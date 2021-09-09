https://uz.sputniknews.ru/20210909/brosilsya-na-pomosch-ne-razdumyvaya-lavrov-o-pogibshem-glave-mchs--video-20428132.html

"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео

"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:51+0500

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Трагедия произошла в среду во время учений в Норильске. Зиничеву было 55 лет.По словам Лаврова, глава российского МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы. Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/glava-mchs-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-zinicheva-20427316.html

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мультимедиа , сергей лавров, мид рф, смерть, мчс, гибель