https://uz.sputniknews.ru/20210909/desyatyy-sezd-partii-uzlidep-s-uchastiem-shavkata-mirziyoeva-startoval-v-tashkente-20425106.html

Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте

Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте

На мероприятии присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T11:27+0500

2021-09-09T11:27+0500

2021-09-09T11:27+0500

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

узлидеп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20424493_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8091a761f4dc48c5dc45107f270ea382.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сентября - Sputnik. В столице стартует X съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), в котором принимает участие лидер республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент Sputnik. На съезде УзЛиДеп присутствуют свыше 1100 депутатов. Ожидается, что в рамках заседания партия утвердит очередного кандидата в президенты. По словам члена партии УзЛиДеп Актама Хаитова, большинство депутатов поддерживает кандидатуру Мирзиёева на предстоящих выборах, так как он многое сделал для страны за время правления на посту президента с 2016 года. В частности, Мирзиёев ввел свободную конвертацию валют, которая ранее была ограничена и тем самым доставляла много проблем, отметил спикер.Кроме того, благодаря разумной политике Шавката Миромоновича, в стране повысилось благосостояние народа, улучшились условия для фермеров и предпринимателей, подчеркнул член партии УзЛиДеп. К тому же особое внимание он уделил женщинам и детям, науке и образованию, заключил Хаитов. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. В конце августа прошли съезды "Миллий тикланиш" и Экологической партии, в ходе которых были утверждены первые кандидаты в президенты Узбекистана. Партии выдвинули своих лидеров - Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова. На съезде 6 сентября Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) также объявила своего кандидата на пост президента - им стала зампредседателя центрального совета Максуда Варисова. Накануне очередную кандидатуру на пост президента утвердила и Социал-демократическая партия "Адолат". Она выдвинула основного лидера - председателя политсовета партии 62-летнего вице-президента Академии наук Бахрома Абдухалимова.Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, узлидеп