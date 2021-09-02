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В России не зафиксирован штамм "лямбда" — ВОЗ
В России не зафиксирован штамм "лямбда" — ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович уточнила, что для предотвращения опасности распространения нового штамма на территории... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения не обнаружила штамм коронавируса "лямбда" в российских образцах. Об этом РИА Новости заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "лямбда" в образцах, взятых в России", - сказала она.По ее словам, для предотвращения опасности распространения штамма "лямбда" на территории России, в стране работает комплексная система наблюдения - Роспотребнадзор, новосибирский центр "Вектор" и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Организации занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID, подчеркнула Вуйнович.Она также уточнила, что более точной информацией о последних данных владеет Роспотребнадзор. В настоящее время ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "лямбда", добавила российский представитель организации."Он (штамм – ред.) находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", - объяснила Вуйнович.В июле первый случай заражения штаммом "лямбда", распространенным в Перу, был зафиксирован в Японии. Заразившаяся им женщина имела непосредственное отношение к проведению токийской Олимпиады. ПЦР-тест показал положительный результат во время ее прибытия в аэропорт Ханэда.По мнению ВОЗ, штамм "лямбда" заслуживает особого внимания. Согласно информации СМИ, вирус снижает эффективность действия вакцин.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/planetu-oxvatila-tretya-volna-covid-19--glava-voz-19694362.html
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коронавирус covid-19, пандемия

В России не зафиксирован штамм "лямбда" — ВОЗ

15:15 02.09.2021
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© Unsplash / Julia KoblitzПроведение лабораторных исследований
Проведение лабораторных исследований - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Unsplash / Julia Koblitz
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович уточнила, что для предотвращения опасности распространения нового штамма на территории РФ, в стране работает комплексная система наблюдения.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения не обнаружила штамм коронавируса "лямбда" в российских образцах. Об этом РИА Новости заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "лямбда" в образцах, взятых в России", - сказала она.
По ее словам, для предотвращения опасности распространения штамма "лямбда" на территории России, в стране работает комплексная система наблюдения - Роспотребнадзор, новосибирский центр "Вектор" и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Организации занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID, подчеркнула Вуйнович.
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Она также уточнила, что более точной информацией о последних данных владеет Роспотребнадзор. В настоящее время ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "лямбда", добавила российский представитель организации.
"Он (штамм – ред.) находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", - объяснила Вуйнович.
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В июле первый случай заражения штаммом "лямбда", распространенным в Перу, был зафиксирован в Японии. Заразившаяся им женщина имела непосредственное отношение к проведению токийской Олимпиады. ПЦР-тест показал положительный результат во время ее прибытия в аэропорт Ханэда.
По мнению ВОЗ, штамм "лямбда" заслуживает особого внимания. Согласно информации СМИ, вирус снижает эффективность действия вакцин.
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