https://uz.sputniknews.ru/20210830/tsik-zaregistrirovala-trex-nablyudateley-i-36-jurnalistov-20297310.html

ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов

ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов

Центризбирком также рассмотрел вопрос создания экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T16:38+0500

2021-08-30T16:38+0500

2021-08-30T16:40+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

выборы

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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. На очередном заседании Центризбиркома рассматривался вопрос аккредитации наблюдателей от международных организаций и СМИ.В ходе встречи члены комиссии зарегистрировали 36 представителей местных средств массовой информации. К данному моменту аккредитовано на выборы уже 766 узбекистанских и 48 зарубежных СМИ.Кроме того, на заседании были зарегистрированы три международных наблюдателя от ОБСЕ/БДИПЧ.Напомним, получить мандат наблюдателя на выборах могут представители от политических партий, органов самоуправления, других государств и международных организаций. Подать заявку необходимо не позднее, чем за десять дней до выборов, а ЦИК должен рассмотреть заявку и выдать мандат в течение пяти дней.Рассмотрели члены ЦИК и вопрос о создании экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов. Центризбиркому дается пять дней на проверку подписных листов. Проверить нужно не менее 15% подписей и информации об избирателях. Для этих целей комиссия может создать экспертную группу, в состав которой войдут специалисты правоохранительных органов, судебной системы, институтов гражданского общества, представители политических партий.Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.

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https://uz.sputniknews.ru/20210807/na-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-budut-prisutstvovat-okolo-800-nablyudateley-19989282.html

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цик узбекистана, выборы