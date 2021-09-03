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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/odin-poyas-i-odin-put-taliby-nadeyutsya-na-prodoljenie-sotrudnichestva-s-kitaem-20351585.html
"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем
"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем
Замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи заявил, что КНР является надежным другом Афганистана. Новая власть Афганистана рассчитывает на... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T13:01+0500
2021-09-03T13:05+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
китай
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Новая власть Афганистана намерена продолжить сотрудничество в рамках проектов китайской инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сообщил замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи в телефонном разговоре с помощником министра иностранных дел КНР У Цзянхао, передает РИА Новости."Ситуация в Афганистане претерпела значительные изменения, будущее и судьба страны снова в руках афганского народа. Дружба Китая и Афганистана насчитывает тысячи лет, Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и придерживался дружественной политики, ориентированной на весь афганский народ. Надеюсь, что Афганистан как можно скорее достигнет мира и стабильности", - заявил У Цзянхао.В свою очередь Ханафи отметил, что Китай является надежным другом Афганистана. Талибы рассчитывают на продолжение развития дружественных отношений между странами. Они никому не позволят использовать территорию Афганистана для угрозы интересам Китая, а также предпринят все необходимые эффективные меры для обеспечения безопасности находящихся в республике китайских учреждений и граждан, подчеркнул замглавы."Сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" способствует развитию и процветанию Афганистана и региона. Афганистан надеется и дальше активно поддерживать и участвовать в этом сотрудничестве", - добавил Абдул Салам Ханафи.В начале августа движение "Талибан"* активизировало в Афганистане наступление на правительственные силы страны. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а уже на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа американские военнослужащие покинули аэропорт Кабула. Таким образом, они положили конец военному присутствию США на афганской территории.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-indiya-i-kitay-gotovyatsya-voyti-v-afganistan-20195170.html
https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html
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афганистан, китай, радикальное движение "талибан"

"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем

13:01 03.09.2021 (обновлено: 13:05 03.09.2021)
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© Sputnik / Юлия Троицкая
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Замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи заявил, что КНР является надежным другом Афганистана. Новая власть Афганистана рассчитывает на продолжение развития дружественных отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Новая власть Афганистана намерена продолжить сотрудничество в рамках проектов китайской инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сообщил замглавы политического офиса движения Абдул Салам Ханафи в телефонном разговоре с помощником министра иностранных дел КНР У Цзянхао, передает РИА Новости.
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"Ситуация в Афганистане претерпела значительные изменения, будущее и судьба страны снова в руках афганского народа. Дружба Китая и Афганистана насчитывает тысячи лет, Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и придерживался дружественной политики, ориентированной на весь афганский народ. Надеюсь, что Афганистан как можно скорее достигнет мира и стабильности", - заявил У Цзянхао.
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В свою очередь Ханафи отметил, что Китай является надежным другом Афганистана. Талибы рассчитывают на продолжение развития дружественных отношений между странами. Они никому не позволят использовать территорию Афганистана для угрозы интересам Китая, а также предпринят все необходимые эффективные меры для обеспечения безопасности находящихся в республике китайских учреждений и граждан, подчеркнул замглавы.
"Сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" способствует развитию и процветанию Афганистана и региона. Афганистан надеется и дальше активно поддерживать и участвовать в этом сотрудничестве", - добавил Абдул Салам Ханафи.
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В начале августа движение "Талибан"* активизировало в Афганистане наступление на правительственные силы страны. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а уже на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа американские военнослужащие покинули аэропорт Кабула. Таким образом, они положили конец военному присутствию США на афганской территории.
* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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