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Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию
Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию
В стране будет реализовано 104 инвестиционных проекта в области производства лекарств на сумму 1,25 миллиарда долларов. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T10:31+0500
2021-09-07T10:31+0500
общество
шавкат мирзиёев
фармакология
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.В ближайшие годы Узбекистан планирует реализовать еще 104 инвестиционных проекта на сумму 1,25 миллиарда долларов США, утроить объемы производства, обеспечив работой 9 тысяч человек.Президент поручил уделить особое внимание двум направлениям развития фармацевтической отрасли: глубокой переработке лекарственных растений и производству биофармацевтических препаратов.В Узбекистане произрастает 750 видов лекарственных растений. Их глубокая переработка может довести экспорт лекарств до 15 миллионов долларов и обеспечить работой более 5 тысяч человек. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам и организациям расширить производство, создавая отраслевые кластеры.Президент также подчеркнул необходимость переходить от производства однокомпонентных, простых лекарств к выпуску инновационных биотехнологических препаратов: онкологических, гормональных, вакцин и т.д.За последние пять лет в отрасли запущено 71 новое предприятие и налажен выпуск 2,5 тысяч лекарственных препаратов, 241 вида медицинских изделий и 78 видов медтехники. В Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сырдарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и Паркентском районах созданы фармацевтические свободные экономические зоны. Местные предприятия удовлетворяют примерно 55%.В Зангиатинском районе сейчас строится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер “Tashkent Pharma Park”. Здесь будут университет, центр фармакопеи, исследовательский и экспертный центры, лаборатории, виварий и научно-экспериментальный производственный корпус.Крупный фармацевтический завод по производству натуральных и химических препаратов, в том числе от коронавируса, на сумму более 36 миллионов долларов в год планируется построить в Навоийской области при поддержке Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/problemy-i-budni-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-20069149.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tsentr-detskoy-gematologii-onkologii-i-klinicheskoy-immunologii-sozdaetsya-v-uzbekistane-18956165.html
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шавкат мирзиёев, фармакология

Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию

10:31 07.09.2021
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© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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Перейти в фотобанк
В стране будет реализовано 104 инвестиционных проекта в области производства лекарств на сумму 1,25 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.
В ближайшие годы Узбекистан планирует реализовать еще 104 инвестиционных проекта на сумму 1,25 миллиарда долларов США, утроить объемы производства, обеспечив работой 9 тысяч человек.
Президент поручил уделить особое внимание двум направлениям развития фармацевтической отрасли: глубокой переработке лекарственных растений и производству биофармацевтических препаратов.
В Узбекистане произрастает 750 видов лекарственных растений. Их глубокая переработка может довести экспорт лекарств до 15 миллионов долларов и обеспечить работой более 5 тысяч человек. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам и организациям расширить производство, создавая отраслевые кластеры.
"При этом указано на необходимость уделить особое внимание выделению земель под выращивание лекарственных растений, развитию семеноводства и переработки, подготовке агрономов, формированию потребительского рынка таких растений", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент также подчеркнул необходимость переходить от производства однокомпонентных, простых лекарств к выпуску инновационных биотехнологических препаратов: онкологических, гормональных, вакцин и т.д.
За последние пять лет в отрасли запущено 71 новое предприятие и налажен выпуск 2,5 тысяч лекарственных препаратов, 241 вида медицинских изделий и 78 видов медтехники. В Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сырдарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и Паркентском районах созданы фармацевтические свободные экономические зоны. Местные предприятия удовлетворяют примерно 55%.
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В Зангиатинском районе сейчас строится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер “Tashkent Pharma Park”. Здесь будут университет, центр фармакопеи, исследовательский и экспертный центры, лаборатории, виварий и научно-экспериментальный производственный корпус.
Крупный фармацевтический завод по производству натуральных и химических препаратов, в том числе от коронавируса, на сумму более 36 миллионов долларов в год планируется построить в Навоийской области при поддержке Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук.
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