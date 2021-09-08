https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-studencheskix-obschejitiyax-stolichnyx-vuzov-ustanovyat-dvuxyarusnye-krovati--minvuz-20415546.html

В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз

В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз

В министерстве высшего и среднего специального образования отметили, что такая инициатива позволит решить проблему с нехваткой мест в общежитиях для... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T14:46+0500

2021-09-08T14:46+0500

2021-09-08T14:46+0500

общество

студенты

вузы

общежитие

министерство высшего и среднего специального образования

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Нехватку мест в студенческих общежитиях столицы решат установкой двухъярусных кроватей в комнатах, сообщает пресс-служба Минвуза.По данным госоргана, для разрешения возникшей проблемы рабочая группа во главе с министром высшего и среднего специального образования Абдукодиром Тошкуловым ознакомилась с условиями проживания студентов в общежитиях ряда вузов Ташкента.Отмечается, что в ходе посещения общежитий Ташкентского государственного экономического университета, было поручено установить в комнатах двухъярусные кровати, что позволит увеличить количество мест для студентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/inostrannym-studentam-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-rossiyskie-vuzy-20169798.html

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студенты, вузы, общежитие, министерство высшего и среднего специального образования