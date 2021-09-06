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Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников
Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников
День знаний в общеобразовательных школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T11:01+0500
2021-09-06T11:02+0500
общество
школьники
министерство народного образования узбекистана
школы
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В 10 083 общеобразовательных школах Узбекистана начались традиционные занятия, сообщает пресс-служба МНО.По данным министерства, в новом учебном году в первый класс поступили около 600 тысяч детей. Они получили в подарок 12 видов школьных принадлежностей, рюкзак и комплект учебников.Отмечается, что в мероприятии "Первый звонок" приняли участие выпускники школ, предприниматели и руководители государственных структур. Торжество прошло под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!".День знаний в школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет. Ранее в Министерстве народного образования заявили, что власти республики приняли решение отказаться от гибридной формы обучения в школах. Однако для детей, которые по уважительной причине не могут посещать занятия, сделали исключение. Для них дистанционное обучение будут проводить на телеканалах НТРК в рамках проекта "Онлайн-школа".
https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html
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школьники, министерство народного образования узбекистана, школы

Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников

11:01 06.09.2021 (обновлено: 11:02 06.09.2021)
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© Министерство народного образования УзбекистанаПервый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников
Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Министерство народного образования Узбекистана
День знаний в общеобразовательных школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В 10 083 общеобразовательных школах Узбекистана начались традиционные занятия, сообщает пресс-служба МНО.

По данным министерства, в новом учебном году в первый класс поступили около 600 тысяч детей. Они получили в подарок 12 видов школьных принадлежностей, рюкзак и комплект учебников.
© Министерство народного образования УзбекистанаПервый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников
Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников
© Министерство народного образования Узбекистана
Отмечается, что в мероприятии "Первый звонок" приняли участие выпускники школ, предприниматели и руководители государственных структур. Торжество прошло под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!".
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В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
4 сентября, 13:30
4859
День знаний в школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет.
Ранее в Министерстве народного образования заявили, что власти республики приняли решение отказаться от гибридной формы обучения в школах. Однако для детей, которые по уважительной причине не могут посещать занятия, сделали исключение. Для них дистанционное обучение будут проводить на телеканалах НТРК в рамках проекта "Онлайн-школа".
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