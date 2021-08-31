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https://uz.sputniknews.ru/20210831/v-tashkent-pribylo-20-novyx-rossiyskix-vagonov-metro-20308662.html
В Ташкент прибыло 20 новых российских вагонов метро
В Ташкент прибыло 20 новых российских вагонов метро
Контракт на поставку сорока современных вагонов метро для узбекистанской столицы стоимостью 63,6 млн долларов был подписан в апреле. До конца года планируется... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T14:09+0500
2021-08-31T17:02+0500
общество
узбекистан
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ташкентский метрополитен во вторник получил двадцать новых вагонов, изготовленных российским "Трансмашхолдингом", сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Узбекские железные дороги", в состав которого входит УП "Ташкентский метрополитен".Торжественная церемония их отправки состоялась в подмосковных Мытищах 20 августа. До конца года планируется поставка еще двадцати. Контракт на поставку сорока современных вагонов метро для узбекистанской столицы подписан в апреле между "Метровагонмаш", входящим в состав "Трансмашхолдинг", и УП "Ташкентский метрополитен". Его стоимость – 63,6 миллиона долларов. Он финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.В Узбекистане идет масштабная программа по реконструкции системы общественного транспорта. В ташкентском метро уже курсируют современные составы российского производства – осенью 2019 года при поддержке ВЭБ.РФ Ташкент получил первые пять поездов. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро.Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателемя.С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров, была построена в декабре 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-metro-tashkenta-sokratitsya-interval-mejdu-poezdami--novyy-grafik-20248409.html
https://uz.sputniknews.ru/20210728/umer-arxitektor-stantsii-metro-kosmonavty-sergo-sutyagin--19860747.html
https://uz.sputniknews.ru/20210420/tiktokerov-sygravshix-svadbu-v-metro-oshtrafovali-pochti-na-1-mln-sumov-18406772.html
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узбекистан, ташкент, метро

В Ташкент прибыло 20 новых российских вагонов метро

14:09 31.08.2021 (обновлено: 17:02 31.08.2021)
1816
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОтправка первой партии вагонов метро в Узбекистан
Отправка первой партии вагонов метро в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Антон Денисов
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Контракт на поставку сорока современных вагонов метро для узбекистанской столицы стоимостью 63,6 млн долларов был подписан в апреле. До конца года планируется отправить еще двадцать.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ташкентский метрополитен во вторник получил двадцать новых вагонов, изготовленных российским "Трансмашхолдингом", сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Узбекские железные дороги", в состав которого входит УП "Ташкентский метрополитен".
Торжественная церемония их отправки состоялась в подмосковных Мытищах 20 августа. До конца года планируется поставка еще двадцати.

"Сегодня состоялась церемония поставки первой партии 20 вагонов, из которых будет сформировано пять новых поездов", — сообщил агентству представитель "Узбекских железных дорог".

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Контракт на поставку сорока современных вагонов метро для узбекистанской столицы подписан в апреле между "Метровагонмаш", входящим в состав "Трансмашхолдинг", и УП "Ташкентский метрополитен".
Его стоимость – 63,6 миллиона долларов. Он финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.
В Узбекистане идет масштабная программа по реконструкции системы общественного транспорта. В ташкентском метро уже курсируют современные составы российского производства – осенью 2019 года при поддержке ВЭБ.РФ Ташкент получил первые пять поездов. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро.
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Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателемя.
С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.
Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров, была построена в декабре 2020 года.
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