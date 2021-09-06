https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-tashkente-sostoyalis-sorevnovaniya-po-konkuru-za-kubok-nezavisimosti--20385637.html

В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости

В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости

По данным комитета, состязания на Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T18:09+0500

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спорт

спортивные соревнования

конный спорт

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном спортивном комплексе "Пахтакор" стартовали соревнования среди всадников по конкуру, приуроченное к 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики. По данным комитета, состязания за Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). В первой категории победу одержал Бобуржон Валижонов, а во второй — Дилмурод Абдурахманов.Имена призеров Кубка Независимости по конкуру:110 см, дети:120 см, взрослые:Ранее сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований, проходивших в Москве с 24 по 27 июня этого года. Во второй день состязаний в номинации CSIOW GP (140-160 см) узбекистанские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/osedlat-uspex-v-uzbekistane-namereny-razvivat-konevodstvo-i-konnyy-sport-19982343.html

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