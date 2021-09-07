https://uz.sputniknews.ru/20210907/kompaniya-uzairways-v-sentyabre-uvelichila-chislo-reysov-v-rf-20398769.html
Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T15:00+0500
2021-09-07T15:00+0500
2021-09-07T15:00+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
лоукостер
рейсы
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов в российские города в сентябре. Это стало возможным благодаря запуску бизнес-модели лоукостера Uzbekistan Express. Из Ташкента в Москву самолет будет летать четыре раза в день, а из Самарканда в Москву, и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю. Вместе с тем, из столицы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск пассажирские рейсы будут отправляться дважды в неделю, а в Минеральные воды, а также из Термеза в Москву - раз в неделю. Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.С начала осени узбекистанцы не могут въехать в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса.Для того, чтобы поддержать предприятия гражданской авиации в условиях пандемии, диверсифицировать авиационные услуги, а также обеспечить их доступность для населения в Узбекистане разработали меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации. Предложены решения, предусматривающие, в том числе в течение нынешнего года возвращение к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
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авиакомпания uzbekistan airways, лоукостер, рейсы
Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила
об увеличении количества рейсов в российские города в сентябре. Это стало возможным благодаря запуску бизнес-модели лоукостера Uzbekistan Express.
Из Ташкента в Москву самолет будет летать четыре раза в день, а из Самарканда в Москву, и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю.
Вместе с тем, из столицы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск пассажирские рейсы будут отправляться дважды в неделю, а в Минеральные воды, а также из Термеза в Москву - раз в неделю.
Как сообщалось ранее, компания UzAirways запустила лоукостеры Uzbekistan Express в Москву из регионов Узбекистана, а также из Намангана в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
С начала осени узбекистанцы не могут въехать
в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса.
Для того, чтобы поддержать предприятия гражданской авиации в условиях пандемии, диверсифицировать авиационные услуги, а также обеспечить их доступность для населения в Узбекистане разработали меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации. Предложены решения, предусматривающие, в том числе в течение нынешнего года возвращение к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.