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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/uzbekskie-snaypery-vyigrali-zoloto-i-bronzu-v-parnom-zachete-na-armi-2021-20334015.html
Узбекские снайперы выиграли "золото" и "бронзу" в парном зачете на АрМИ-2021
Узбекские снайперы выиграли "золото" и "бронзу" в парном зачете на АрМИ-2021
Во вьетнамских этапах конкурса снайперов соревнуются сборные команды России, Беларуси, Бангладеш, Венесуэлы, Узбекистана, Вьетнама и Лаоса. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T08:35+0500
2021-09-02T08:36+0500
арми-2021
узбекистан
армия
военнослужащие
военные
вьетнам
снайпер
арми-2021
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан выиграл во втором этапе, парном зачете, соревнований "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021".Об этом сообщил местный телеканал QPVN.Затем прошли парные состязания. Все команды были вооружены снайперскими винтовками Драгунова (СВД).Упражнения проходили на специально построенном к Играм учебном полигоне вблизи столицы Вьетнама, города Ханоя. Пары стрелков по очереди выполняли комплекс из 9 упражнений, которые накануне здесь же прошли индивидуальные снайперы.Военнослужащие стреляли по стационарным и всплывающим мишеням из удобных и неудобных положений, с упором и без упора.В итоге, в парном зачете на первом и третьем местах оказались снайперы из Узбекистана, на втором и четвертом — вьетнамцы.Пятое и седьмое места заняли пары снайперов из России, 6 и 9 места — стрелки из Беларуси, 8 место — из Лаоса, и 10 место — из Венесуэлы.АрМИ-2021Вьетнам в этом году впервые принимает конкурсы Армейских международных игр.Помимо "Снайперского рубежа" в стране пройдет конкурс "Аварийный район" - соревнования аварийно-спасательных формирований из четырех стран: РФ, Беларуси, Вьетнама и Мали. Вьетнамский сегмент игр проходит с 31 августа по 4 сентября.Всего в АрМИ-2021, проходящих на площадках, расположенных в 11 странах, принимают участие 260 команд из 45 государств и территорий.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/armi-2021-uzbekistan-pokazal-vtoroy-rezultat-v-estafete-na-boevyx-mashinax-20332169.html
https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html
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узбекистан, армия, военнослужащие, военные, вьетнам, снайпер, арми-2021

Узбекские снайперы выиграли "золото" и "бронзу" в парном зачете на АрМИ-2021

08:35 02.09.2021 (обновлено: 08:36 02.09.2021)
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© Unsplash / Damir Spanic Снайперы, иллюстративное фото
Снайперы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Unsplash / Damir Spanic
Во вьетнамских этапах конкурса снайперов соревнуются сборные команды России, Беларуси, Бангладеш, Венесуэлы, Узбекистана, Вьетнама и Лаоса.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан выиграл во втором этапе, парном зачете, соревнований "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Об этом сообщил местный телеканал QPVN.
Первый день конкурса был посвящен индивидуальному зачету. По результатам пройденных в этот день упражнений, первое место занял снайпер из Вьетнама, второе —из Узбекистана, и третье — из России.
Затем прошли парные состязания. Все команды были вооружены снайперскими винтовками Драгунова (СВД).
Упражнения проходили на специально построенном к Играм учебном полигоне вблизи столицы Вьетнама, города Ханоя. Пары стрелков по очереди выполняли комплекс из 9 упражнений, которые накануне здесь же прошли индивидуальные снайперы.
Военнослужащие стреляли по стационарным и всплывающим мишеням из удобных и неудобных положений, с упором и без упора.
В итоге, в парном зачете на первом и третьем местах оказались снайперы из Узбекистана, на втором и четвертом — вьетнамцы.
Пятое и седьмое места заняли пары снайперов из России, 6 и 9 места — стрелки из Беларуси, 8 место — из Лаоса, и 10 место — из Венесуэлы.
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Вчера, 19:45
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АрМИ-2021

Вьетнам в этом году впервые принимает конкурсы Армейских международных игр.
Помимо "Снайперского рубежа" в стране пройдет конкурс "Аварийный район" - соревнования аварийно-спасательных формирований из четырех стран: РФ, Беларуси, Вьетнама и Мали.
Вьетнамский сегмент игр проходит с 31 августа по 4 сентября.
Всего в АрМИ-2021, проходящих на площадках, расположенных в 11 странах, принимают участие 260 команд из 45 государств и территорий.
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