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"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T12:51+0500
2021-09-09T12:51+0500
2021-09-09T12:51+0500
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сергей лавров
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смерть
мчс
гибель
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Трагедия произошла в среду во время учений в Норильске. Зиничеву было 55 лет.По словам Лаврова, глава российского МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы. Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/glava-mchs-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-zinicheva-20427316.html
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мультимедиа , сергей лавров, мид рф, смерть, мчс, гибель
"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева.
Трагедия произошла
в среду во время учений в Норильске. Зиничеву было 55 лет.
По словам Лаврова, глава российского МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.
"Евгений Николаевич, не раздумывая, бросился на помощь и действовал не как большой начальник, министр, а как настоящий спасатель. Мы близко дружили. <...> Он всю душу отдавал, всего себя отдавал совершенствованию работы своего министерства и сохранению славных традиций МЧС", — отметил глава МИД РФ.
Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.
Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.