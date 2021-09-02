https://uz.sputniknews.ru/20210902/uzbekistan-ne-proshel-v-final-tankovogo-biatlona-20346021.html

Узбекистан не прошел в финал танкового биатлона

Узбекистан не прошел в финал танкового биатлона

Финалистами состязаний в первом дивизионе стали Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T19:04+0500

2021-09-02T19:04+0500

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арми-2021

узбекистан

танковый биатлон

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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершились полуфинальные эстафеты танкового биатлона в рамках Международных игр "АрМИ-2021".В первом полуфинале первого дивизиона между собой состязались команды Сербии, Узбекистана, Белоруссии и Монголии. Во втором полуфинале соревновались Азербайджан, Казахстан, Китай и Россия.Экипажи из Узбекистана показали лучший результат в своем полуфинале - 1 час 57 минут 5 секунд, однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить по времени команды второго полуфинала. В итоге, за первое место в танковом биатлоне в этом году будут бороться в первом дивизионе Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан.Во втором дивизионе в финал прошли Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан. Финальные заезды состоятся в Алабино 3-4 сентября.Полуфинал танкового биатлона проводился в виде эстафеты, в ходе которой каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ. Прохождение в полуфинал этого года обеспечило команде место в первом дивизионе и на следующих играх.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/uzbekskie-snaypery-vyigrali-zoloto-i-bronzu-v-parnom-zachete-na-armi-2021-20334015.html

https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html

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