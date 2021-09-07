https://uz.sputniknews.ru/20210907/teleuroki-dlya-shkolnikov-uzbekistana-pokajut-po-trem-kanalam-20394847.html

Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам

Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам

В МНО опубликовали инструкцию, как включить данные телеканалы. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T12:26+0500

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общество

узбекистан

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телевидение

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школа

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) опубликовало список телеканалов, по которым будут проводиться уроки для школьников. Инструкция: сперва необходимо нажать на ТВ кнопку "автопоиск". После этого в списке отобразятся телеканалы "1-4-синфлар", "5-8-синфлар", "9-11-синфлар".Именно по ним будут проводиться уроки для детей, которые временно не посещают школу.В МНО напомнили, что занятия также будут транслироваться через официальный канал проекта "Онлайн-школа".Между тем учебный год во всех школах Узбекистана начался в традиционном формате.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/pervyy-zvonok-shkoly-uzbekistana-otkryli-dveri-dlya-uchenikov-20378626.html

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узбекистан, школьники, телевидение, министерство народного образования узбекистана, телевизор, учеба, школа