https://uz.sputniknews.ru/20210907/najitsya-na-pandemii-v-tashkente-nezakonno-prodavali-lekarstva-ot-covid-20390784.html
Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
Бизнесмен пытался реализовать крупную партию популярного в пандемию препарата "Фавилок (Фавипиравир)". 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T09:14+0500
2021-09-07T09:14+0500
2021-09-07T09:25+0500
общество
ташкент
генпрокуратура узбекистана
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Ташкенте предотвратили незаконный оборот лекарств от коронавируса.Препарат "Фавилок (Фавипиравир)" пользуется большим спросом во время пандемии.Этим воспользовался учредитель компании "Б" гражданин С.И. — мужчину задержали при продаже 264 упаковок лекарства на общую сумму 118,8 миллиона сумов.За каждую упаковку бизнесмен просил 450 тысяч сумов.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества" УК РУз.В середине августа в Ташкенте была пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от COVID-19, украденной из поликлиники.Ранее в нескольких десятках аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства. Также было обнаружено, что в некоторых местах продавали препараты с истекшим сроком годности.В конце июня стало известно, что ряд столичных аптек вовсе лишат лицензий. Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Lechit-a-ne-nazhivatsya-vsya-pravda-o-dzhenerikakh-i-tsenakh-na-medikamenty-15519784.html
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ташкент, генпрокуратура узбекистана, коронавирус covid-19
Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
09:14 07.09.2021 (обновлено: 09:25 07.09.2021)
Бизнесмен пытался реализовать крупную партию популярного в пандемию препарата "Фавилок (Фавипиравир)".
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
В Ташкенте предотвратили
незаконный оборот лекарств от коронавируса.
Препарат "Фавилок (Фавипиравир)" пользуется большим спросом во время пандемии.
Этим воспользовался учредитель компании "Б" гражданин С.И. — мужчину задержали при продаже 264 упаковок лекарства на общую сумму 118,8 миллиона сумов.
За каждую упаковку бизнесмен просил 450 тысяч сумов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества" УК РУз.
В середине августа в Ташкенте была пресечена
попытка продажи узбекско-китайской вакцины от COVID-19, украденной из поликлиники.
Ранее в нескольких десятках аптеках Узбекистана выявили
наценку на лекарства. Также было обнаружено, что в некоторых местах продавали препараты с истекшим сроком годности.
В конце июня стало известно, что ряд столичных аптек вовсе лишат
лицензий. Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.