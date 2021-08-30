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Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/tsik-zaregistrirovala-trex-nablyudateley-i-36-jurnalistov-20297310.html
ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов
ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов
Центризбирком также рассмотрел вопрос создания экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T16:38+0500
2021-08-30T16:40+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
выборы
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. На очередном заседании Центризбиркома рассматривался вопрос аккредитации наблюдателей от международных организаций и СМИ.В ходе встречи члены комиссии зарегистрировали 36 представителей местных средств массовой информации. К данному моменту аккредитовано на выборы уже 766 узбекистанских и 48 зарубежных СМИ.Кроме того, на заседании были зарегистрированы три международных наблюдателя от ОБСЕ/БДИПЧ.Напомним, получить мандат наблюдателя на выборах могут представители от политических партий, органов самоуправления, других государств и международных организаций. Подать заявку необходимо не позднее, чем за десять дней до выборов, а ЦИК должен рассмотреть заявку и выдать мандат в течение пяти дней.Рассмотрели члены ЦИК и вопрос о создании экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов. Центризбиркому дается пять дней на проверку подписных листов. Проверить нужно не менее 15% подписей и информации об избирателях. Для этих целей комиссия может создать экспертную группу, в состав которой войдут специалисты правоохранительных органов, судебной системы, институтов гражданского общества, представители политических партий.Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/vybory-2021-za-rubejom-planiruetsya-otkryt-316-mobilnyx-izbiratelnyx-uchastkov-20043635.html
https://uz.sputniknews.ru/20210807/na-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-budut-prisutstvovat-okolo-800-nablyudateley-19989282.html
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цик узбекистана, выборы

ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов

16:38 30.08.2021 (обновлено: 16:40 30.08.2021)
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© Центральная избирательная комиссияЗаседание Центральной избирательной комиссии Узбекистана
Заседание Центральной избирательной комиссии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Центральная избирательная комиссия
Центризбирком также рассмотрел вопрос создания экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. На очередном заседании Центризбиркома рассматривался вопрос аккредитации наблюдателей от международных организаций и СМИ.
В ходе встречи члены комиссии зарегистрировали 36 представителей местных средств массовой информации. К данному моменту аккредитовано на выборы уже 766 узбекистанских и 48 зарубежных СМИ.
Кроме того, на заседании были зарегистрированы три международных наблюдателя от ОБСЕ/БДИПЧ.
Напомним, получить мандат наблюдателя на выборах могут представители от политических партий, органов самоуправления, других государств и международных организаций. Подать заявку необходимо не позднее, чем за десять дней до выборов, а ЦИК должен рассмотреть заявку и выдать мандат в течение пяти дней.
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Рассмотрели члены ЦИК и вопрос о создании экспертных групп для проверки подписных листов кандидатов. Центризбиркому дается пять дней на проверку подписных листов. Проверить нужно не менее 15% подписей и информации об избирателях. Для этих целей комиссия может создать экспертную группу, в состав которой войдут специалисты правоохранительных органов, судебной системы, институтов гражданского общества, представители политических партий.
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять зарегистрированных партий уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
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