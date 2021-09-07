https://uz.sputniknews.ru/20210907/najitsya-na-pandemii-v-tashkente-nezakonno-prodavali-lekarstva-ot-covid-20390784.html

Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID

Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID

Бизнесмен пытался реализовать крупную партию популярного в пандемию препарата "Фавилок (Фавипиравир)". 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T09:14+0500

2021-09-07T09:14+0500

2021-09-07T09:25+0500

общество

ташкент

генпрокуратура узбекистана

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса.Препарат "Фавилок (Фавипиравир)" пользуется большим спросом во время пандемии.Этим воспользовался учредитель компании "Б" гражданин С.И. — мужчину задержали при продаже 264 упаковок лекарства на общую сумму 118,8 миллиона сумов.За каждую упаковку бизнесмен просил 450 тысяч сумов.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества" УК РУз.В середине августа в Ташкенте была пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от COVID-19, украденной из поликлиники.Ранее в нескольких десятках аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства. Также было обнаружено, что в некоторых местах продавали препараты с истекшим сроком годности.В конце июня стало известно, что ряд столичных аптек вовсе лишат лицензий. Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.

https://uz.sputniknews.ru/20201202/Lechit-a-ne-nazhivatsya-vsya-pravda-o-dzhenerikakh-i-tsenakh-na-medikamenty-15519784.html

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ташкент, генпрокуратура узбекистана, коронавирус covid-19