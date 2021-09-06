https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-tashkente-postroyat-kruglosutochnye-zelenye-parki-bez-attraktsionov-20379204.html

В Ташкенте обустроят новые круглосуточные зеленые парки без аттракционов

В Ташкенте обустроят новые круглосуточные зеленые парки без аттракционов

По информации Госкомэкологии, также в столице построят 131 км тротуаров и 127 км велосипедных дорожек. На эти проекты выделят 62 млрд сумов. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T11:39+0500

2021-09-06T11:39+0500

2021-09-06T12:30+0500

общество

ташкент

проект

озеленение

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. К 2023 году уровень озеленения столицы достигнет 30%, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. По данным ведомства, контроль за исполнением работ возложат на районных и городских хокимов. Отмечается, что по результатам научных исследований будут отбираться саженцы деревьев, подходящие под климатические условия. Помимо этого, в Ташкенте планируется открыть круглосуточные зеленые парки без аттракционов на площади 60 гектаров, а также небольшие дендрарии в каждом районе.В виде эксперимента со следующего года в Бектемирском и Учтепинском районах работы по благоустройству местности передадут предпринимателям.Как информировали в Госкомэкологии, осенью 2021 года и весной 2022 года в столице планируется высадить порядка 1 млн саженцев, в 2021-2022 годах намечено пробурить 1500 скважин. На реализацию проектов затратят 225 млрд сумов.К тому же в Ташкенте построят 131 км тротуаров и 127 км велосипедных дорожек. В рамках данной инициативы будет выделено 62 млрд сумов.Также построить 12 парков и велосипедную дорожку протяженностью 25 км планируется и в столичных махаллях. На эти работы направият 30 млрд сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210224/U-nas-net-prava-na-oshibku-pri-ozelenenii-Bukhary--eksperta-po-landshaftu-16068636.html

https://uz.sputniknews.ru/20210813/mirziyoev-proinspektiroval-stroitelstvo-parka-novyy-uzbekistan-20073197.html

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ташкент, проект, озеленение