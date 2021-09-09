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"Исламские окна" Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта
"Исламские окна" Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта
Эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов объяснил, как развить "исламские окна" в республике. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T17:25+0500
2021-09-09T17:25+0500
экономика
финансы
узбекистан
исламский банк развития
экономика
банки
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане предпринимаются первые попытки к внедрению инструментов исламских финансов: формируется нормативно-правовая база, ряд банков готовится к открытию "исламских окон". О том, какие именно меры предпринимаются и как завоевать доверие клиентов рассказывает эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов.В разработанном ЦБ законопроекте "О небанковских кредитных учреждениях и микрофинансовой деятельности" в новой редакции предусматривается предоставление микрокредитными организациями услуг на основе принципов исламских финансов. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Законодательной палаты Олий Мажлиса.Наряду с этим, правительство создало межведомственную рабочую группу по организации исламских финансов — ее возглавило Министерство инвестиций и внешней торговли. В рабочую группу при сотрудничестве с Исламским банком развития привлекли международных экспертов.Специалисты выявили основные "подводные камни" в действующем законодательстве, которые мешают внедрению исламских финансовых принципов в деятельность банков.В частности, следует внести изменения в ряд документов в соответствии с международным опытом и стандартами Совета по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board — IFSB). Это, в первую очередь, Гражданский и Налоговый кодексы, законы "О Центральном банке", "О банках и банковской деятельности", " О гарантиях вкладов граждан в банках", "Об ипотеке", "О лизинге", "О залоге" и другие.Также планируется разработать дорожную карту по поэтапному внедрению исламских финансов в Узбекистане, предусматривающую подготовку профильных специалистов и повышение общей финансовой грамотности населения.Ряд коммерческих банков Узбекистана начали подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации "исламских окон" в дополнение к своей традиционной банковской деятельности. В частности, это "Кишлок курилиш банк", "Агробанк", "Турон Банк", "Трастбанк", "Капиталбанк" и "Азия-Альянс Банк".Общий взгляд на "исламские окна"На заре исламского банкинга существовали только полноценные исламские банки. Со временем для расширения рынка традиционные финансовые учреждения начали предоставлять услуги и продукты, основанные на концепции "исламского окна". Однако их функционирование оказалось непростым. Хотя "исламские окна" функционируют уже давно, они все еще сталкиваются с проблемами. Две самые основные:Позиции регуляторов по "исламским окнам"Разрешительные процедуры на использование "исламских окон" в разных странах отличаются. Так, в Малайзии (для розничных банковских услуг), в Катаре и Ливане исламские окна не разрешены, лицензируются только полноценные исламские банки."Исламские окна" разрешены в Пакистане наряду с исламскими банками, и традиционные банки должны получить письменное разрешение от ЦБ, предоставив информацию об обучении и маркетинговой деятельности.В Бангладеш решено не открывать исламские окна ни исламскими, ни традиционными банками до тех пор, пока не будет сформирован Центральный шариатский совет.Как развить "исламские окна" в УзбекистанеАлижон Равшанов привел следующие меры, которые позволят завоевать доверие клиентов в отношении "исламских окон".В первую очередь, первоначальной и основной целью создания "исламского окна" традиционного банка должно быть предоставление финансовых услуг на основе принципов исламского финансирования клиентам банка как юридическим, так и физическим лицам. Именно с этой основной целью следует подходить к каждому банковскому продукту при заключении договоров с клиентами, считает Равшанов.Далее: ресурсы "исламских окон" должны быть полностью отделены от ресурсов традиционной банковской системы. Эксперт также убежден, что следует создать шариатский совет для того, чтобы деятельность исламского окна при традиционном банке соответствовала законам шариата. По мнению Равшанова, совет должен состоять из авторитетных, опытных и независимых ученых шариата. Члены Шариатского совета должны иметь возможность запрашивать любую информацию о предоставляемых финансовых услугах, свободно выражать свое мнение и, при необходимости, приостанавливать их.О таких случаях следует сообщать на сайте банка и в проспектах, считает эксперт.Помимо этого, менеджмент "исламских окон" должен добросовестно придерживаться принципов исламского банкинга. Какими бы точными и строгими ни были инструкции, данные Шариатским советом, намеченные цели не будут достигнуты, если руководство не будет подходить к своей работе на основе честности и правильности, убежден Равшанов.Менеджмент также должен иметь высшее образование в области исламского банкинга. Необходимо организовать обучение основам исламского финансирования и исламского банкинга от руководителей высшего звена до обычных банковских служащих, работающих в филиалах. Целесообразно не реже одного раза в квартал проводить семинары и конференции по исламскому банкингу и финансам.Исламские финансы являются новым финансовым сектором в Узбекистане. В связи с этим, и у населения, и у коммерческих банков сложились различные представления, основанные только на теоретических знаниях и опыте других стран.Завоевание доверия людей к исламским финансам, естественно, внесет большой вклад в развитие не только области исламских финансов, но и всей финансовой системы.Поэтому запуск "исламских окон", которые являются первым шагом в области исламских финансов, на основе принципов полного исламского финансирования, будет способствовать дальнейшему увеличению достижений страны в финансовой сфере.Президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису в конце 2020 года отметил, что настало время для организации исламских финансовых услуг и необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу. В этом процессе важная роль отводится Исламскому банку развития.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/banki-uzbekistana-v-2022-m-vypustyat-evrobondy-na-470-mln-v-natsvalyute--mirziyoev-20165185.html
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финансы, узбекистан, исламский банк развития, экономика, банки

