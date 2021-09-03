https://uz.sputniknews.ru/20210903/mirziyoev-i-erdogan-pogovorili-o-regionalnoy-bezopasnosti-20357460.html

Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности

Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности

Президенты Узбекистана и Турции во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы региональной стабильности. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T19:35+0500

2021-09-03T19:35+0500

2021-09-03T19:35+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

турция

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 1 сентября поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 30-летним юбилеем независимости республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Далее президенты обсудили ситуацию в Афганистане и связанные с ней вопросы региональной стабильности и безопасности. Главы государств подчеркнули важность продолжения многостороннего диалога в решении проблемных вопросов.Кроме того, была затронута тема двустороннего сотрудничества между государствами. К примеру, с начала года было создано более 240 совместных предприятий, а показатели взаимной торговли выросли вдвое. Важные инвестиционные проекты реализуются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.Шавкат Мирзиёев уточнил со своим турецким коллегой график предстоящих совместных мероприятий, в частности подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-i-turtsiya-obmenyayutsya-opytom-v-sfere-upravleniya-finansami-20125848.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, реджеп тайип эрдоган, турция