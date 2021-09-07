Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-salvadore-ofitsialno-legalizovali-bitkoin-20399727.html
В Сальвадоре официально легализовали биткоин
В Сальвадоре официально легализовали биткоин
Власти республики приобрели 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T16:09+0500
2021-09-07T16:12+0500
в мире
биткоин
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/932/81/9328167_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_111cd57d26c51526d9c261a90f25f4d7.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Сальвадоре вступил в силу закон об использовании биткоина в качестве платежного средства наравне с долларом, сообщает РИА Новости.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавшей биткоин в виде платежного средства. В соответствии с законом, одобренным законодательной ассамблеей республики еще в июне, тип обмена между биткоином и долларом теперь будет диктоваться рынком. Таким образом, все цены в стране могут выражаться в биткоинах, также ими можно оплачивать все налоги.Ранее Сальвадор приобрел 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в 52,9 тысячи долларов. По состоянию на 13.47 (Ташкент), крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance уже зафиксировала снижение биткоина в цене на 0,77%, до 51,32 тысячи долларов. Однако согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 0,75%, до 51,34 тысячи долларов. Отметим, что динамика везде приводится за сутки.В России не готовы признать биткоин. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего кроме вреда финансовой и экономической системе признание этой криптовалюты одной из основных валют нанести не может. Правительство Узбекистана в свою очередь планирует первым в мире провести размещение в стране криптоактивов для привлечения инвесторов в госкомпании Mobiuz и "Узбекгидроэнерго". В целях развития инициативы намечено создать в республике Национальный майнинг-пул.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-u-ptashki-krylya-skolko-na-samom-dele-stoit-bitkoin-18003411.html
https://uz.sputniknews.ru/20210209/Tesla-mozhno-budet-kupit-za-bitkoin-15967628.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/932/81/9328167_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46c54a512f4a14ab9e2f1b633a5858b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
биткоин, криптовалюта

В Сальвадоре официально легализовали биткоин

16:09 07.09.2021 (обновлено: 16:12 07.09.2021)
190
© Sputnik / Владимир ТрефиловСувенирная монета биткоин
Сувенирная монета биткоин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Власти республики приобрели 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в 52,9 тысячи долларов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Сальвадоре вступил в силу закон об использовании биткоина в качестве платежного средства наравне с долларом, сообщает РИА Новости.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавшей биткоин в виде платежного средства. В соответствии с законом, одобренным законодательной ассамблеей республики еще в июне, тип обмена между биткоином и долларом теперь будет диктоваться рынком. Таким образом, все цены в стране могут выражаться в биткоинах, также ими можно оплачивать все налоги.
Криптовалюта биткойн - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Колумнисты
"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин
29 марта, 10:29
8001
Ранее Сальвадор приобрел 200 единиц криптовалюты, о чем свидетельствуют данные торгов. Это спровоцировало повышение курса биткоина, который достиг отметки в 52,9 тысячи долларов.
По состоянию на 13.47 (Ташкент), крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance уже зафиксировала снижение биткоина в цене на 0,77%, до 51,32 тысячи долларов. Однако согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 0,75%, до 51,34 тысячи долларов. Отметим, что динамика везде приводится за сутки.
Автомобиль Tesla - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
В мире
Tesla можно будет купить за биткоин
9 февраля, 14:30
498
В России не готовы признать биткоин. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего кроме вреда финансовой и экономической системе признание этой криптовалюты одной из основных валют нанести не может.
Правительство Узбекистана в свою очередь планирует первым в мире провести размещение в стране криптоактивов для привлечения инвесторов в госкомпании Mobiuz и "Узбекгидроэнерго". В целях развития инициативы намечено создать в республике Национальный майнинг-пул.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:09В Сальвадоре официально легализовали биткоин
15:02Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан
15:00Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
14:16Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
14:13В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов
13:13Кухня за миллиард: Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
13:09Таможенный комитет Узбекистана потратил на новые авто почти 700 тысяч долларов
12:36Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
12:26Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
11:43В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
11:41"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
11:08США объявляют новую войну с русскими вредителями
10:43Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
10:31Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию
10:16РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
09:40Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
09:14Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
08:47Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
08:25Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
00:20С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио