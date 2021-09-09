Экономика
"Исламские окна" Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта
1153
Эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов объяснил, как развить "исламские окна" в республике.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане предпринимаются первые попытки к внедрению инструментов исламских финансов: формируется нормативно-правовая база, ряд банков готовится к открытию "исламских окон".
О том, какие именно меры предпринимаются и как завоевать доверие клиентов рассказывает эксперт в области исламских финансов Алижон Равшанов.
© Saidov BakhodirЭксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов
Эксперт в области исламских финансов, преподаватель Международной исламской академии Алижон Равшанов
© Saidov Bakhodir
В разработанном ЦБ законопроекте "О небанковских кредитных учреждениях и микрофинансовой деятельности" в новой редакции предусматривается предоставление микрокредитными организациями услуг на основе принципов исламских финансов.
Документ в настоящее время находится на рассмотрении Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Наряду с этим, правительство создало межведомственную рабочую группу по организации исламских финансов — ее возглавило Министерство инвестиций и внешней торговли. В рабочую группу при сотрудничестве с Исламским банком развития привлекли международных экспертов.
Специалисты выявили основные "подводные камни" в действующем законодательстве, которые мешают внедрению исламских финансовых принципов в деятельность банков.
В частности, следует внести изменения в ряд документов в соответствии с международным опытом и стандартами Совета по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board — IFSB). Это, в первую очередь, Гражданский и Налоговый кодексы, законы "О Центральном банке", "О банках и банковской деятельности", " О гарантиях вкладов граждан в банках", "Об ипотеке", "О лизинге", "О залоге" и другие.
Также планируется разработать дорожную карту по поэтапному внедрению исламских финансов в Узбекистане, предусматривающую подготовку профильных специалистов и повышение общей финансовой грамотности населения.
"Исламские финансы привлекают внимание не только клиентов, но и регулирующих органов, поскольку построены на принципах честности и добросовестности, социально ориентированы. В мире из почти 500 исламских финансовых институтов 359 работают в форме полноценных исламских банков, а 141 — в форме "исламского окна", созданного при традиционных банках".
Ряд коммерческих банков Узбекистана начали подготовку к предоставлению финансовых услуг на основе исламского банкинга путем организации "исламских окон" в дополнение к своей традиционной банковской деятельности.
В частности, это "Кишлок курилиш банк", "Агробанк", "Турон Банк", "Трастбанк", "Капиталбанк" и "Азия-Альянс Банк".
Общий взгляд на "исламские окна"
На заре исламского банкинга существовали только полноценные исламские банки. Со временем для расширения рынка традиционные финансовые учреждения начали предоставлять услуги и продукты, основанные на концепции "исламского окна". Однако их функционирование оказалось непростым.
Хотя "исламские окна" функционируют уже давно, они все еще сталкиваются с проблемами.
Две самые основные:
1.Клиенты скептически относятся к тому факту, что первоначальный капитал "исламского окна" был заложен традиционным банком. Раз есть какие-либо сомнения в инвестициях, это означает, что деятельность "исламского окна" не полностью соответствует исламским принципам;
2.Поскольку традиционные банки действуют не в соответствии с принципами исламского финансирования, исламским окнам трудно убедить клиентов в том, что они предоставляют услуги, основанные на принципах исламского финансирования. Растут споры по поводу ростовщичества и других вопросов, связанных с банковскими контрактами.
Позиции регуляторов по "исламским окнам"
Разрешительные процедуры на использование "исламских окон" в разных странах отличаются.
Так, в Малайзии (для розничных банковских услуг), в Катаре и Ливане исламские окна не разрешены, лицензируются только полноценные исламские банки.
В Эфиопии разрешены только исламские окна, а полноценные исламские банки не работают. В Омане использование окон разрешено только как частное предпринимательство. В других странах мира, где существуют исламские банки, традиционным финансовых учреждениям разрешено открывать "исламские окна".
"Исламские окна" разрешены в Пакистане наряду с исламскими банками, и традиционные банки должны получить письменное разрешение от ЦБ, предоставив информацию об обучении и маркетинговой деятельности.
В Бангладеш решено не открывать исламские окна ни исламскими, ни традиционными банками до тех пор, пока не будет сформирован Центральный шариатский совет.
Как развить "исламские окна" в Узбекистане
Алижон Равшанов привел следующие меры, которые позволят завоевать доверие клиентов в отношении "исламских окон".
В первую очередь, первоначальной и основной целью создания "исламского окна" традиционного банка должно быть предоставление финансовых услуг на основе принципов исламского финансирования клиентам банка как юридическим, так и физическим лицам.
Именно с этой основной целью следует подходить к каждому банковскому продукту при заключении договоров с клиентами, считает Равшанов.
Далее: ресурсы "исламских окон" должны быть полностью отделены от ресурсов традиционной банковской системы.
"Счета двух параллельных систем должны быть полностью разделены, чтобы избежать финансирования деятельности исламских окон за счет депозитов в традиционном банке или доходов от коммерческой банковской деятельности. Эта практика должна быть отражена в правилах традиционного банковского дела и исламского окна, внутренних руководящих принципах, финансовых и аудиторских отчетах, а также доведена до сведения широкой общественности на основе принципов прозрачности и открытости".
Эксперт также убежден, что следует создать шариатский совет для того, чтобы деятельность исламского окна при традиционном банке соответствовала законам шариата.
По мнению Равшанова, совет должен состоять из авторитетных, опытных и независимых ученых шариата. Члены Шариатского совета должны иметь возможность запрашивать любую информацию о предоставляемых финансовых услугах, свободно выражать свое мнение и, при необходимости, приостанавливать их.
"В случае возникновения неоправданных источников дохода в активах "исламского окна", и при условии, что эти доходы не составляют большую часть общего дохода, "исламское окно" должно применять к такому доходу практику "очищения", предписанную шариатом. То есть, такие доходы идут на благотворительность, а не на прибыль".
О таких случаях следует сообщать на сайте банка и в проспектах, считает эксперт.
Помимо этого, менеджмент "исламских окон" должен добросовестно придерживаться принципов исламского банкинга.
Какими бы точными и строгими ни были инструкции, данные Шариатским советом, намеченные цели не будут достигнуты, если руководство не будет подходить к своей работе на основе честности и правильности, убежден Равшанов.
12 июля, 15:00
1048
Менеджмент также должен иметь высшее образование в области исламского банкинга. Необходимо организовать обучение основам исламского финансирования и исламского банкинга от руководителей высшего звена до обычных банковских служащих, работающих в филиалах. Целесообразно не реже одного раза в квартал проводить семинары и конференции по исламскому банкингу и финансам.
"Традиционный банк должен соответствовать стандартам, установленным AAOIFI (Организация аудита и стандартов бухгалтерского учета для исламских финансовых учреждений) и IFSB. Эти организации имеют высокую репутацию в области исламских финансов в мире и служат ключевым фактором в завоевании доверия широкой общественности к исламским банкам и "исламским окнам".
Исламские финансы являются новым финансовым сектором в Узбекистане. В связи с этим, и у населения, и у коммерческих банков сложились различные представления, основанные только на теоретических знаниях и опыте других стран.
Завоевание доверия людей к исламским финансам, естественно, внесет большой вклад в развитие не только области исламских финансов, но и всей финансовой системы.
Поэтому запуск "исламских окон", которые являются первым шагом в области исламских финансов, на основе принципов полного исламского финансирования, будет способствовать дальнейшему увеличению достижений страны в финансовой сфере.
Президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису в конце 2020 года отметил, что настало время для организации исламских финансовых услуг и необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу. В этом процессе важная роль отводится Исламскому банку развития.