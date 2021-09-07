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https://uz.sputniknews.ru/20210907/teleuroki-dlya-shkolnikov-uzbekistana-pokajut-po-trem-kanalam-20394847.html
Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
В МНО опубликовали инструкцию, как включить данные телеканалы. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T12:26+0500
2021-09-07T12:28+0500
общество
узбекистан
школьники
телевидение
министерство народного образования узбекистана
телевизор
учеба
школа
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) опубликовало список телеканалов, по которым будут проводиться уроки для школьников. Инструкция: сперва необходимо нажать на ТВ кнопку "автопоиск". После этого в списке отобразятся телеканалы "1-4-синфлар", "5-8-синфлар", "9-11-синфлар".Именно по ним будут проводиться уроки для детей, которые временно не посещают школу.В МНО напомнили, что занятия также будут транслироваться через официальный канал проекта "Онлайн-школа".Между тем учебный год во всех школах Узбекистана начался в традиционном формате.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/pervyy-zvonok-shkoly-uzbekistana-otkryli-dveri-dlya-uchenikov-20378626.html
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узбекистан, школьники, телевидение, министерство народного образования узбекистана, телевизор, учеба, школа

Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам

12:26 07.09.2021 (обновлено: 12:28 07.09.2021)
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CC0 / pixabay.com / Телевизионный пульт
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
CC0 / pixabay.com /
В МНО опубликовали инструкцию, как включить данные телеканалы.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) опубликовало список телеканалов, по которым будут проводиться уроки для школьников.
"В 2021-2022 учебном году телевизионные уроки в рубрике "Онлайн мактаб" будут транслироваться на отдельных телеканалах Национальной телерадиокомпании", — говорится в сообщении.
Инструкция: сперва необходимо нажать на ТВ кнопку "автопоиск". После этого в списке отобразятся телеканалы "1-4-синфлар", "5-8-синфлар", "9-11-синфлар".
Именно по ним будут проводиться уроки для детей, которые временно не посещают школу.
В МНО напомнили, что занятия также будут транслироваться через официальный канал проекта "Онлайн-школа".
Между тем учебный год во всех школах Узбекистана начался в традиционном формате.
Первый звонок: школы Узбекистана открыли двери для учеников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
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