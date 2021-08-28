Как будут учиться студенты из Узбекистана в России: порядок въезда, прививки и заселение

Готовы ли вузы принять учащихся из стран СНГ и на каких условиях, насколько увеличатся квоты в российских университетах для иностранцев, а также о том, какую поддержку РФ оказывают афганским студентам, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовью Духаниной.Что должен сделать студент, чтобы попасть в российский вузЗаместитель Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Любовь Духанина рассказала, что Роспотребнадзор, Минобрнауки и МИД России заручились поддержкой Оперативного штаба, который озвучил предварительное решение о разрешении на въезд в РФ для всех иностранных студентов, а на ближайшем заседании Госдумы этот вопрос будет рассмотрен.В свою очередь, студент должен заранее сообщить в свой институт или университет о дате прибытия, иметь сданный отрицательный ПЦР-тест, а по приезду в РФ повторно сделать анализ в течение 72 часов. Пока результаты теста не получены, учащийся будет заниматься дистанционно.С какой прививкой пускают в российский вузМногих узбекских студентов волнует вопрос признания вузами РФ паспортов вакцинации не "Спутник V", а, например, узбекско-китайской вакциной или вакцинами AstraZeneca, Pfizer.Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что все студенты должны иметь равный доступ к занятиям, спорту и общежитиям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. В то же время непривитых рекомендуют перевести на удаленное обучение, а фактор иммунизации будет учитываться при заселении в общежития.Как организуется учебный процесс и достаточно ли в вузах преподавателейКак организовать равный доступ для всех студентов к занятиям, библиотекам и общежитиям, вуз решает сам, анализируя эпидемиологическую ситуацию в регионе. Администрации учебного заведения необходимо организовать чёткий режим и разделение потоков.Опыт есть разный, замечает депутат. Некоторые учебные организации делят студентов на группы для очного и дистанционного обучения. Другие учреждения разбивают учебный процесс внутри года: сначала в здании учатся первокурсники, позже – старшекурсники.Смогут ли афганские студенты учиться в РФто касается афганских студентов, которые ранее обращались к Владимиру Путину с просьбой разрешить им продолжить обучение в российских вузах, то со стороны МИД и МВД России решаются вопросы их приезда и пересечения границы с РФ.Духанина рассказала, что разные вузы разрабатывают свои программы поддержки афганских студентов. Например, Уральский федеральный университет предлагает единоразовую выплату по 25 тысяч рублей каждому студенту, обещает организовать проживание в общежитии и трудоустройство.Квоты для иностранных студентов в российских вузах увеличатся вдвоеТакже депутат рассказала, что в ближайшие годы в России в два раза увеличится число иностранцев, получающих высшее образование в пределах установленной Правительством РФ квоты.Количество поступивших заявок от жителей других стран растет из года в год. Квота на 2021-2022 гг. составляет 18 тысяч человек, на 2022-2023 гг. — 23 тысячи, начиная с 2023-2024 гг. — 30 тысяч человек.
Приближается 1 сентября, и многих узбекских студентов волнуют условия приезда и обучения в РФ. Особо тревожит молодых людей вопрос признания вузами РФ паспортов вакцинации нероссийскими препаратами, например, узбекско-китайским или европейским.
Готовы ли вузы принять учащихся из стран СНГ и на каких условиях, насколько увеличатся квоты в российских университетах для иностранцев, а также о том, какую поддержку РФ оказывают афганским студентам, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовью Духаниной.
Что должен сделать студент, чтобы попасть в российский вуз
Заместитель Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Любовь Духанина рассказала, что Роспотребнадзор, Минобрнауки и МИД России заручились поддержкой Оперативного штаба, который озвучил предварительное решение о разрешении на въезд в РФ для всех иностранных студентов, а на ближайшем заседании Госдумы этот вопрос будет рассмотрен.
Депутат также напомнила, что сегодня на территорию РФ могут въезжать только студенты тех стран, с которыми открыто авиасообщение и где благополучная эпидемиологическая обстановка. О каждом приезжающем вуз должен сообщить на портал Минцифры России, чтобы у иностранца не возникло проблем при пересечении границы.
В свою очередь, студент должен заранее сообщить в свой институт или университет о дате прибытия, иметь сданный отрицательный ПЦР-тест, а по приезду в РФ повторно сделать анализ в течение 72 часов. Пока результаты теста не получены, учащийся будет заниматься дистанционно.
С какой прививкой пускают в российский вуз
Многих узбекских студентов волнует вопрос признания вузами РФ паспортов вакцинации не "Спутник V", а, например, узбекско-китайской вакциной или вакцинами AstraZeneca, Pfizer.
"Россия предложила странам использовать принцип взаимного признания паспортов вакцинации, так что с этим проблем не будет", — успокоила Духанина.
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что все студенты должны иметь равный доступ к занятиям, спорту и общежитиям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. В то же время непривитых рекомендуют перевести на удаленное обучение, а фактор иммунизации будет учитываться при заселении в общежития.
Как организуется учебный процесс и достаточно ли в вузах преподавателей
Как организовать равный доступ для всех студентов к занятиям, библиотекам и общежитиям, вуз решает сам, анализируя эпидемиологическую ситуацию в регионе. Администрации учебного заведения необходимо организовать чёткий режим и разделение потоков.
Опыт есть разный, замечает депутат. Некоторые учебные организации делят студентов на группы для очного и дистанционного обучения. Другие учреждения разбивают учебный процесс внутри года: сначала в здании учатся первокурсники, позже – старшекурсники.
"Вуз организует обучение студентов, исходя из своих возможностей и инфраструктуры, которая у него есть, но сохраняя правила, рекомендованные Роспотребнадзором", — подчеркивает Любовь Духанина.
Смогут ли афганские студенты учиться в РФ
то касается афганских студентов, которые ранее обращались к Владимиру Путину с просьбой разрешить им продолжить обучение в российских вузах, то со стороны МИД и МВД России решаются вопросы их приезда и пересечения границы с РФ.
Духанина рассказала, что разные вузы разрабатывают свои программы поддержки афганских студентов. Например, Уральский федеральный университет предлагает единоразовую выплату по 25 тысяч рублей каждому студенту, обещает организовать проживание в общежитии и трудоустройство.
Квоты для иностранных студентов в российских вузах увеличатся вдвое
Также депутат рассказала, что в ближайшие годы в России в два раза увеличится число иностранцев, получающих высшее образование в пределах установленной Правительством РФ квоты.
Количество поступивших заявок от жителей других стран растет из года в год. Квота на 2021-2022 гг. составляет 18 тысяч человек, на 2022-2023 гг. — 23 тысячи, начиная с 2023-2024 гг. — 30 тысяч человек.
Для справки
Согласно данным Минобрнауки за 2020 год, в России обучаются 297,9 тысяч иностранных студентов в 688 вузах. Самые популярные среди учебных заведений Казанский федеральный университет (КФУ) — 9 256; Российский университет дружбы народов (РУДН) — 7 569; Московский финансово-промышленный университет "Синергия" — 7 008; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) — 5 238; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — 5 036.