https://uz.sputniknews.ru/20210904/jitel-tashkenta-razbil-nos-sotrudniku-ovd-za-trebovanie-soblyudat-karantin-20359832.html
Житель Ташкента разбил нос сотруднику ОВД за требование соблюдать карантин
Житель Ташкента разбил нос сотруднику ОВД за требование соблюдать карантин
Правоохранители напомнили, что нахождение в общественных местах без маски является административным правонарушением. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T11:15+0500
2021-09-04T11:15+0500
2021-09-04T11:15+0500
происшествия
ташкент
карантин
драка
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Ташкенте произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ОВД. Всему виной стал коронавирус. Точнее, карантинные требования. По данным столичного ГУВД, 28 августа двое сотрудников патрульно-постовой службы УКД ОВД патрулировали Янгихаётский район. Стражи порядка проинформировали мужчин о том, что пренебрежение карантинными правилами влечет за собой административную ответственность. Граждан попросили проследовать в отдел внутренних дел УКД ОВД района. Однако ташкентцы не были с этим согласны и принялись оказывать сопротивление. В какой-то момент один из них ударил правоохранителя по лицу. Пострадавшего с разбитым носом отправили в медучреждение, а нарушителей — в ближайший ОВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК РУз. Ранее в Ташкенте провели рейд среди общественных автобусов на предмет соблюдения карантинных норм. На всех нарушителей были составлены административные протоколы.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-tashkente-sluchayno-zaderjali-naxodivshuyusya-v-rozyske-devushku-iz-za-otsutstviya-maski-18811686.html
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ташкент, карантин, драка
Житель Ташкента разбил нос сотруднику ОВД за требование соблюдать карантин
Правоохранители напомнили, что нахождение в общественных местах без маски является административным правонарушением.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Ташкенте произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ОВД.
Всему виной стал коронавирус. Точнее, карантинные требования.
По данным
столичного ГУВД, 28 августа двое сотрудников патрульно-постовой службы УКД ОВД патрулировали Янгихаётский район.
Ночью рядом с автобусным парком № 12 правоохранители заметили двух граждан, находившихся без маски в общественном месте.
Стражи порядка проинформировали мужчин о том, что пренебрежение карантинными правилами влечет за собой административную ответственность.
Граждан попросили проследовать в отдел внутренних дел УКД ОВД района. Однако ташкентцы не были с этим согласны и принялись оказывать сопротивление.
В какой-то момент один из них ударил правоохранителя по лицу. Пострадавшего с разбитым носом отправили в медучреждение, а нарушителей — в ближайший ОВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК РУз.
Ранее в Ташкенте провели рейд
среди общественных автобусов на предмет соблюдения карантинных норм. На всех нарушителей были составлены административные протоколы.