"Исламские окна" Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта

17:25 09.09.2021
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© Unsplash / LoggaWiggler Узбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Unsplash / LoggaWiggler
Эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов объяснил, как развить "исламские окна" в республике.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане предпринимаются первые попытки к внедрению инструментов исламских финансов: формируется нормативно-правовая база, ряд банков готовится к открытию "исламских окон".
О том, какие именно меры предпринимаются и как завоевать доверие клиентов рассказывает эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов.
© Saidov BakhodirЭксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов
© Saidov Bakhodir
В разработанном ЦБ законопроекте "О небанковских кредитных учреждениях и микрофинансовой деятельности" в новой редакции предусматривается предоставление микрокредитными организациями услуг на основе принципов исламских финансов.
Документ в настоящее время находится на рассмотрении Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Наряду с этим, правительство создало межведомственную рабочую группу по организации исламских финансов — ее возглавило Министерство инвестиций и внешней торговли. В рабочую группу при сотрудничестве с Исламским банком развития привлекли международных экспертов.
Специалисты выявили основные "подводные камни" в действующем законодательстве, которые мешают внедрению исламских финансовых принципов в деятельность банков.
В частности, следует внести изменения в ряд документов в соответствии с международным опытом и стандартами Совета по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board — IFSB). Это, в первую очередь, Гражданский и Налоговый кодексы, законы "О Центральном банке", "О банках и банковской деятельности", " О гарантиях вкладов граждан в банках", "Об ипотеке", "О лизинге", "О залоге" и другие.
Также планируется разработать дорожную карту по поэтапному внедрению исламских финансов в Узбекистане, предусматривающую подготовку профильных специалистов и повышение общей финансовой грамотности населения.

"Исламские финансы привлекают внимание не только клиентов, но и регулирующих органов, поскольку построены на принципах честности и добросовестности, социально ориентированы. В мире из почти 500 исламских финансовых институтов 359 работают в форме полноценных исламских банков, а 141 — в форме "исламского окна", созданного при традиционных банках".

Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов - Sputnik Узбекистан
Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии
Ряд коммерческих банков Узбекистана начали подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации "исламских окон" в дополнение к своей традиционной банковской деятельности.
В частности, это "Кишлок курилиш банк", "Агробанк", "Турон Банк", "Трастбанк", "Капиталбанк" и "Азия-Альянс Банк".

Общий взгляд на "исламские окна"

На заре исламского банкинга существовали только полноценные исламские банки. Со временем для расширения рынка традиционные финансовые учреждения начали предоставлять услуги и продукты, основанные на концепции "исламского окна". Однако их функционирование оказалось непростым.
Хотя "исламские окна" функционируют уже давно, они все еще сталкиваются с проблемами.
Две самые основные:
1.
Клиенты скептически относятся к тому факту, что первоначальный капитал "исламского окна" был заложен традиционным банком. Раз есть какие-либо сомнения в инвестициях, это означает, что деятельность "исламского окна" не полностью соответствует исламским принципам;
2.
Поскольку традиционные банки действуют не в соответствии с принципами исламского финансирования, исламским окнам трудно убедить клиентов в том, что они предоставляют услуги, основанные на принципах исламского финансирования. Растут споры по поводу ростовщичества и других вопросов, связанных с банковскими контрактами.
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Позиции регуляторов по "исламским окнам"

