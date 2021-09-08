https://uz.sputniknews.ru/20210908/stoit-li-novost-chelovecheskoy-jizni-voenkory-obsudili-nyuansy-i-riski-professii-20421290.html

Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии

Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии

В Международный день солидарности журналистов в Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол "Этика работы военного журналиста". В условиях глобальной и... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T19:56+0500

2021-09-08T19:56+0500

2021-09-08T20:01+0500

общество

узбекистан

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журналистика

сми

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошла дискуссия о нюансах и особенностях работы прессы в горячих точках. В обсуждении приняли участие журналисты из России, Узбекистана, в онлайн-формате подключились репортеры из Казахстана, Таджикистана, Армении, Сирии и Сербии.В частности, своим опытом и видением этой профессии поделился российский политический и общественный деятель, журналист" Константин Кнырик, а также корреспондент канала "ТВ Центр" Алексей Борзенко и заместитель гендиректора АНО "Русская гуманитарная миссия" Константин Сарваниди.В условиях глобальной и региональной нестабильности представителям СМИ все чаще приходится работать на передовой, становясь невольными соучастниками конфликтов и военных противостояний.Известный военный репортёр и специалист по военно-политическим конфликтам Алексей Борзенко определил главный критерий объективности в работе военкора простым выражением: "я это видел". По его словам, именно честность и непредвзятость должна быть во главе угла при выполнении редакционных заданий в горячих точках.В свою очередь руководитель представительства агентства ТАСС в Узбекистане Валерий Бирюков подчеркнул, что военный журналист должен понимать, что данная специфика предъявляет очень высокие требования. ."В этих условиях цена каждого кадра или слова несоизмеримо выше, чем в обычной повседневной работе", — заявил он.Участники встречи также отметили такой немаловажный аспект в профессии военкора как безопасность самих корреспондентов в горячих точках. Так, известный узбекский журналист Рахимжан Султанов предложил ввести в республике обязательное страхование представителей СМИ, не только командированных в зону конфликта, но даже направленных на обычные учения. По его словам, такая практика успешно применяется на Западе и в России.Журналисты и эксперты сошлись на том, что ценность человеческой жизни в любом случае должна быть превыше всего, поэтому задача любой страны и любой редакции — сберечь своих коллег, выполняющих профессиональный долг.Освещение событий в горячих точках – это лишь один из аспектов работы прессы. Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев предложил проводить такие встречи на регулярной основе для обмена опытом в медиасфере.* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран.

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