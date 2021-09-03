https://uz.sputniknews.ru/20210903/mirziyoev-i-erdogan-pogovorili-o-regionalnoy-bezopasnosti-20357460.html
Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
Президенты Узбекистана и Турции во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы региональной стабильности. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T19:35+0500
2021-09-03T19:35+0500
2021-09-03T19:35+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20357416_0:0:1167:656_1920x0_80_0_0_0a961bed1b1ec1b355084d4d1e4da673.png
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 1 сентября поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 30-летним юбилеем независимости республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Далее президенты обсудили ситуацию в Афганистане и связанные с ней вопросы региональной стабильности и безопасности. Главы государств подчеркнули важность продолжения многостороннего диалога в решении проблемных вопросов.Кроме того, была затронута тема двустороннего сотрудничества между государствами. К примеру, с начала года было создано более 240 совместных предприятий, а показатели взаимной торговли выросли вдвое. Важные инвестиционные проекты реализуются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.Шавкат Мирзиёев уточнил со своим турецким коллегой график предстоящих совместных мероприятий, в частности подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-i-turtsiya-obmenyayutsya-opytom-v-sfere-upravleniya-finansami-20125848.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20357416_144:0:1019:656_1920x0_80_0_0_ae14d9491963a08b447e9697887e4244.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, шавкат мирзиёев, реджеп тайип эрдоган, турция
Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
Президенты Узбекистана и Турции во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы региональной стабильности.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 1 сентября поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 30-летним юбилеем независимости республики, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Далее президенты обсудили ситуацию в Афганистане и связанные с ней вопросы региональной стабильности и безопасности. Главы государств подчеркнули важность продолжения многостороннего диалога в решении проблемных вопросов.
Кроме того, была затронута тема двустороннего сотрудничества между государствами. К примеру, с начала года было создано более 240 совместных предприятий, а показатели взаимной торговли выросли вдвое. Важные инвестиционные проекты реализуются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.
Шавкат Мирзиёев уточнил со своим турецким коллегой график предстоящих совместных мероприятий, в частности подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.
Напомним, в июне в Ташкенте состоялся
узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.