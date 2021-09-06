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https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-metro-tashkenta-nachali-kursirovat-novye-poezda-20385276.html
В метро Ташкента начали курсировать новые поезда
В метро Ташкента начали курсировать новые поезда
В настоящее время три состава уже ездят на Чиланзарской ветке столичной подземки. Остальные два будут запущены в ближайшее время. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T17:34+0500
2021-09-06T17:34+0500
общество
узбекистон темир йуллари
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном метрополитене в понедельник вышли на линию новые поезда, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"."После завершения пуско-наладочных работ три состава уже курсируют на Чиланзарской ветке. Остальные два будут запущены в ближайшее время на этой же линии, самой загруженной", — информируется в релизе. По данным компании, интервал на данной линии в период с 07.30 до 09.00 составляет три минуты, а с 16.30 до 19.30 – четыре минуты.В конце августа в Ташкент были доставлены первые 20 вагонов метро. Их изготовили по спецзаказу на заводе "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах. До конца года ожидается еще одна такая партия.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/iz-rossii-s-lyubovyu-kak-v-podmoskove-sobirayut-poezda-dlya-tashkentskogo-metro-20341508.html
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узбекистон темир йуллари, метро, ташкентский метрополитен

В метро Ташкента начали курсировать новые поезда

17:34 06.09.2021
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© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В столичной подземке запущены в эксплуатацию новые поезда
В столичной подземке запущены в эксплуатацию новые поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
В настоящее время три состава уже ездят на Чиланзарской ветке столичной подземки. Остальные два будут запущены в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном метрополитене в понедельник вышли на линию новые поезда, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В столичной подземке запущены в эксплуатацию новые поезда
В столичной подземке запущены в эксплуатацию новые поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
В столичной подземке запущены в эксплуатацию новые поезда
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
"После завершения пуско-наладочных работ три состава уже курсируют на Чиланзарской ветке. Остальные два будут запущены в ближайшее время на этой же линии, самой загруженной", — информируется в релизе.
По данным компании, интервал на данной линии в период с 07.30 до 09.00 составляет три минуты, а с 16.30 до 19.30 – четыре минуты.
Отправка первой партии вагонов метро в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Фото
Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро
2 сентября, 15:35
4393
В конце августа в Ташкент были доставлены первые 20 вагонов метро. Их изготовили по спецзаказу на заводе "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах. До конца года ожидается еще одна такая партия.
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