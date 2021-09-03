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Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
Президенты Узбекистана и Турции во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы региональной стабильности. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T19:35+0500
2021-09-03T19:35+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
турция
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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 1 сентября поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 30-летним юбилеем независимости республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Далее президенты обсудили ситуацию в Афганистане и связанные с ней вопросы региональной стабильности и безопасности. Главы государств подчеркнули важность продолжения многостороннего диалога в решении проблемных вопросов.Кроме того, была затронута тема двустороннего сотрудничества между государствами. К примеру, с начала года было создано более 240 совместных предприятий, а показатели взаимной торговли выросли вдвое. Важные инвестиционные проекты реализуются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.Шавкат Мирзиёев уточнил со своим турецким коллегой график предстоящих совместных мероприятий, в частности подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-i-turtsiya-obmenyayutsya-opytom-v-sfere-upravleniya-finansami-20125848.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, реджеп тайип эрдоган, турция

Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности

19:35 03.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Узбекистана и Турции во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы региональной стабильности.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 1 сентября поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 30-летним юбилеем независимости республики, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Далее президенты обсудили ситуацию в Афганистане и связанные с ней вопросы региональной стабильности и безопасности. Главы государств подчеркнули важность продолжения многостороннего диалога в решении проблемных вопросов.
Кроме того, была затронута тема двустороннего сотрудничества между государствами. К примеру, с начала года было создано более 240 совместных предприятий, а показатели взаимной торговли выросли вдвое. Важные инвестиционные проекты реализуются в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.
Шавкат Мирзиёев уточнил со своим турецким коллегой график предстоящих совместных мероприятий, в частности подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.
Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.
Центральный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
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