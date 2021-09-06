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В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости
В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости
По данным комитета, состязания на Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T18:09+0500
2021-09-06T18:09+0500
спорт
спортивные соревнования
конный спорт
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном спортивном комплексе "Пахтакор" стартовали соревнования среди всадников по конкуру, приуроченное к 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики. По данным комитета, состязания за Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). В первой категории победу одержал Бобуржон Валижонов, а во второй — Дилмурод Абдурахманов.Имена призеров Кубка Независимости по конкуру:110 см, дети:120 см, взрослые:Ранее сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований, проходивших в Москве с 24 по 27 июня этого года. Во второй день состязаний в номинации CSIOW GP (140-160 см) узбекистанские спортсмены заняли весь пьедестал почета.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/osedlat-uspex-v-uzbekistane-namereny-razvivat-konevodstvo-i-konnyy-sport-19982343.html
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спортивные соревнования, конный спорт

В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости

18:09 06.09.2021
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© НОК УзбекистанаСоревнования среди всадников по конкуру в Ташкенте
Соревнования среди всадников по конкуру в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© НОК Узбекистана
По данным комитета, состязания на Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые).
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном спортивном комплексе "Пахтакор" стартовали соревнования среди всадников по конкуру, приуроченное к 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.
© НОК УзбекистанаСоревнования среди всадников по конкуру в Ташкенте
Соревнования среди всадников по конкуру в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Соревнования среди всадников по конкуру в Ташкенте
© НОК Узбекистана
По данным комитета, состязания за Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые).
В первой категории победу одержал Бобуржон Валижонов, а во второй — Дилмурод Абдурахманов.
Международный конный турнир - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Общество
Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт
6 августа, 19:50
733
Имена призеров Кубка Независимости по конкуру:
110 см, дети:
1.
Бобуржон Валижонов (“Колорадо”, кличка лошади)
2.
Арина Даминова (“Гудман Жи”)
3.
Дилшод Шокиров (“Алонсо 43”)
120 см, взрослые:
1.
Дилмурод Абдурахманов (“Колибри”)
2.
Мирзохид Мусаев (“Абажа Дос Дарадос”)
3.
Жасур Хатамбеков (“Лаки Стар”)
Ранее сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований, проходивших в Москве с 24 по 27 июня этого года. Во второй день состязаний в номинации CSIOW GP (140-160 см) узбекистанские спортсмены заняли весь пьедестал почета.
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