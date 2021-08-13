https://uz.sputniknews.ru/20210813/problemy-i-budni-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-20069149.html

Проблемы и будни скорой помощи в Узбекистане

Проблемы и будни скорой помощи в Узбекистане

В пик заболеваемости коронавирусом городская станция скорой медицинской помощи РНЦЭМП принимала несколько десятков тысяч звонков в сутки. Сегодня количество... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T19:58+0500

2021-08-13T19:58+0500

2021-08-13T19:58+0500

общество

узбекистан

скорая помощь

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Как рассказали на городской станции скорой медпомощи, имеющей также районные подстанции, почти трехмиллионное население столицы обслуживают 203 бригады врачей (и автомобилей).В их числе — пять психиатрических и четыре реанимационные бригады. Дополнительно к этому в период пандемии Министерство здравоохранения выделило еще 50 автомобилей. Каждый реанимобиль укомплектован ЭКГ, транспортным ИВЛ, электрическим медотсасывателем, дефибриллятором и другим оборудованием. Кроме этого, образованы еще одиннадцать бригад в новом Янгихаетском районе столицы.По его словам, в call-центре действует автоматизированная система управления вызовами, каждый из которых фиксируется в базе данных. Поэтому нет необходимости звонить несколько раз. Звонки от населения принимают 40 диспетчерских бригад, работающих под управлением четырех врачей, психолога и инженера.Подождать и настоятьВо время нашего интервью с врачами станции в call-центр поступает вызов от жительницы Чиланзарского района. Жалобы — шум в ушах и головокружение. Мы вместе с бригадой врачей — Хуршидом Умаровым и Дурдоной Каххаровой — выезжаем на место.Перед посещением каждого больного врачи надевают новый комплект из одноразовых халата, шапочки для волос и респиратора. Признаков коронавируса у пожилой женщины не обнаружено. Хуршид-ака спрашивает, что могло повлиять на ухудшение ее здоровья. Как оказалось, на фоне стресса у больной поднялось давление. Дав женщине необходимое лекарство и сделав укол, фельдшер ждет, пока ей не станет легче. Заполнив необходимые бланки и прописав лечение, бригада уезжает.Фельдшер Дурдона Каххарова работает 23 года, из них 17 лет – в службе скорой помощи.По ее словам, дальнейшая его судьба, к сожалению, им неизвестна. Но приятное чувство, как признается фельдшер, остается от того, что бригада сделала все от них зависящее, чтобы спасти человека. Именно такие моменты, добавляет она, не говоря уже о спасении человека во время реанимационных действий, дают энергию и еще большее желание работать дальше. И это несмотря на 24-часовой рабочий день. Именно столько работают врачи скорой помощи в отличие от коллег из других служб здравоохранения.Тренировки и регламентВ рамках сотрудничества Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH) фельдшера и медсестры как государственной скорой медицинской помощи, так и частной, проходят переквалификацию. Будущие парамедики обучаются при городской станции скорой медпомощи с участием ведущих корейских специалистов сферы."Скорую" в социальных сетях сегодня ругают довольно часто. Как правило, причиной недовольства людей служит долгое ожидание приезда бригады. Однако, как поясняет руководитель горстанции скорой медпомощи РНЦЭМП Дониер Бурибаев, врачи стараются работать согласно действующему регламенту.Научиться слышать сигналВрачи не скрывают, что такое действительно происходит, но по независящим от них причинам. Например, из-за ложных вызовов или постоянных вызовов скорой помощи на один и тот же адрес. Но, как они сами признаются, часто это происходит из-за того, что проезду автомобиля скорой помощи препятствуют водители, нежелающие уступать дорогу. И это несмотря на штраф за подобное нарушение в размере пяти БРВ. Законодатели не раз озвучивали, что основной причиной смертности тех, к кому направлялась скорая помощь, но так и не успела прибыть вовремя, становятся неуступчивые водители на дорогах.В свою очередь Главное управление внутренних дел Ташкента напоминает, что если вы оказались в плотном потоке автомобилей, то от скоординированных действий всех участников дорожного движения, оказавшихся поблизости, зависит общий успех.Что касается штрафов за нарушение ПДД, совершенное водителем для создания "коридора спасения", то статья 271 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает их аннулирование.

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https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-minzdrave-podschitali-vo-skolko-obxoditsya-odin-vyzov-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-18498775.html

https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-uvolili-inspektorov-dps-ne-propustivshix-skoruyu-pomosch--19354643.html

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узбекистан

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, скорая помощь