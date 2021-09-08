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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/raxmon-osudil-mejdunarodnoe-soobschestvo-za-bezdeystvie-v-otnoshenii-afganistana-20419501.html
Рахмон осудил международное сообщество за бездействие в отношении Афганистана
Рахмон осудил международное сообщество за бездействие в отношении Афганистана
Мировое сообщество не имеет морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими проблемами, подчеркнул лидер республики. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:33+0500
2021-09-08T18:33+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон высказал позицию своей республики касательно ситуации в Афганистане, передает Sputnik Таджикистан.Рахмон напомнил, что позиция Таджикистана по отношению к Афганистану, заключается в поддержке скорейшего восстановления мира в этой стране.Мировое сообщество не имеет морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими проблемами, подчеркнул лидер республики, выразив при этом непонимание, почему международные институты по правам человека бездействуют в отношении нарушений прав афганского народа.Такое равнодушие приведет к дальнейшему росту насилия, подчеркнул Рахмон и будет оказывать прямое влияние на ситуацию во всех государствах Центральной Азии.Месяц назад политическая обстановка в Афганистане накалилась - тогда боевики развернули наступление на провинции страны и к середине августа вошли в столицу, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.А накануне в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов* Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/uzbekistan-gotov-k-razvitiyu-dialoga-s-novym-pravitelstvom-afganistana-20414696.html
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таджикистан, эмомали рахмон

Рахмон осудил международное сообщество за бездействие в отношении Афганистана

18:33 08.09.2021
499
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook NakibMurodovПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook NakibMurodov
Мировое сообщество не имеет морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими проблемами, подчеркнул лидер республики.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон высказал позицию своей республики касательно ситуации в Афганистане, передает Sputnik Таджикистан.
Нестабильность и трагедия, постигшие народ этой древней страны, являются результатом вмешательства зарубежных стран, то есть действий заинтересованных сторон в регионе и мире, которые продолжаются и сегодня.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан
Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана
Рахмон напомнил, что позиция Таджикистана по отношению к Афганистану, заключается в поддержке скорейшего восстановления мира в этой стране.
Мировое сообщество не имеет морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими проблемами, подчеркнул лидер республики, выразив при этом непонимание, почему международные институты по правам человека бездействуют в отношении нарушений прав афганского народа.
Такое равнодушие приведет к дальнейшему росту насилия, подчеркнул Рахмон и будет оказывать прямое влияние на ситуацию во всех государствах Центральной Азии.
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Политика
Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
14:08
693
2
Месяц назад политическая обстановка в Афганистане накалилась - тогда боевики развернули наступление на провинции страны и к середине августа вошли в столицу, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.
Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.
А накануне в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.
Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов* Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.
Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.
*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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