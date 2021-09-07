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Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T15:00+0500
2021-09-07T15:00+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
лоукостер
рейсы
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов в российские города в сентябре. Это стало возможным благодаря запуску бизнес-модели лоукостера Uzbekistan Express. Из Ташкента в Москву самолет будет летать четыре раза в день, а из Самарканда в Москву, и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю. Вместе с тем, из столицы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск пассажирские рейсы будут отправляться дважды в неделю, а в Минеральные воды, а также из Термеза в Москву - раз в неделю. Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.С начала осени узбекистанцы не могут въехать в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса.Для того, чтобы поддержать предприятия гражданской авиации в условиях пандемии, диверсифицировать авиационные услуги, а также обеспечить их доступность для населения в Узбекистане разработали меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации. Предложены решения, предусматривающие, в том числе в течение нынешнего года возвращение к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
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авиакомпания uzbekistan airways, лоукостер, рейсы

Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ

15:00 07.09.2021
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© Пресс-служба авиакомпании UzAirwaysВстреча нового самолета Airbus-320neo в аэропорту Ташкента
Встреча нового самолета Airbus-320neo в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Пресс-служба авиакомпании UzAirways
Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов в российские города в сентябре. Это стало возможным благодаря запуску бизнес-модели лоукостера Uzbekistan Express.
Из Ташкента в Москву самолет будет летать четыре раза в день, а из Самарканда в Москву, и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю.
Вместе с тем, из столицы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск пассажирские рейсы будут отправляться дважды в неделю, а в Минеральные воды, а также из Термеза в Москву - раз в неделю.
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Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
С начала осени узбекистанцы не могут въехать в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса.
Для того, чтобы поддержать предприятия гражданской авиации в условиях пандемии, диверсифицировать авиационные услуги, а также обеспечить их доступность для населения в Узбекистане разработали меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации. Предложены решения, предусматривающие, в том числе в течение нынешнего года возвращение к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.
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