Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210909/brosilsya-na-pomosch-ne-razdumyvaya-lavrov-o-pogibshem-glave-mchs--video-20428132.html
"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T12:51+0500
2021-09-09T12:51+0500
видео
мультимедиа
сергей лавров
мид рф
смерть
мчс
гибель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20427669_0:54:1101:673_1920x0_80_0_0_0ed2f56ded1314d1f0bc79181cfdd4a8.png
Трагедия произошла в среду во время учений в Норильске. Зиничеву было 55 лет.По словам Лаврова, глава российского МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы. Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/glava-mchs-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-zinicheva-20427316.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20427669_67:0:1034:725_1920x0_80_0_0_537343fa507fbe193338f3328b38f3f8.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , сергей лавров, мид рф, смерть, мчс, гибель

"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео

12:51 09.09.2021
334
© МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева.
Трагедия произошла в среду во время учений в Норильске. Зиничеву было 55 лет.
По словам Лаврова, глава российского МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.
"Евгений Николаевич, не раздумывая, бросился на помощь и действовал не как большой начальник, министр, а как настоящий спасатель. Мы близко дружили. <...> Он всю душу отдавал, всего себя отдавал совершенствованию работы своего министерства и сохранению славных традиций МЧС", — отметил глава МИД РФ.
Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.
Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Цветы в память о главе МЧС Е. Зиничеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Общество
Глава МЧС Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
12:31
360
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:35Студенты, вколовшие вакцину, будут меньше платить за обучение
14:21Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва
14:17Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека
14:14Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
13:24Узбекистан усилит систему ПВО и безопасность границ из-за конфликтов у соседей
13:01Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава
12:51"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
12:51Третья партия Узбекистана сдала подписные листы
12:31Глава МЧС Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
12:25Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
12:00Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами
12:00Европа хочет покупать российский газ за рубли
11:46США отказываются раскрыть тайну 11 сентября
11:27Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте
10:27Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
10:02Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана
09:33В Узбекистане вышла в свет книга "Мирзиёномика"
ВчераГлавред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова
ВчераАфганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом
ВчераОтношения Узбекистана и Евросоюза активизируются – чиновник