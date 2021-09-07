Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат
204
© Sputnik / Стрингер/
Крупные мировые державы не торопятся признавать новое афганское правительство. Впрочем, новую власть признают и не все афганцы – в Кабуле продолжаются митинги, а сопротивление не собирается сдаваться.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия пока не готова признать талибов как официальную власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о том, примут ли российские власти приглашение на церемонию объявления состава афганского правительства, сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями", - сказал Песков журналистам.
Осторожность проявляет и еще один приглашенный – Турция. Анкара готова рассматривать признание нового правительства, если оно будет включать в себя не только членов движения "Талибан"*, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан"*, нужно обеспечить создание такого правительства", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
О такой же позиции объявили уже Франция и Испания. Мировые державы ждут стабилизации ситуации в стране и создания правительства.
Между тем, в Афганистане талибы пытаются навести свои порядки. Войска движения осваивают покинутые американцами военные базы. К примеру, у талибов большие планы в отношении аванпоста ЦРУ, базы Eagle Base, разрушенной американцами с помощью контролируемого взрыва.
"Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил", - сообщил журналистам командир подразделения талибов "Бадри 313", которое было направлено для охраны объекта.
Тем временем, МИД КНР опроверг информацию, опубликованную индийскими СМИ, о том, что еще одна военная база – Баграм – будет передана под контроль Китая, сообщает сайт "Военное дело".
Самой большой "головной болью" для талибов остается провинция Панджшер. Это последняя из 34 регионов страны, не завоеванная движением "Талибан"*. Туда, под руководство полевого командира Ахмада Масуда, стекаются силы сопротивления. Обе стороны попеременно сообщают о своих успехах. Накануне Масуд опубликовал обращение к нации, в котором призывал всех афганцев сопротивляться захватчикам по мере сил. Представитель Фронта сопротивления Али Назари заявил в Twitter, что сторонники Ахмада Масуда продолжают противостоять "Талибану"*.
"Соотечественники, львы и орлы (горных хребтов. — Прим. ред. ) Гиндукуш, в (районе. — Прим. ред.) Андараб и (провинции. — Прим. ред.) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", — сказано в публикации.
Члены сопротивления также обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда.
После обращения и после визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида в столице вспыхнули демонстрации. Для разгона протестующих боевики начали стрелять в воздух, а по сообщениям некоторых источников – и в толпу.
"Еще больше смелых женщин и мужчин в Кабуле присоединились к общему восстанию (против талибов - ред.), к которому призвал Ахмад Масуд. Они требуют свободы, справедливости, независимости Афганистана. Это сопротивление и революция навсегда положат конец агрессии", - написал Назари в своем аккаунте в Twitter.
По словам очевидцев, боевики движения избивали палками женщин, участвовавших в демонстрации. Ранее сообщалось, что талибы накануне разогнали акцию протеста в защиту прав женщин с помощью слезоточивого газа и электрошокеров.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Панджшер оставалась последней провинцией страны, неподконтрольной талибам.
* - радикальное религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран.