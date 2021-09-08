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В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз
В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз
В министерстве высшего и среднего специального образования отметили, что такая инициатива позволит решить проблему с нехваткой мест в общежитиях для... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T14:46+0500
2021-09-08T14:46+0500
общество
студенты
вузы
общежитие
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Нехватку мест в студенческих общежитиях столицы решат установкой двухъярусных кроватей в комнатах, сообщает пресс-служба Минвуза.По данным госоргана, для разрешения возникшей проблемы рабочая группа во главе с министром высшего и среднего специального образования Абдукодиром Тошкуловым ознакомилась с условиями проживания студентов в общежитиях ряда вузов Ташкента.Отмечается, что в ходе посещения общежитий Ташкентского государственного экономического университета, было поручено установить в комнатах двухъярусные кровати, что позволит увеличить количество мест для студентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/inostrannym-studentam-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-rossiyskie-vuzy-20169798.html
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студенты, вузы, общежитие, министерство высшего и среднего специального образования

В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз

14:46 08.09.2021
596
© Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати
В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана
В министерстве высшего и среднего специального образования отметили, что такая инициатива позволит решить проблему с нехваткой мест в общежитиях для иногородних студентов.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Нехватку мест в студенческих общежитиях столицы решат установкой двухъярусных кроватей в комнатах, сообщает пресс-служба Минвуза.
© Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати
В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати
© Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана
По данным госоргана, для разрешения возникшей проблемы рабочая группа во главе с министром высшего и среднего специального образования Абдукодиром Тошкуловым ознакомилась с условиями проживания студентов в общежитиях ряда вузов Ташкента.
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Отмечается, что в ходе посещения общежитий Ташкентского государственного экономического университета, было поручено установить в комнатах двухъярусные кровати, что позволит увеличить количество мест для студентов.
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