Разрешительные процедуры на использование "исламских окон" в разных странах отличаются.
Так, в Малайзии (для розничных банковских услуг), в Катаре и Ливане исламские окна не разрешены, лицензируются только полноценные исламские банки.
В Эфиопии разрешены только исламские окна, а полноценные исламские банки не работают. В Омане использование окон разрешено только как частное предпринимательство. В других странах мира, где существуют исламские банки, традиционным финансовых учреждениям разрешено открывать "исламские окна".
"Исламские окна" разрешены в Пакистане наряду с исламскими банками, и традиционные банки должны получить письменное разрешение от ЦБ, предоставив информацию об обучении и маркетинговой деятельности.
В Бангладеш решено не открывать исламские окна ни исламскими, ни традиционными банками до тех пор, пока не будет сформирован Центральный шариатский совет.

Как развить "исламские окна" в Узбекистане

Алижон Равшанов привел следующие меры, которые позволят завоевать доверие клиентов в отношении "исламских окон".
В первую очередь, первоначальной и основной целью создания "исламского окна" традиционного банка должно быть предоставление финансовых услуг на основе принципов исламского финансирования клиентам банка как юридическим, так и физическим лицам.
Именно с этой основной целью следует подходить к каждому банковскому продукту при заключении договоров с клиентами, считает Равшанов.
Далее: ресурсы "исламских окон" должны быть полностью отделены от ресурсов традиционной банковской системы.
"Счета двух параллельных систем должны быть полностью разделены, чтобы избежать финансирования деятельности исламских окон за счет депозитов в традиционном банке или доходов от коммерческой банковской деятельности. Эта практика должна быть отражена в правилах традиционного банковского дела и исламского окна, внутренних руководящих принципах, финансовых и аудиторских отчетах, а также доведена до сведения широкой общественности на основе принципов прозрачности и открытости".
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов - Sputnik Узбекистан
Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии
Эксперт также убежден, что следует создать шариатский совет для того, чтобы деятельность исламского окна при традиционном банке соответствовала законам шариата.
По мнению Равшанова, совет должен состоять из авторитетных, опытных и независимых ученых шариата. Члены Шариатского совета должны иметь возможность запрашивать любую информацию о предоставляемых финансовых услугах, свободно выражать свое мнение и, при необходимости, приостанавливать их.
"В случае возникновения неоправданных источников дохода в активах "исламского окна", и при условии, что эти доходы не составляют большую часть общего дохода, "исламское окно" должно применять к такому доходу практику "очищения", предписанную шариатом. То есть, такие доходы идут на благотворительность, а не на прибыль".
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов - Sputnik Узбекистан
Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии
О таких случаях следует сообщать на сайте банка и в проспектах, считает эксперт.
Помимо этого, менеджмент "исламских окон" должен добросовестно придерживаться принципов исламского банкинга.
Какими бы точными и строгими ни были инструкции, данные Шариатским советом, намеченные цели не будут достигнуты, если руководство не будет подходить к своей работе на основе честности и правильности, убежден Равшанов.
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Менеджмент также должен иметь высшее образование в области исламского банкинга. Необходимо организовать обучение основам исламского финансирования и исламского банкинга от руководителей высшего звена до обычных банковских служащих, работающих в филиалах. Целесообразно не реже одного раза в квартал проводить семинары и конференции по исламскому банкингу и финансам.

"Традиционный банк должен соответствовать стандартам, установленным AAOIFI (Организация аудита и стандартов бухгалтерского учета для исламских финансовых учреждений) и IFSB. Эти организации имеют высокую репутацию в области исламских финансов в мире и служат ключевым фактором в завоевании доверия широкой общественности к исламским банкам и "исламским окнам".

Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов - Sputnik Узбекистан
Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии
Исламские финансы являются новым финансовым сектором в Узбекистане. В связи с этим, и у населения, и у коммерческих банков сложились различные представления, основанные только на теоретических знаниях и опыте других стран.
Завоевание доверия людей к исламским финансам, естественно, внесет большой вклад в развитие не только области исламских финансов, но и всей финансовой системы.
Поэтому запуск "исламских окон", которые являются первым шагом в области исламских финансов, на основе принципов полного исламского финансирования, будет способствовать дальнейшему увеличению достижений страны в финансовой сфере.
Президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису в конце 2020 года отметил, что настало время для организации исламских финансовых услуг и необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу. В этом процессе важная роль отводится Исламскому банку развития.
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