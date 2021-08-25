https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-grajdane-smogut-progolosovat-v-dvux-gorodax-afganistana-20239125.html
Узбекистанцы смогут проголосовать в двух городах Афганистана
Узбекистанцы смогут проголосовать в двух городах Афганистана
Избирательные участки планируется открыть в дипломатических представительствах Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T18:23+0500
2021-08-25T18:23+0500
2021-08-25T19:23+0500
выборы президента узбекистана-2021
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Узбекистан планирует открыть избирательные участки при дипломатических миссиях в Кабуле и Мазари-Шарифе, сообщил член ЦИК корреспонденту Sputnik.Отвечая на вопрос журналиста о голосовании за рубежом, член Центральной избирательной комиссии Шерзодхон Кудратходжаев заверил, что представительства Узбекистана в Афганистане работают в обычном режиме и могут стать местом голосования.По словам Кудратходжаева, на прежних выборах зарубежные избирательные участки организовывались в небольшом числе стран, и у многих узбекистанцев, оказавшихся в период выборов за рубежом, не было возможности проголосовать. В этот раз, по данным МИД, 370 стационарных и мобильных избирательных участков откроется в 38 странах мира. Принять участие в выборах сможет любой совершеннолетний гражданин Узбекистана вне зависимости от того, находится он на консульском учете или нет. Нужно лишь не позднее чем за 15 дней до выборов подать письменное или электронное заявление в ближайшую избирательную комиссию.Чиновник также попросил помощи СМИ в решении проблемы семейных голосований, подчеркнув, что важен каждый голос.Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html
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узбекистан, афганистан, выборы президента
Узбекистанцы смогут проголосовать в двух городах Афганистана
18:23 25.08.2021 (обновлено: 19:23 25.08.2021)
Избирательные участки планируется открыть в дипломатических представительствах Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Узбекистан планирует открыть избирательные участки при дипломатических миссиях в Кабуле и Мазари-Шарифе, сообщил член ЦИК корреспонденту Sputnik.
Отвечая на вопрос журналиста о голосовании за рубежом, член Центральной избирательной комиссии Шерзодхон Кудратходжаев заверил, что представительства Узбекистана в Афганистане работают в обычном режиме и могут стать местом голосования.
"Несмотря на тяжелую ситуацию в Афганистане, я думаю, что наши посольства будут работать в штатном режиме. Это посольство в самом Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе. Поэтому люди, которые будут в это время по воле судьбы находиться в Афганистане, смогут проголосовать" - отметил член ЦИК.
По словам Кудратходжаева, на прежних выборах зарубежные избирательные участки организовывались в небольшом числе стран, и у многих узбекистанцев, оказавшихся в период выборов за рубежом, не было возможности проголосовать. В этот раз, по данным МИД
, 370 стационарных и мобильных избирательных участков откроется в 38 странах мира. Принять участие в выборах сможет любой совершеннолетний гражданин Узбекистана вне зависимости от того, находится он на консульском учете или нет. Нужно лишь не позднее чем за 15 дней до выборов подать письменное или электронное заявление в ближайшую избирательную комиссию.
Чиновник также попросил помощи СМИ в решении проблемы семейных голосований, подчеркнув, что важен каждый голос.
"Мы призываем СМИ, PR-группы, медиа-холдинги помочь нам в создании игровых роликов, которые побудили бы людей избавиться от семейного голосования. Каждый человек должен понимать, что его голос – решающий в судьбе страны", - подчеркнул он.
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули
своих кандидатов на пост главы государства.