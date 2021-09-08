Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210908/stoit-li-novost-chelovecheskoy-jizni-voenkory-obsudili-nyuansy-i-riski-professii-20421290.html
Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии
Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии
В Международный день солидарности журналистов в Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол "Этика работы военного журналиста". В условиях глобальной и... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T19:56+0500
2021-09-08T20:01+0500
общество
узбекистан
афганистан
журналистика
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20420703_0:400:2930:2048_1920x0_80_0_0_45b4c814cf8b24998ac85fb8376420c5.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошла дискуссия о нюансах и особенностях работы прессы в горячих точках. В обсуждении приняли участие журналисты из России, Узбекистана, в онлайн-формате подключились репортеры из Казахстана, Таджикистана, Армении, Сирии и Сербии.В частности, своим опытом и видением этой профессии поделился российский политический и общественный деятель, журналист" Константин Кнырик, а также корреспондент канала "ТВ Центр" Алексей Борзенко и заместитель гендиректора АНО "Русская гуманитарная миссия" Константин Сарваниди.В условиях глобальной и региональной нестабильности представителям СМИ все чаще приходится работать на передовой, становясь невольными соучастниками конфликтов и военных противостояний.Известный военный репортёр и специалист по военно-политическим конфликтам Алексей Борзенко определил главный критерий объективности в работе военкора простым выражением: "я это видел". По его словам, именно честность и непредвзятость должна быть во главе угла при выполнении редакционных заданий в горячих точках.В свою очередь руководитель представительства агентства ТАСС в Узбекистане Валерий Бирюков подчеркнул, что военный журналист должен понимать, что данная специфика предъявляет очень высокие требования. ."В этих условиях цена каждого кадра или слова несоизмеримо выше, чем в обычной повседневной работе", — заявил он.Участники встречи также отметили такой немаловажный аспект в профессии военкора как безопасность самих корреспондентов в горячих точках. Так, известный узбекский журналист Рахимжан Султанов предложил ввести в республике обязательное страхование представителей СМИ, не только командированных в зону конфликта, но даже направленных на обычные учения. По его словам, такая практика успешно применяется на Западе и в России.Журналисты и эксперты сошлись на том, что ценность человеческой жизни в любом случае должна быть превыше всего, поэтому задача любой страны и любой редакции — сберечь своих коллег, выполняющих профессиональный долг.Освещение событий в горячих точках – это лишь один из аспектов работы прессы. Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев предложил проводить такие встречи на регулярной основе для обмена опытом в медиасфере.* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html
https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20420703_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0b1b69347576b9d700eeec08c96ba265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, журналистика, сми

Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии

19:56 08.09.2021 (обновлено: 20:01 08.09.2021)
136
© SputnikКруглый стол на тему работы военных журналистов
Круглый стол на тему работы военных журналистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik
В Международный день солидарности журналистов в Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол "Этика работы военного журналиста". В условиях глобальной и региональной напряженности эта проблема приобретает особый смысл и значение.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошла дискуссия о нюансах и особенностях работы прессы в горячих точках. В обсуждении приняли участие журналисты из России, Узбекистана, в онлайн-формате подключились репортеры из Казахстана, Таджикистана, Армении, Сирии и Сербии.
В частности, своим опытом и видением этой профессии поделился российский политический и общественный деятель, журналист" Константин Кнырик, а также корреспондент канала "ТВ Центр" Алексей Борзенко и заместитель гендиректора АНО "Русская гуманитарная миссия" Константин Сарваниди.
В условиях глобальной и региональной нестабильности представителям СМИ все чаще приходится работать на передовой, становясь невольными соучастниками конфликтов и военных противостояний.
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана
28 августа, 17:59
5678
Известный военный репортёр и специалист по военно-политическим конфликтам Алексей Борзенко определил главный критерий объективности в работе военкора простым выражением: "я это видел". По его словам, именно честность и непредвзятость должна быть во главе угла при выполнении редакционных заданий в горячих точках.
В свою очередь руководитель представительства агентства ТАСС в Узбекистане Валерий Бирюков подчеркнул, что военный журналист должен понимать, что данная специфика предъявляет очень высокие требования. .
"В этих условиях цена каждого кадра или слова несоизмеримо выше, чем в обычной повседневной работе", — заявил он.
© Sputnik

Корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров принял участие в обсуждении роли и методов работы военных журналистов.

Корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров принял участие в обсуждении роли и методов работы военных журналистов. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik

Корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров принял участие в обсуждении роли и методов работы военных журналистов.

© SputnikКруглый стол на тему работы военных журналистов
Круглый стол на тему работы военных журналистов - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik
Круглый стол на тему работы военных журналистов
1/2
© Sputnik

Корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров принял участие в обсуждении роли и методов работы военных журналистов.

2/2
© Sputnik
Круглый стол на тему работы военных журналистов

По мнению корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова, объективность и ответственность за распространяемую информацию – это не только вопрос профессиональной этики, но и залог правильного восприятия события далеко за пределами конкретной страны или региона. В качестве примера он привел Афганистан, где долгое время западная пресса сообщала о благополучии и стабильности, а на самом деле все обернулось стремительным крахом официальных властей и приходом "Талибана"*.

Участники встречи также отметили такой немаловажный аспект в профессии военкора как безопасность самих корреспондентов в горячих точках. Так, известный узбекский журналист Рахимжан Султанов предложил ввести в республике обязательное страхование представителей СМИ, не только командированных в зону конфликта, но даже направленных на обычные учения. По его словам, такая практика успешно применяется на Западе и в России.
Журналисты и эксперты сошлись на том, что ценность человеческой жизни в любом случае должна быть превыше всего, поэтому задача любой страны и любой редакции — сберечь своих коллег, выполняющих профессиональный долг.
Обстановка на КПП Термез на границе Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
Видео
Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП
21 августа, 15:18
6193
Освещение событий в горячих точках – это лишь один из аспектов работы прессы. Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев предложил проводить такие встречи на регулярной основе для обмена опытом в медиасфере.
* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:15Главред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова
21:58Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом
21:27Отношения Узбекистана и Евросоюза активизируются – чиновник
20:22Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан
20:03Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве
20:02Министры соседних с Афганистаном стран обсудили обстановку
19:56Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии
19:25Узбекистан утвердил перечень международных языковых сертификатов
18:59Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
18:33Рахмон осудил международное сообщество за бездействие в отношении Афганистана
18:29В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами
18:14Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
16:55Две партии сдали в ЦИК подписные листы за кандидатов в президенты
15:31Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму
15:29В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка
15:01Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске
14:46В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз
14:34"Адолат" утвердила кандидата в президенты
14:08Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
13:59В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч