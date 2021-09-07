https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html

Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат

Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат

Крупные мировые державы не торопятся признавать новое афганское правительство. Впрочем, новую власть признают и не все афганцы – в Кабуле продолжаются митинги... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T17:37+0500

2021-09-07T17:37+0500

2021-09-07T17:37+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

протесты

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия пока не готова признать талибов как официальную власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о том, примут ли российские власти приглашение на церемонию объявления состава афганского правительства, сообщает РИА Новости.Осторожность проявляет и еще один приглашенный – Турция. Анкара готова рассматривать признание нового правительства, если оно будет включать в себя не только членов движения "Талибан"*, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.О такой же позиции объявили уже Франция и Испания. Мировые державы ждут стабилизации ситуации в стране и создания правительства.Между тем, в Афганистане талибы пытаются навести свои порядки. Войска движения осваивают покинутые американцами военные базы. К примеру, у талибов большие планы в отношении аванпоста ЦРУ, базы Eagle Base, разрушенной американцами с помощью контролируемого взрыва.Тем временем, МИД КНР опроверг информацию, опубликованную индийскими СМИ, о том, что еще одна военная база – Баграм – будет передана под контроль Китая, сообщает сайт "Военное дело".Самой большой "головной болью" для талибов остается провинция Панджшер. Это последняя из 34 регионов страны, не завоеванная движением "Талибан"*. Туда, под руководство полевого командира Ахмада Масуда, стекаются силы сопротивления. Обе стороны попеременно сообщают о своих успехах. Накануне Масуд опубликовал обращение к нации, в котором призывал всех афганцев сопротивляться захватчикам по мере сил. Представитель Фронта сопротивления Али Назари заявил в Twitter, что сторонники Ахмада Масуда продолжают противостоять "Талибану"*.Члены сопротивления также обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда.После обращения и после визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида в столице вспыхнули демонстрации. Для разгона протестующих боевики начали стрелять в воздух, а по сообщениям некоторых источников – и в толпу.При попытке осветить происходящее в Кабуле пострадали журналисты и операторы телеканалов Kabul News и Tolo News. Боевики применили силу и изъяли оборудование журналистов.По словам очевидцев, боевики движения избивали палками женщин, участвовавших в демонстрации. Ранее сообщалось, что талибы накануне разогнали акцию протеста в защиту прав женщин с помощью слезоточивого газа и электрошокеров.Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Панджшер оставалась последней провинцией страны, неподконтрольной талибам.* - радикальное религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/pandjsherskie-xroniki-chto-izvestno-k-etomu-chasu-20381541.html

https://uz.sputniknews.ru/20210907/slezotochivyy-gaz-i-elektroshokery-kak--taliby-utixomirili-jenschin-v-kabule--video-20390249.html

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протесты, афганистан, талибан