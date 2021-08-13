https://uz.sputniknews.ru/20210813/problemy-i-budni-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-20069149.html
Проблемы и будни скорой помощи в Узбекистане
Проблемы и будни скорой помощи в Узбекистане
В пик заболеваемости коронавирусом городская станция скорой медицинской помощи РНЦЭМП принимала несколько десятков тысяч звонков в сутки. Сегодня количество... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T19:58+0500
2021-08-13T19:58+0500
2021-08-13T19:58+0500
общество
узбекистан
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Как рассказали на городской станции скорой медпомощи, имеющей также районные подстанции, почти трехмиллионное население столицы обслуживают 203 бригады врачей (и автомобилей).В их числе — пять психиатрических и четыре реанимационные бригады. Дополнительно к этому в период пандемии Министерство здравоохранения выделило еще 50 автомобилей. Каждый реанимобиль укомплектован ЭКГ, транспортным ИВЛ, электрическим медотсасывателем, дефибриллятором и другим оборудованием. Кроме этого, образованы еще одиннадцать бригад в новом Янгихаетском районе столицы.По его словам, в call-центре действует автоматизированная система управления вызовами, каждый из которых фиксируется в базе данных. Поэтому нет необходимости звонить несколько раз. Звонки от населения принимают 40 диспетчерских бригад, работающих под управлением четырех врачей, психолога и инженера.Подождать и настоятьВо время нашего интервью с врачами станции в call-центр поступает вызов от жительницы Чиланзарского района. Жалобы — шум в ушах и головокружение. Мы вместе с бригадой врачей — Хуршидом Умаровым и Дурдоной Каххаровой — выезжаем на место.Перед посещением каждого больного врачи надевают новый комплект из одноразовых халата, шапочки для волос и респиратора. Признаков коронавируса у пожилой женщины не обнаружено. Хуршид-ака спрашивает, что могло повлиять на ухудшение ее здоровья. Как оказалось, на фоне стресса у больной поднялось давление. Дав женщине необходимое лекарство и сделав укол, фельдшер ждет, пока ей не станет легче. Заполнив необходимые бланки и прописав лечение, бригада уезжает.Фельдшер Дурдона Каххарова работает 23 года, из них 17 лет – в службе скорой помощи.По ее словам, дальнейшая его судьба, к сожалению, им неизвестна. Но приятное чувство, как признается фельдшер, остается от того, что бригада сделала все от них зависящее, чтобы спасти человека. Именно такие моменты, добавляет она, не говоря уже о спасении человека во время реанимационных действий, дают энергию и еще большее желание работать дальше. И это несмотря на 24-часовой рабочий день. Именно столько работают врачи скорой помощи в отличие от коллег из других служб здравоохранения.Тренировки и регламентВ рамках сотрудничества Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH) фельдшера и медсестры как государственной скорой медицинской помощи, так и частной, проходят переквалификацию. Будущие парамедики обучаются при городской станции скорой медпомощи с участием ведущих корейских специалистов сферы."Скорую" в социальных сетях сегодня ругают довольно часто. Как правило, причиной недовольства людей служит долгое ожидание приезда бригады. Однако, как поясняет руководитель горстанции скорой медпомощи РНЦЭМП Дониер Бурибаев, врачи стараются работать согласно действующему регламенту.Научиться слышать сигналВрачи не скрывают, что такое действительно происходит, но по независящим от них причинам. Например, из-за ложных вызовов или постоянных вызовов скорой помощи на один и тот же адрес. Но, как они сами признаются, часто это происходит из-за того, что проезду автомобиля скорой помощи препятствуют водители, нежелающие уступать дорогу. И это несмотря на штраф за подобное нарушение в размере пяти БРВ. Законодатели не раз озвучивали, что основной причиной смертности тех, к кому направлялась скорая помощь, но так и не успела прибыть вовремя, становятся неуступчивые водители на дорогах.В свою очередь Главное управление внутренних дел Ташкента напоминает, что если вы оказались в плотном потоке автомобилей, то от скоординированных действий всех участников дорожного движения, оказавшихся поблизости, зависит общий успех.Что касается штрафов за нарушение ПДД, совершенное водителем для создания "коридора спасения", то статья 271 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает их аннулирование.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-uzbekistane-spetsavtomobiley-skoroy-pomoschi-stanet-na-odnu-tysyachu-bolshe--postanovlenie-18958654.html
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-minzdrave-podschitali-vo-skolko-obxoditsya-odin-vyzov-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-18498775.html
https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-uvolili-inspektorov-dps-ne-propustivshix-skoruyu-pomosch--19354643.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-peredala-uzbekistanu-20-sovremennyx-avtomobiley-skoroy-pomoschi-18168435.html
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узбекистан, скорая помощь
Проблемы и будни скорой помощи в Узбекистане
В пик заболеваемости коронавирусом городская станция скорой медицинской помощи РНЦЭМП принимала несколько десятков тысяч звонков в сутки. Сегодня количество обращений значительно снизилось, однако врачи выездной бригады всегда спешат на помощь к людям.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Как рассказали на городской станции скорой медпомощи, имеющей также районные подстанции, почти трехмиллионное население столицы обслуживают 203 бригады врачей (и автомобилей).
В их числе — пять психиатрических и четыре реанимационные бригады. Дополнительно к этому в период пандемии Министерство здравоохранения выделило еще 50 автомобилей. Каждый реанимобиль укомплектован ЭКГ, транспортным ИВЛ, электрическим медотсасывателем, дефибриллятором и другим оборудованием. Кроме этого, образованы еще одиннадцать бригад в новом Янгихаетском районе столицы.
