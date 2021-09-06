https://uz.sputniknews.ru/20210906/minvuz-obnarodoval-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-magistraturu-uzbekistanskix-vuzov-20377569.html
Минвуз обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов
Минвуз обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов
Абитуриенты могут узнать итоговые баллы через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, а также посредством... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T09:32+0500
2021-09-06T09:32+0500
2021-09-06T09:32+0500
общество
итоги
министерство высшего и среднего специального образования
экзамены
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане стали известны итоговые результаты вступительных экзаменов в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Минвуза Отмечается, что абитуриенты могут узнать результаты четырьмя доступными способами:1. Через сайт magistr.dtm.uz. Для этого кандидатам необходимо ввести серию и номер паспорта заявителя и персональный идентификационный номер на сайте magistr.dtm.uz.2. Посредством платформы mandat.dtm.uz. Здесь поступающим нужно ввести идентификационный номер заявителя в разделе "Магистратура-2021".3. Воспользовавшись услугой телеграмм-ботов Государственного центра тестирования. Для этого важно отправить идентификационный номер заявителя на следующие адреса:4. Непосредственно в высших учебных заведениях.Ранее ГЦТ обнародовал итоги вступительных экзаменов на программу бакалавриата. Информацию абитуриенты начали получать 3 сентября этого года с 15.00 по местному времени.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/minvuz-opublikoval-poryadok-podachi-apellyatsii-dlya-abiturientov-20373751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
итоги, министерство высшего и среднего специального образования, экзамены
Минвуз обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов
Абитуриенты могут узнать итоговые баллы через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, а также посредством QR-кодов или в вузах.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Узбекистане стали известны итоговые результаты вступительных экзаменов в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили
в пресс-службе Минвуза
Отмечается, что абитуриенты могут узнать результаты четырьмя доступными способами:
1. Через сайт magistr.dtm.uz
. Для этого кандидатам необходимо ввести серию и номер паспорта заявителя и персональный идентификационный номер на сайте magistr.dtm.uz
.
2. Посредством платформы mandat.dtm.uz
. Здесь поступающим нужно ввести идентификационный номер заявителя в разделе "Магистратура-2021".
3. Воспользовавшись услугой телеграмм-ботов Государственного центра тестирования. Для этого важно отправить идентификационный номер заявителя на следующие адреса:
4. Непосредственно в высших учебных заведениях.
Ранее ГЦТ обнародовал
итоги вступительных экзаменов на программу бакалавриата. Информацию абитуриенты начали получать 3 сентября этого года с 15.00 по местному времени.