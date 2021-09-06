https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-tashkente-sostoyalis-sorevnovaniya-po-konkuru-za-kubok-nezavisimosti--20385637.html
В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости
В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости
По данным комитета, состязания на Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T18:09+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В столичном спортивном комплексе "Пахтакор" стартовали соревнования среди всадников по конкуру, приуроченное к 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики. По данным комитета, состязания за Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые). В первой категории победу одержал Бобуржон Валижонов, а во второй — Дилмурод Абдурахманов.Имена призеров Кубка Независимости по конкуру:110 см, дети:120 см, взрослые:Ранее сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований, проходивших в Москве с 24 по 27 июня этого года. Во второй день состязаний в номинации CSIOW GP (140-160 см) узбекистанские спортсмены заняли весь пьедестал почета.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/osedlat-uspex-v-uzbekistane-namereny-razvivat-konevodstvo-i-konnyy-sport-19982343.html
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спортивные соревнования, конный спорт
В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости
По данным комитета, состязания на Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые).
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В столичном спортивном комплексе "Пахтакор" стартовали соревнования среди всадников по конкуру, приуроченное к 30-летию независимости Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба НОК республики.
По данным комитета, состязания за Кубок Независимости были организованы в двух направлениях — с высотой препятствий 110 см (дети) и 120 см (взрослые).
В первой категории победу одержал Бобуржон Валижонов, а во второй — Дилмурод Абдурахманов.
Имена призеров Кубка Независимости по конкуру:
1.
Бобуржон Валижонов (“Колорадо”, кличка лошади)
2.
Арина Даминова (“Гудман Жи”)
3.
Дилшод Шокиров (“Алонсо 43”)
1.
Дилмурод Абдурахманов (“Колибри”)
2.
Мирзохид Мусаев (“Абажа Дос Дарадос”)
3.
Жасур Хатамбеков (“Лаки Стар”)
Ранее сборная Узбекистана по конному спорту выиграла
Гран-при соревнований, проходивших в Москве с 24 по 27 июня этого года. Во второй день состязаний в номинации CSIOW GP (140-160 см) узбекистанские спортсмены заняли весь пьедестал почета.