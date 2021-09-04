https://uz.sputniknews.ru/20210904/jitel-tashkenta-razbil-nos-sotrudniku-ovd-za-trebovanie-soblyudat-karantin-20359832.html

Житель Ташкента разбил нос сотруднику ОВД за требование соблюдать карантин

Житель Ташкента разбил нос сотруднику ОВД за требование соблюдать карантин

Правоохранители напомнили, что нахождение в общественных местах без маски является административным правонарушением. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T11:15+0500

2021-09-04T11:15+0500

2021-09-04T11:15+0500

происшествия

ташкент

карантин

драка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20335852_0:94:1300:825_1920x0_80_0_0_4d63652aa30897af39bb7b4f70abd0aa.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Ташкенте произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ОВД. Всему виной стал коронавирус. Точнее, карантинные требования. По данным столичного ГУВД, 28 августа двое сотрудников патрульно-постовой службы УКД ОВД патрулировали Янгихаётский район. Стражи порядка проинформировали мужчин о том, что пренебрежение карантинными правилами влечет за собой административную ответственность. Граждан попросили проследовать в отдел внутренних дел УКД ОВД района. Однако ташкентцы не были с этим согласны и принялись оказывать сопротивление. В какой-то момент один из них ударил правоохранителя по лицу. Пострадавшего с разбитым носом отправили в медучреждение, а нарушителей — в ближайший ОВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК РУз. Ранее в Ташкенте провели рейд среди общественных автобусов на предмет соблюдения карантинных норм. На всех нарушителей были составлены административные протоколы.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-tashkente-sluchayno-zaderjali-naxodivshuyusya-v-rozyske-devushku-iz-za-otsutstviya-maski-18811686.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, карантин, драка