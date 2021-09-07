https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-salvadore-ofitsialno-legalizovali-bitkoin-20399727.html

В Сальвадоре официально легализовали биткоин

В Сальвадоре официально легализовали биткоин

Власти республики приобрели 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T16:09+0500

2021-09-07T16:09+0500

2021-09-07T16:12+0500

в мире

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криптовалюта

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Сальвадоре вступил в силу закон об использовании биткоина в качестве платежного средства наравне с долларом, сообщает РИА Новости.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавшей биткоин в виде платежного средства. В соответствии с законом, одобренным законодательной ассамблеей республики еще в июне, тип обмена между биткоином и долларом теперь будет диктоваться рынком. Таким образом, все цены в стране могут выражаться в биткоинах, также ими можно оплачивать все налоги.Ранее Сальвадор приобрел 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в 52,9 тысячи долларов. По состоянию на 13.47 (Ташкент), крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance уже зафиксировала снижение биткоина в цене на 0,77%, до 51,32 тысячи долларов. Однако согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 0,75%, до 51,34 тысячи долларов. Отметим, что динамика везде приводится за сутки.В России не готовы признать биткоин. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего кроме вреда финансовой и экономической системе признание этой криптовалюты одной из основных валют нанести не может. Правительство Узбекистана в свою очередь планирует первым в мире провести размещение в стране криптоактивов для привлечения инвесторов в госкомпании Mobiuz и "Узбекгидроэнерго". В целях развития инициативы намечено создать в республике Национальный майнинг-пул.

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https://uz.sputniknews.ru/20210209/Tesla-mozhno-budet-kupit-za-bitkoin-15967628.html

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