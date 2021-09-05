https://uz.sputniknews.ru/20210905/v-tashkente-podpisany-soglasheniya-na-summu-330-mln--prezident-ibr-20374011.html

В Ташкенте подписаны соглашения на сумму $330 млн — президент ИБР

В Ташкенте подписаны соглашения на сумму $330 млн — президент ИБР

Документы охватывают проекты по таким направлениям, как здравоохранение (COVID-19 и вакцины), водоснабжение и санитария, сельское хозяйство, транспорт... 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T15:50+0500

2021-09-05T15:50+0500

2021-09-05T15:51+0500

экономика

узбекистан

исламский банк развития

соглашение

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В рамках заседания Исламского банка развития (ИБР) в Ташкенте в пользу Узбекистана подписаны соглашения на сумму 330 млн долларов. Об этом на заключительной пресс-конференции заявил президент и председатель группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер.На встречах заседания Совета директоров ИБР присутствовало более 4 тысяч участников из 46 стран-членов и 27 международных и региональных партнерских организаций.Он отметил, что были рассмотрены три основные перспективные темы: ускорение восстановления после COVID-19, борьба с ростом бедности, повышение устойчивости и процветания, а также содействие зеленому экономическому росту в странах-членах организации.Аль-Джассер сообщил о подписании около 30 финансовых соглашений между группой ИБР и десятью странами-членами на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. В их числе — 330 миллионов долларов в пользу Узбекистана.В частности, подписано соглашение о гранте в размере 265 тысяч долларов на получение технической поддержки в разработке нормативно-правовой базы для развития Исламского банковского дела и финансов в Узбекистане.Еше один документ о выделении гранта, подписанный с Международной исламской академией Узбекистана, предусматривает техническую помощь в создании смарт-класса (ремонт, мебель и оборудование) исламского развития. Сумма гранта — 51 535 долларов.Выделены кредиты и ряду узбекских банков. Так, например, кредитные линии по 10 миллионов долларов получили "Трастбанк", InfinBank, Orient Finans Bank. Средства будут направлены на поддержку здравоохранения, а также предприятий частного сектора, пострадавших от пандемии. Однако, как сообщают организаторы, это не касается предпринимателей, занимающихся любой деятельностью, не соответствующей нормам шариата.Группа ИБР готова изучать и инициировать новые возможности для бизнеса и инвестиций в Узбекистане. Банк привержен политике правительства республики в раскрытии огромного потенциала страны и преодолении основных проблем на пути к достижению инклюзивного экономического роста и социального процветания.Узбекистан является важной страной-участницей группы ИБР, организации которого играли активную роль в инклюзивном и устойчивом развитии страны. С 2003 года банк выделил республике 2,4 миллиарда долларов для развития сельского хозяйства, финансового сектора, здравоохранения, транспорта, энергетики и других сфер.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, исламский банк развития, соглашение