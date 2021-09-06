https://uz.sputniknews.ru/20210906/minvuz-obnarodoval-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-magistraturu-uzbekistanskix-vuzov-20377569.html

Минвуз обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов

Минвуз обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов

Абитуриенты могут узнать итоговые баллы через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, а также посредством... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T09:32+0500

2021-09-06T09:32+0500

2021-09-06T09:32+0500

общество

итоги

министерство высшего и среднего специального образования

экзамены

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане стали известны итоговые результаты вступительных экзаменов в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Минвуза Отмечается, что абитуриенты могут узнать результаты четырьмя доступными способами:1. Через сайт magistr.dtm.uz. Для этого кандидатам необходимо ввести серию и номер паспорта заявителя и персональный идентификационный номер на сайте magistr.dtm.uz.2. Посредством платформы mandat.dtm.uz. Здесь поступающим нужно ввести идентификационный номер заявителя в разделе "Магистратура-2021".3. Воспользовавшись услугой телеграмм-ботов Государственного центра тестирования. Для этого важно отправить идентификационный номер заявителя на следующие адреса:4. Непосредственно в высших учебных заведениях.Ранее ГЦТ обнародовал итоги вступительных экзаменов на программу бакалавриата. Информацию абитуриенты начали получать 3 сентября этого года с 15.00 по местному времени.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/minvuz-opublikoval-poryadok-podachi-apellyatsii-dlya-abiturientov-20373751.html

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итоги, министерство высшего и среднего специального образования, экзамены