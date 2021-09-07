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Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
Бизнесмен пытался реализовать крупную партию популярного в пандемию препарата "Фавилок (Фавипиравир)". 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T09:14+0500
2021-09-07T09:25+0500
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генпрокуратура узбекистана
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса.Препарат "Фавилок (Фавипиравир)" пользуется большим спросом во время пандемии.Этим воспользовался учредитель компании "Б" гражданин С.И. — мужчину задержали при продаже 264 упаковок лекарства на общую сумму 118,8 миллиона сумов.За каждую упаковку бизнесмен просил 450 тысяч сумов.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества" УК РУз.В середине августа в Ташкенте была пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от COVID-19, украденной из поликлиники.Ранее в нескольких десятках аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства. Также было обнаружено, что в некоторых местах продавали препараты с истекшим сроком годности.В конце июня стало известно, что ряд столичных аптек вовсе лишат лицензий. Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Lechit-a-ne-nazhivatsya-vsya-pravda-o-dzhenerikakh-i-tsenakh-na-medikamenty-15519784.html
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ташкент, генпрокуратура узбекистана, коронавирус covid-19

Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID

09:14 07.09.2021 (обновлено: 09:25 07.09.2021)
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© Unsplash / Emin BAYCANАмпула с лекарством от COVID-19
Ампула с лекарством от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Unsplash / Emin BAYCAN
Бизнесмен пытался реализовать крупную партию популярного в пандемию препарата "Фавилок (Фавипиравир)".
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса.
Препарат "Фавилок (Фавипиравир)" пользуется большим спросом во время пандемии.
Этим воспользовался учредитель компании "Б" гражданин С.И. — мужчину задержали при продаже 264 упаковок лекарства на общую сумму 118,8 миллиона сумов.
За каждую упаковку бизнесмен просил 450 тысяч сумов.
© Генпрокуратура РУзВ Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса
В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса
© Генпрокуратура РУз
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества" УК РУз.
В середине августа в Ташкенте была пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от COVID-19, украденной из поликлиники.
Ранее в нескольких десятках аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства. Также было обнаружено, что в некоторых местах продавали препараты с истекшим сроком годности.
В конце июня стало известно, что ряд столичных аптек вовсе лишат лицензий. Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.
Аптечный ряд в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2020
Экономика
Лечить, а не наживаться: вся правда о дженериках и ценах на медикаменты
2 декабря 2020, 19:28
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