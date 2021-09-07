https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-minenergo-obyavili-tender-po-proektu-stroitelstva-trex-novyx-fes-20403640.html

В Минэнерго объявили тендер по проекту строительства трех новых ФЭС

В Минэнерго объявили тендер по проекту строительства трех новых ФЭС

Победитель тендера возьмет на себя задачи по проектированию, финансированию, эксплуатации и обслуживанию солнечной фотоэлектрической станции в течение 25 лет. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T20:04+0500

2021-09-07T20:04+0500

2021-09-07T20:04+0500

экономика

министерство энергетики узбекистана

тендер

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В трех регионах Узбекистана собираются построить три фотоэлектрические станции общей мощностью 500 МВт. В этой связи в Министерстве энергетики республики объявили о начале тендерных процедур по строительству этих объектов.По данным ведомства, проект реализуется при поддержке Международной финансовой корпорации IFC, которая входит в структуру Всемирного банка.Гелиостанции появятся в Наманганской (150 МВт), Бухарской (250 МВт) и Хорезмской (100 МВт) областях. Согласно условиям конкурса, победитель тендера возьмет на себя задачи по проектированию, финансированию, эксплуатации и обслуживанию солнечной фотоэлектрической станции в течение 25 лет.Пожать заявку на участие необходимо до 29 ноября.В мае 2018 года между правительством Узбекистана и IFC было подписано соглашение, которое предусматривает консультационные услуги по привлечению частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане стоимостью до 1 миллиарда долларов.Пилотным проектом соглашения является гелиостанция мощностью 100 МВт в Навоийской области, которую в конце августа ввела в эксплуатацию компания Masdar из ОАЭ. Стоимость проекта, реализуемого на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) - 110 миллионов долларов. Фотоэлектростанция производительностью 252 миллиона киловатт часов в год поможет сэкономить 80 миллионов кубометров газа и предотвратить выброс в атмосферу 160 тысяч тонн продуктов сгорания. По словам президента, станция стала "первой ласточкой" новой эры в энергетике Узбекистана.Компания будет эксплуатировать станцию в течение 25 лет. Masdar также выиграла тендеры на строительство гелиостанций еще в трех регионах страны – Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью около 900 МВт и стоимостью порядка 1 миллиарда долларов. Объекты планируется построить к осени 2023 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/podpisany-soglasheniya-s-kompaniey-iz-oae-po-dvum-solnechnym-elektrostantsiyam-19650374.html

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министерство энергетики узбекистана, тендер, солнечная электростанция