https://uz.sputniknews.ru/20210828/kak-budut-uchitsya-studenty-iz-uzbekistana-v-rossii-poryadok-vezda-privivki-i-zaselenie-20275659.html

Как будут учиться студенты из Узбекистана в России: порядок въезда, прививки и заселение

Как будут учиться студенты из Узбекистана в России: порядок въезда, прививки и заселение

Приближается 1 сентября, и многих узбекских студентов волнуют условия приезда и обучения в РФ. Особо тревожит молодых людей вопрос признания вузами РФ... 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T16:16+0500

2021-08-28T16:16+0500

2021-08-28T16:16+0500

узбекистан

образование

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Готовы ли вузы принять учащихся из стран СНГ и на каких условиях, насколько увеличатся квоты в российских университетах для иностранцев, а также о том, какую поддержку РФ оказывают афганским студентам, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовью Духаниной.Что должен сделать студент, чтобы попасть в российский вузЗаместитель Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Любовь Духанина рассказала, что Роспотребнадзор, Минобрнауки и МИД России заручились поддержкой Оперативного штаба, который озвучил предварительное решение о разрешении на въезд в РФ для всех иностранных студентов, а на ближайшем заседании Госдумы этот вопрос будет рассмотрен.В свою очередь, студент должен заранее сообщить в свой институт или университет о дате прибытия, иметь сданный отрицательный ПЦР-тест, а по приезду в РФ повторно сделать анализ в течение 72 часов. Пока результаты теста не получены, учащийся будет заниматься дистанционно.С какой прививкой пускают в российский вузМногих узбекских студентов волнует вопрос признания вузами РФ паспортов вакцинации не "Спутник V", а, например, узбекско-китайской вакциной или вакцинами AstraZeneca, Pfizer.Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что все студенты должны иметь равный доступ к занятиям, спорту и общежитиям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. В то же время непривитых рекомендуют перевести на удаленное обучение, а фактор иммунизации будет учитываться при заселении в общежития.Как организуется учебный процесс и достаточно ли в вузах преподавателейКак организовать равный доступ для всех студентов к занятиям, библиотекам и общежитиям, вуз решает сам, анализируя эпидемиологическую ситуацию в регионе. Администрации учебного заведения необходимо организовать чёткий режим и разделение потоков.Опыт есть разный, замечает депутат. Некоторые учебные организации делят студентов на группы для очного и дистанционного обучения. Другие учреждения разбивают учебный процесс внутри года: сначала в здании учатся первокурсники, позже – старшекурсники.Смогут ли афганские студенты учиться в РФто касается афганских студентов, которые ранее обращались к Владимиру Путину с просьбой разрешить им продолжить обучение в российских вузах, то со стороны МИД и МВД России решаются вопросы их приезда и пересечения границы с РФ.Духанина рассказала, что разные вузы разрабатывают свои программы поддержки афганских студентов. Например, Уральский федеральный университет предлагает единоразовую выплату по 25 тысяч рублей каждому студенту, обещает организовать проживание в общежитии и трудоустройство.Квоты для иностранных студентов в российских вузах увеличатся вдвоеТакже депутат рассказала, что в ближайшие годы в России в два раза увеличится число иностранцев, получающих высшее образование в пределах установленной Правительством РФ квоты.Количество поступивших заявок от жителей других стран растет из года в год. Квота на 2021-2022 гг. составляет 18 тысяч человек, на 2022-2023 гг. — 23 тысячи, начиная с 2023-2024 гг. — 30 тысяч человек.

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https://uz.sputniknews.ru/20210823/mojno-li-uzbekistantsam-popast-v-rossiyu-bez-privivki---otvet-spetsialista-20204601.html

https://uz.sputniknews.ru/20210827/lavrov-nazval-prioritety-rf-v-uregulirovanii-afganskogo-krizisa-20270405.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/obuchenie-v-rossii-bolshe-kvot-i-sistema-grantov--na-chto-rasschityvat-uzbekistantsam-19955024.html

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Анна Черкасова

узбекистан, образование, вузы, коронавирус covid-19