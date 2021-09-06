https://uz.sputniknews.ru/20210906/pervyy-zvonok-shkoly-uzbekistana-otkryli-dveri-dlya-uchenikov-20378626.html

Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников

Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников

День знаний в общеобразовательных школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

школьники

министерство народного образования узбекистана

школы

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В 10 083 общеобразовательных школах Узбекистана начались традиционные занятия, сообщает пресс-служба МНО.По данным министерства, в новом учебном году в первый класс поступили около 600 тысяч детей. Они получили в подарок 12 видов школьных принадлежностей, рюкзак и комплект учебников.Отмечается, что в мероприятии "Первый звонок" приняли участие выпускники школ, предприниматели и руководители государственных структур. Торжество прошло под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!".День знаний в школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет. Ранее в Министерстве народного образования заявили, что власти республики приняли решение отказаться от гибридной формы обучения в школах. Однако для детей, которые по уважительной причине не могут посещать занятия, сделали исключение. Для них дистанционное обучение будут проводить на телеканалах НТРК в рамках проекта "Онлайн-школа".

https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html

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школьники, министерство народного образования узбекистана, школы