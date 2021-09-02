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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/uzbekistan-ne-proshel-v-final-tankovogo-biatlona-20346021.html
Узбекистан не прошел в финал танкового биатлона
Узбекистан не прошел в финал танкового биатлона
Финалистами состязаний в первом дивизионе стали Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T19:04+0500
2021-09-02T19:14+0500
арми-2021
узбекистан
танковый биатлон
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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершились полуфинальные эстафеты танкового биатлона в рамках Международных игр "АрМИ-2021".В первом полуфинале первого дивизиона между собой состязались команды Сербии, Узбекистана, Белоруссии и Монголии. Во втором полуфинале соревновались Азербайджан, Казахстан, Китай и Россия.Экипажи из Узбекистана показали лучший результат в своем полуфинале - 1 час 57 минут 5 секунд, однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить по времени команды второго полуфинала. В итоге, за первое место в танковом биатлоне в этом году будут бороться в первом дивизионе Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан.Во втором дивизионе в финал прошли Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан. Финальные заезды состоятся в Алабино 3-4 сентября.Полуфинал танкового биатлона проводился в виде эстафеты, в ходе которой каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ. Прохождение в полуфинал этого года обеспечило команде место в первом дивизионе и на следующих играх.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/uzbekskie-snaypery-vyigrali-zoloto-i-bronzu-v-parnom-zachete-na-armi-2021-20334015.html
https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html
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узбекистан, танковый биатлон

Узбекистан не прошел в финал танкового биатлона

19:04 02.09.2021 (обновлено: 19:14 02.09.2021)
995
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанковый экипаж военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Танковый экипаж военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Финалистами состязаний в первом дивизионе стали Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершились полуфинальные эстафеты танкового биатлона в рамках Международных игр "АрМИ-2021".
В первом полуфинале первого дивизиона между собой состязались команды Сербии, Узбекистана, Белоруссии и Монголии. Во втором полуфинале соревновались Азербайджан, Казахстан, Китай и Россия.
Экипажи из Узбекистана показали лучший результат в своем полуфинале - 1 час 57 минут 5 секунд, однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить по времени команды второго полуфинала. В итоге, за первое место в танковом биатлоне в этом году будут бороться в первом дивизионе Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан.
Во втором дивизионе в финал прошли Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан. Финальные заезды состоятся в Алабино 3-4 сентября.
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Полуфинал танкового биатлона проводился в виде эстафеты, в ходе которой каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.
Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ. Прохождение в полуфинал этого года обеспечило команде место в первом дивизионе и на следующих играх.
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