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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html
Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат
Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат
Крупные мировые державы не торопятся признавать новое афганское правительство. Впрочем, новую власть признают и не все афганцы – в Кабуле продолжаются митинги... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T17:37+0500
2021-09-07T17:37+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
протесты
афганистан
талибан
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия пока не готова признать талибов как официальную власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о том, примут ли российские власти приглашение на церемонию объявления состава афганского правительства, сообщает РИА Новости.Осторожность проявляет и еще один приглашенный – Турция. Анкара готова рассматривать признание нового правительства, если оно будет включать в себя не только членов движения "Талибан"*, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.О такой же позиции объявили уже Франция и Испания. Мировые державы ждут стабилизации ситуации в стране и создания правительства.Между тем, в Афганистане талибы пытаются навести свои порядки. Войска движения осваивают покинутые американцами военные базы. К примеру, у талибов большие планы в отношении аванпоста ЦРУ, базы Eagle Base, разрушенной американцами с помощью контролируемого взрыва.Тем временем, МИД КНР опроверг информацию, опубликованную индийскими СМИ, о том, что еще одна военная база – Баграм – будет передана под контроль Китая, сообщает сайт "Военное дело".Самой большой "головной болью" для талибов остается провинция Панджшер. Это последняя из 34 регионов страны, не завоеванная движением "Талибан"*. Туда, под руководство полевого командира Ахмада Масуда, стекаются силы сопротивления. Обе стороны попеременно сообщают о своих успехах. Накануне Масуд опубликовал обращение к нации, в котором призывал всех афганцев сопротивляться захватчикам по мере сил. Представитель Фронта сопротивления Али Назари заявил в Twitter, что сторонники Ахмада Масуда продолжают противостоять "Талибану"*.Члены сопротивления также обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда.После обращения и после визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида в столице вспыхнули демонстрации. Для разгона протестующих боевики начали стрелять в воздух, а по сообщениям некоторых источников – и в толпу.При попытке осветить происходящее в Кабуле пострадали журналисты и операторы телеканалов Kabul News и Tolo News. Боевики применили силу и изъяли оборудование журналистов.По словам очевидцев, боевики движения избивали палками женщин, участвовавших в демонстрации. Ранее сообщалось, что талибы накануне разогнали акцию протеста в защиту прав женщин с помощью слезоточивого газа и электрошокеров.Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Панджшер оставалась последней провинцией страны, неподконтрольной талибам.* - радикальное религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/pandjsherskie-xroniki-chto-izvestno-k-etomu-chasu-20381541.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/slezotochivyy-gaz-i-elektroshokery-kak--taliby-utixomirili-jenschin-v-kabule--video-20390249.html
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протесты, афганистан, талибан

Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат

17:37 07.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Крупные мировые державы не торопятся признавать новое афганское правительство. Впрочем, новую власть признают и не все афганцы – в Кабуле продолжаются митинги, а сопротивление не собирается сдаваться.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия пока не готова признать талибов как официальную власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о том, примут ли российские власти приглашение на церемонию объявления состава афганского правительства, сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями", - сказал Песков журналистам.
Осторожность проявляет и еще один приглашенный – Турция. Анкара готова рассматривать признание нового правительства, если оно будет включать в себя не только членов движения "Талибан"*, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан"*, нужно обеспечить создание такого правительства", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
О такой же позиции объявили уже Франция и Испания. Мировые державы ждут стабилизации ситуации в стране и создания правительства.
Между тем, в Афганистане талибы пытаются навести свои порядки. Войска движения осваивают покинутые американцами военные базы. К примеру, у талибов большие планы в отношении аванпоста ЦРУ, базы Eagle Base, разрушенной американцами с помощью контролируемого взрыва.
"Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил", - сообщил журналистам командир подразделения талибов "Бадри 313", которое было направлено для охраны объекта.
Тем временем, МИД КНР опроверг информацию, опубликованную индийскими СМИ, о том, что еще одна военная база – Баграм – будет передана под контроль Китая, сообщает сайт "Военное дело".
Сопротивление в Панджшере - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Панджшерские хроники: что известно к этому часу
Вчера, 13:49
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Самой большой "головной болью" для талибов остается провинция Панджшер. Это последняя из 34 регионов страны, не завоеванная движением "Талибан"*. Туда, под руководство полевого командира Ахмада Масуда, стекаются силы сопротивления. Обе стороны попеременно сообщают о своих успехах. Накануне Масуд опубликовал обращение к нации, в котором призывал всех афганцев сопротивляться захватчикам по мере сил. Представитель Фронта сопротивления Али Назари заявил в Twitter, что сторонники Ахмада Масуда продолжают противостоять "Талибану"*.
"Соотечественники, львы и орлы (горных хребтов. — Прим. ред. ) Гиндукуш, в (районе. — Прим. ред.) Андараб и (провинции. — Прим. ред.) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", — сказано в публикации.
Члены сопротивления также обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда.
После обращения и после визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида в столице вспыхнули демонстрации. Для разгона протестующих боевики начали стрелять в воздух, а по сообщениям некоторых источников – и в толпу.

"Еще больше смелых женщин и мужчин в Кабуле присоединились к общему восстанию (против талибов - ред.), к которому призвал Ахмад Масуд. Они требуют свободы, справедливости, независимости Афганистана. Это сопротивление и революция навсегда положат конец агрессии", - написал Назари в своем аккаунте в Twitter.

При попытке осветить происходящее в Кабуле пострадали журналисты и операторы телеканалов Kabul News и Tolo News. Боевики применили силу и изъяли оборудование журналистов.
По словам очевидцев, боевики движения избивали палками женщин, участвовавших в демонстрации. Ранее сообщалось, что талибы накануне разогнали акцию протеста в защиту прав женщин с помощью слезоточивого газа и электрошокеров.
Столкновения талибов с женщинами в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Видео
Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
08:25
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Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Панджшер оставалась последней провинцией страны, неподконтрольной талибам.
* - радикальное религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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