"В эти дни в наш call-центр поступает 3500-3600 звонков в сутки. В начале июля это число составляло около пяти тысяч звонков. Мы видим, что тенденция вызовов от людей с подозрениями на ковид идет на снижение. Мы связываем это в том числе с активной вакцинацией населения", — рассказал главный врач городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Дониер Бурибаев.
По его словам, в call-центре действует автоматизированная система управления вызовами, каждый из которых фиксируется в базе данных. Поэтому нет необходимости звонить несколько раз. Звонки от населения принимают 40 диспетчерских бригад, работающих под управлением четырех врачей, психолога и инженера.
"Несколько лет назад службу скорой медицинской помощи оснастили системой GPS-мониторинга. Это позволяет контролировать текущее местоположение автотранспорта службы скорой медицинской помощи, расход топлива с использованием датчика его уровня, пробег, посещение обозначенных геозон, соблюдение скоростного режима и деятельность водителей. Все это отображается у нас на главном экране", — объяснил Бурибаев.
Подождать и настоять
Во время нашего интервью с врачами станции в call-центр поступает вызов от жительницы Чиланзарского района. Жалобы — шум в ушах и головокружение. Мы вместе с бригадой врачей — Хуршидом Умаровым и Дурдоной Каххаровой — выезжаем на место.
Перед посещением каждого больного врачи надевают новый комплект из одноразовых халата, шапочки для волос и респиратора. Признаков коронавируса у пожилой женщины не обнаружено. Хуршид-ака спрашивает, что могло повлиять на ухудшение ее здоровья. Как оказалось, на фоне стресса у больной поднялось давление. Дав женщине необходимое лекарство и сделав укол, фельдшер ждет, пока ей не станет легче. Заполнив необходимые бланки и прописав лечение, бригада уезжает.
Фельдшер Дурдона Каххарова работает 23 года, из них 17 лет – в службе скорой помощи.
"Конечно в нашей практике бывают разные случаи. Самые неприятные из них стараемся сразу забывать. Очень часто во время вызова сталкиваемся с людьми, упрекающими нас в своей болезни или тяжелом состоянии. Мы же, наоборот, приехали помочь, облегчить боль. Недавно поступил вызов. Мужчина 1970 года рождения находился в очень тяжелом состоянии в одном из городских ковид-центров. Без кислорода сатурация падала до 40-45. Нужно было везти его в Зангиату, от чего он категорически отказывался. Наконец мы смогли его убедить и перевезли в специализированную больницу, где мужчину немедленно положили в реанимацию", — рассказывает Каххарова.
По ее словам, дальнейшая его судьба, к сожалению, им неизвестна. Но приятное чувство, как признается фельдшер, остается от того, что бригада сделала все от них зависящее, чтобы спасти человека. Именно такие моменты, добавляет она, не говоря уже о спасении человека во время реанимационных действий, дают энергию и еще большее желание работать дальше. И это несмотря на 24-часовой рабочий день. Именно столько работают врачи скорой помощи в отличие от коллег из других служб здравоохранения.
Тренировки и регламент
В рамках сотрудничества Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH) фельдшера и медсестры как государственной скорой медицинской помощи, так и частной, проходят переквалификацию. Будущие парамедики обучаются при городской станции скорой медпомощи с участием ведущих корейских специалистов сферы.
"На многофункциональных симуляторах – новорожденном, младенце, подростке и взрослом человеке — наши специалисты отрабатывают навыки оказания экстренной медпомощи при остановке сердца и дыхания. Манекен позволяет выполнить непрямой массаж сердца и дыхание "рот в рот" или "рот в нос". Симуляторы разговаривают, и в случае неверно выполняемой процедуры они сразу об этом сообщат", — рассказал старший врач городской станции скорой медпомощи Бахтиер Кузиев.
"Скорую" в социальных сетях сегодня ругают довольно часто. Как правило, причиной недовольства людей служит долгое ожидание приезда бригады. Однако, как поясняет руководитель горстанции скорой медпомощи РНЦЭМП Дониер Бурибаев, врачи стараются работать согласно действующему регламенту.
"Если это экстренный вызов, то время ожидания составляет до 20 минут. В случае необходимости оказания неотложной помощи бригада должна успеть приехать за 40 минут. Однако причиной задержки может быть перегруженность службы скорой помощи", — объяснил Бурибаев.
Научиться слышать сигнал
Врачи не скрывают, что такое действительно происходит, но по независящим от них причинам. Например, из-за ложных вызовов или постоянных вызовов скорой помощи на один и тот же адрес.
Но, как они сами признаются, часто это происходит из-за того, что проезду автомобиля скорой помощи препятствуют водители, нежелающие уступать дорогу. И это несмотря на штраф за подобное нарушение в размере пяти БРВ. Законодатели не раз озвучивали, что основной причиной смертности тех, к кому направлялась скорая помощь, но так и не успела прибыть вовремя, становятся неуступчивые водители на дорогах.
В свою очередь Главное управление внутренних дел Ташкента напоминает, что если вы оказались в плотном потоке автомобилей, то от скоординированных действий всех участников дорожного движения, оказавшихся поблизости, зависит общий успех.
"В мировой практике специальный транспорт в экстренной ситуации чаще всего движется по левой полосе дороги, а водителям предлагается следующая схема действий: все оказавшиеся в левом ряду, сдвигаются влево. Остальные полосы движения – вправо. Важно не делать резких движений. Уступая приоритет проезда транспорту, движущемуся перед вами на пересекаемой дороге, учитесь слышать сирену заранее и снижать скорость заблаговременно, не создавая аварийной ситуации – водитель позади вас может не успеть среагировать", — объясняют в ГУВД столицы.
Что касается штрафов за нарушение ПДД, совершенное водителем для создания "коридора спасения", то статья 271 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает их аннулирование.