https://uz.sputniknews.ru/20210909/skolko-jivotnyx-obitaet-v-zooparkax-uzbekistana--goskomstat-20424208.html
Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
В республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T10:27+0500
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2021-09-09T10:28+0500
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зоопарк
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В зоопарках Узбекистана содержатся свыше 11 576 диких животных, сообщает пресс-служб Госкомстата. По данным ведомства, в подобных учреждениях насчитывается 33 вида земноводных, 412 видов рептилий, 606 видов млекопитающих, 5973 вида рыб, 1947 видов птиц и 2605 других видов.Отмечается, что в республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-tashkentskom-zooparke-nemetskiy-spetsialist-daet-seriyu-master-klassov-po-uxodu-za-slonami-20419285.html
https://uz.sputniknews.ru/20210617/gosti-iz-yujnoy-afriki-v-tashkentskom-zooparke-poselilis-dva-lvenka-redkogo-okrasa-19290745.html
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зоопарк
Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
10:27 09.09.2021 (обновлено: 10:28 09.09.2021)
В республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В зоопарках Узбекистана содержатся свыше 11 576 диких животных, сообщает
пресс-служб Госкомстата.
По данным ведомства, в подобных учреждениях насчитывается 33 вида земноводных, 412 видов рептилий, 606 видов млекопитающих, 5973 вида рыб, 1947 видов птиц и 2605 других видов.
Отмечается, что в республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.