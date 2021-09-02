https://uz.sputniknews.ru/20210902/sardor-umurzakov-rasskazal-o-glavnyx--potentsialax-uzbekistana-dlya-inostrannyx-kompaniy-20347116.html

Сардор Умурзаков рассказал о главных потенциалах Узбекистана для иностранных компаний

Сардор Умурзаков рассказал о главных потенциалах Узбекистана для иностранных компаний

В ходе заседания Совета управляющих ИБР, глава МИВТ РУз отметил, что для иностранных компаний в республике есть множество возможностей в таких областях, как... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T23:22+0500

2021-09-02T23:22+0500

2021-09-02T23:42+0500

экономика

исламский банк развития

совещание

сардор умурзаков

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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. В рамках проходящего в столице ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) министр инвестиций и внешней торговли, председатель Совета управляющих ИБР Сардор Умурзаков рассказал о динамичных преобразованиях нового Узбекистана, в частности, о перспективах развития в республике деловой среды."Глубоко символично, что среди всех международных финансовых институтов ИБР первым проводит мероприятие такого масштаба в формате "лицом к лицу" с момента начала пандемии. Я уверен, что оно послужит убедительным сигналом для всех остальных. Пришло время приступить к работе. Пандемия – это как шахматы. Мы не можем просто сидеть сложа руки и ждать подходящего случая, чтобы сделать ход. Важно уметь правильно анализировать текущую ситуацию и действовать в соответствии с ней", - отметил Умурзаков.Министр также подчеркнул, что совокупная экономика стран-членов ИБР сегодня вносит важный вклад в рост мировой экономики. Так, по его словам, при общей численности населения в 1,8 млрд человек доля стран-членов в мировом ВВП составляет около 16%. В прошлом году рост их экономик достиг 4,1%, что быстрее, чем в среднем по миру, пояснил председатель совета. Согласно прогнозам, в ближайшие три года рост составит 4,2%, что выше среднемирового прогноза в 3,5%, добавил он.К тому же Умурзаков отметил, что с 2017 года, под руководством президента Шавката Мирзиёева, начались комплексные реформы по созданию и развитию рыночной экономики. Прежде всего, сняты все ограничения на репатриацию прибыли и конвертацию национальной валюты. Проблемы, которые раньше останавливали инвесторов, ушли в прошлое, подчеркнул политик.Кроме этого, 20 августа этого года впервые состоялся прямой диалог между главой государства и многочисленными предпринимателями, целью которого стало прояснение существующий проблемы, определение путей их решения, а также выработка практических предложений и инициативы по улучшению бизнес-среды."Приняты революционные решения, касающиеся финансирования частного сектора и упрощения процедур ведения бизнеса, совершенствования налоговой системы и развития инфраструктуры. Это только начало. Двадцатое августа объявлен в Узбекистане Днем предпринимателя. Каждый год в этот день президент будет проводить прямой диалог с представителями бизнеса страны", - уточнил министр инвестиций и внешней торговли.Также с 1 августа 2021 года вступил в силу указ президента "О введении прозрачной рыночной процедуры выделения земельных участков", добавил Умурзаков.Новый документ позволит выделять земельные участки частному сектору как на праве собственности и аренды, так и превращать их для предпринимателей в объекты купли-продажи, объяснил Сардор Умурзаков.Помимо этого, в стране запущена программа приватизации, в рамках которой на продажу выставляются государственные пакеты акций крупнейших компаний и банков Узбекистана. Количество предприятий с государственным участием в ближайшие два года будет сокращено не менее чем в три раза, добавил министр.По его словам, несмотря на негативные последствия пандемии и снижение динамики развития в большинстве стран мира, экономика Узбекистана сохранила рост в 1,6% в 2020 году и достигла 6,2% в первой половине 2021 года, благодаря проводимым в стране реформам. Одна из самых влиятельных финансовых компаний в мире J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Узбекистана на 6,3% в 2022 году, подчеркнул Умурзаков.Политик также отметил, что для иностранных компаний в республике существует множество возможностей в таких областях, как нефть, газ, нефтехимия, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, текстиль, кожа и фармацевтика. По его словам, нефтяной, газовый и нефтехимический секторы являются одними из самых перспективных и на их долю приходится около 15% общего ВВП страны.По информации председателя совета, в республике насчитывается 265 месторождений нефти и газа. Как известно, Узбекистан входит в число 15 ведущих государств мира по добыче природного газа (14 место). В этом секторе занято свыше 108 тысяч высококвалифицированных специалистов, добавил спикер.В ходе мероприятия Умурзаков также пригласил партнеров в совместные проекты по интенсификации добычи газа, производству химической продукции с высокой добавленной стоимостью (полимеры, пластмассы), переработке золота и меди."Ежегодно в нашей стране добывается свыше 100 тонн золота и более 150 тысяч тонн меди. Мы приглашаем иностранные компании инвестировать в совместные проекты по переработке меди и других цветных металлов и воспользоваться уникальными преимуществами горнодобывающей и ювелирной промышленности Узбекистана", - рассказал министр.Он также отметил сельскохозяйственный потенциал Узбекистана. По его словам, в ближайшие годы республика намерена освоить более 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель, увеличить среднюю урожайность в 1,7 раза, создать дополнительные мощности для переработки 3,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции, чтобы улучшить показатели до 30%.Еще одним приоритетным направлением в развитии промышленности страны является фармацевтическая отрасль, в частности, локализация производства лекарств. В ближайшие пять лет, как рассказал Умрзаков, планируется увеличить долю лекарств национального производства с 45% до 70%. Для реализации проекта было создано восемь фармацевтических свободных зон, резиденты которых освобождены от налогов и таможенных пошлин, заключил министр.Напомним, с 1 по 4 сентября в Международном конгресс-центре в Ташкенте проходит ежегодное заседание Совета управляющих Исламского банка развития. Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыли министры и официальные лица из 57 стран-участниц группы ИБР, а также более двух тысяч представителей крупного бизнеса, экспертов и СМИ.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

исламский банк развития, совещание, сардор умурзаков