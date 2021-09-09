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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/desyatyy-sezd-partii-uzlidep-s-uchastiem-shavkata-mirziyoeva-startoval-v-tashkente-20425106.html
Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте
Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте
На мероприятии присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T11:27+0500
2021-09-09T11:27+0500
выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
узлидеп
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ТАШКЕНТ, 9 сентября - Sputnik. В столице стартует X съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), в котором принимает участие лидер республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент Sputnik. На съезде УзЛиДеп присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты. По словам члена партии УзЛиДеп Актама Хаитова, большинство депутатов поддерживает кандидатуру Мирзиёева на предстоящих выборах, так как он многое сделал для страны за время правления на посту президента с 2016 года. В частности, Мирзиёев ввел свободную конвертацию валют, которая ранее была ограничена и тем самым доставляла много проблем, отметил спикер.Кроме того, благодаря разумной политике Шавката Миромоновича, в стране повысилось благосостояние народа, улучшились условия для фермеров и предпринимателей, подчеркнул член партии УзЛиДеп. К тому же особое внимание он уделил женщинам и детям, науке и образованию, заключил Хаитов. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. В конце августа прошли съезды "Миллий тикланиш" и Экологической партии, в ходе которых были утверждены первые кандидаты в президенты Узбекистана. Партии выдвинули своих лидеров - Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова. На съезде 6 сентября Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) также объявила своего кандидата на пост президента - им стала зампредседателя центрального совета Максуда Варисова. Накануне очередную кандидатуру на пост президента утвердила и Социал-демократическая партия "Адолат". Она выдвинула основного лидера - председателя политсовета партии 62-летнего вице-президента Академии наук Бахрома Абдухалимова.Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html
https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html
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шавкат мирзиёев, узлидеп

Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте

11:27 09.09.2021
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© Milliy mass-mediani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondiШавкат Мирзиёев на съезде ЎзЛиДеп
Шавкат Мирзиёев на съезде ЎзЛиДеп - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Milliy mass-mediani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi
На мероприятии присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты.
ТАШКЕНТ, 9 сентября - Sputnik. В столице стартует X съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), в котором принимает участие лидер республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент Sputnik.
На съезде УзЛиДеп присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты.
© Sputnik / Дильшода РахматоваДесятый съезд партии УзЛиДеп
Десятый съезд партии УзЛиДеп - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Десятый съезд партии УзЛиДеп
© Sputnik / Дильшода Рахматова
По словам члена партии УзЛиДеп Актама Хаитова, большинство депутатов поддерживает кандидатуру Мирзиёева на предстоящих выборах, так как он многое сделал для страны за время правления на посту президента с 2016 года. В частности, Мирзиёев ввел свободную конвертацию валют, которая ранее была ограничена и тем самым доставляла много проблем, отметил спикер.
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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Кроме того, благодаря разумной политике Шавката Миромоновича, в стране повысилось благосостояние народа, улучшились условия для фермеров и предпринимателей, подчеркнул член партии УзЛиДеп. К тому же особое внимание он уделил женщинам и детям, науке и образованию, заключил Хаитов.
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Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания стартовала 23 июля.
В конце августа прошли съезды "Миллий тикланиш" и Экологической партии, в ходе которых были утверждены первые кандидаты в президенты Узбекистана. Партии выдвинули своих лидеров - Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова.
На съезде 6 сентября Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) также объявила своего кандидата на пост президента - им стала зампредседателя центрального совета Максуда Варисова.
Накануне очередную кандидатуру на пост президента утвердила и Социал-демократическая партия "Адолат". Она выдвинула основного лидера - председателя политсовета партии 62-летнего вице-президента Академии наук Бахрома Абдухалимова.
Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.
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