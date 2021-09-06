https://uz.sputniknews.ru/20210906/pandjsherskie-xroniki-chto-izvestno-k-etomu-chasu-20381541.html

Панджшерские хроники: что известно к этому часу

Панджшерские хроники: что известно к этому часу

Лидеры движения "Талибан"* утверждают, что последняя непокорная провинция завоевана, сопротивление говорит о продолжении войны. В чьих же руках находится... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T13:49+0500

2021-09-06T13:49+0500

2021-09-06T13:52+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Афганская провинция Панджшер оставалась последним регионом, неподконтрольным талибам. За последние несколько дней из провинции поступают противоречивые сообщения.Так, представители движения "Талибан"* заявляют о полном захвате провинции и окончании гражданской войны в Афганистане. Впервые о подавлении сопротивления в Панджшере написал в социальных сетях представитель движения Билал Карими еще 3 сентября. В понедельник об этом же сообщилал другой представитель движения, Забиулла Муджахид.Муджахид также заявил, что в ходе боев мирные жители не пострадали, и что движение не намерено притеснять их.Однако, силы афганского сопротивления опровергли эту информацию. По утверждению представителя Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари, противники режима талибов контролируют большую часть района Базарак – административного центра Панджшера.В настоящее время ожидается обращение к народу от лидера сопротивления, Ахмада Масуда, который, по словам Назари, находится в безопасности. Об этом представитель сопротивления написал в своем Twitter-аккаунте.Накануне сообщалось, что руководство движения "Талибан"* отказалось заключить соглашение с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Масуд предлагал прекратить войну и начать переговоры при условии, что талибы остановят огонь и полностью уйдут из провинции.Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Панджшер оставалась последней провинцией страны, неподконтрольной талибам.* - радикальное религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210904/tashkent-gotov-pomoch-rimu-v-dostavke-gumanitarnoy-pomoschi-v-afganistan-20362346.html

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афганистан, талибан