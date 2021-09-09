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Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат
В республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
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зоопарк
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В зоопарках Узбекистана содержатся свыше 11 576 диких животных, сообщает пресс-служб Госкомстата. По данным ведомства, в подобных учреждениях насчитывается 33 вида земноводных, 412 видов рептилий, 606 видов млекопитающих, 5973 вида рыб, 1947 видов птиц и 2605 других видов.Отмечается, что в республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-tashkentskom-zooparke-nemetskiy-spetsialist-daet-seriyu-master-klassov-po-uxodu-za-slonami-20419285.html
https://uz.sputniknews.ru/20210617/gosti-iz-yujnoy-afriki-v-tashkentskom-zooparke-poselilis-dva-lvenka-redkogo-okrasa-19290745.html
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зоопарк

Сколько животных обитает в зоопарках Узбекистана — Госкомстат

10:27 09.09.2021 (обновлено: 10:28 09.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЮжноафриканские львы в Ташкентском зоопарке
Южноафриканские львы в Ташкентском зоопарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В зоопарках Узбекистана содержатся свыше 11 576 диких животных, сообщает пресс-служб Госкомстата.
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Общество
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами
Вчера, 18:29
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По данным ведомства, в подобных учреждениях насчитывается 33 вида земноводных, 412 видов рептилий, 606 видов млекопитающих, 5973 вида рыб, 1947 видов птиц и 2605 других видов.
Южноафриканские львы в Ташкентском зоопарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
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Гости из Африки: в Ташкентском зоопарке поселились два львенка редкого окраса — видео
17 июня, 20:10
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Отмечается, что в республике функционируют три зоопарка, которые расположены в Ташкенте, Фергане и Термезе.
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