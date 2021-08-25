https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-grajdane-smogut-progolosovat-v-dvux-gorodax-afganistana-20239125.html

Узбекистанцы смогут проголосовать в двух городах Афганистана

Узбекистанцы смогут проголосовать в двух городах Афганистана

Избирательные участки планируется открыть в дипломатических представительствах Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T18:23+0500

2021-08-25T18:23+0500

2021-08-25T19:23+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Узбекистан планирует открыть избирательные участки при дипломатических миссиях в Кабуле и Мазари-Шарифе, сообщил член ЦИК корреспонденту Sputnik.Отвечая на вопрос журналиста о голосовании за рубежом, член Центральной избирательной комиссии Шерзодхон Кудратходжаев заверил, что представительства Узбекистана в Афганистане работают в обычном режиме и могут стать местом голосования.По словам Кудратходжаева, на прежних выборах зарубежные избирательные участки организовывались в небольшом числе стран, и у многих узбекистанцев, оказавшихся в период выборов за рубежом, не было возможности проголосовать. В этот раз, по данным МИД, 370 стационарных и мобильных избирательных участков откроется в 38 странах мира. Принять участие в выборах сможет любой совершеннолетний гражданин Узбекистана вне зависимости от того, находится он на консульском учете или нет. Нужно лишь не позднее чем за 15 дней до выборов подать письменное или электронное заявление в ближайшую избирательную комиссию.Чиновник также попросил помощи СМИ в решении проблемы семейных голосований, подчеркнув, что важен каждый голос.Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html

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