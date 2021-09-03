https://uz.sputniknews.ru/20210903/odin-poyas-i-odin-put-taliby-nadeyutsya-na-prodoljenie-sotrudnichestva-s-kitaem-20351585.html

"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем

"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем

Замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи заявил, что КНР является надежным другом Афганистана. Новая власть Афганистана рассчитывает на... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T13:01+0500

2021-09-03T13:01+0500

2021-09-03T13:05+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

китай

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Новая власть Афганистана намерена продолжить сотрудничество в рамках проектов китайской инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сообщил замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи в телефонном разговоре с помощником министра иностранных дел КНР У Цзянхао, передает РИА Новости."Ситуация в Афганистане претерпела значительные изменения, будущее и судьба страны снова в руках афганского народа. Дружба Китая и Афганистана насчитывает тысячи лет, Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и придерживался дружественной политики, ориентированной на весь афганский народ. Надеюсь, что Афганистан как можно скорее достигнет мира и стабильности", - заявил У Цзянхао.В свою очередь Ханафи отметил, что Китай является надежным другом Афганистана. Талибы рассчитывают на продолжение развития дружественных отношений между странами. Они никому не позволят использовать территорию Афганистана для угрозы интересам Китая, а также предпринят все необходимые эффективные меры для обеспечения безопасности находящихся в республике китайских учреждений и граждан, подчеркнул замглавы."Сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" способствует развитию и процветанию Афганистана и региона. Афганистан надеется и дальше активно поддерживать и участвовать в этом сотрудничестве", - добавил Абдул Салам Ханафи.В начале августа движение "Талибан"* активизировало в Афганистане наступление на правительственные силы страны. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а уже на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа американские военнослужащие покинули аэропорт Кабула. Таким образом, они положили конец военному присутствию США на афганской территории.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-indiya-i-kitay-gotovyatsya-voyti-v-afganistan-20195170.html

https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

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афганистан, китай, радикальное движение "талибан"