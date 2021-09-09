https://uz.sputniknews.ru/20210909/svyazana-li-smert-mujchiny-pod-tashkentom-s-vaktsinatsiey-ot-covid--otvet-minzdrava--20428462.html
Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава
Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава
По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией узбекистанец прошел медицинский... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T13:01+0500
2021-09-09T13:01+0500
2021-09-09T13:02+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись матери покойного, в котором она сообщает, что ее сын был вакцинирован без предварительного медицинского обследования. Для детального изучения обстоятельства смерти 38-летнего мужчины, в Минздраве создали рабочую группу из судмедэкспертов, эпидемиологов и аллергологов. В ходе проведенного расследования выяснилось, что житель Уртачирчикского района Ташкентской области получил вакцину 10 августа этого года в семейном врачебном пункте "Туябугиз".По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией мужчина прошел медосмотр. Кроме того, пациент еще 20 минут после прививки находился под наблюдением медиков, которые не выявили у него никаких побочных явлений и отпустили домой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины, скончавшегося спустя три дня после введения ему препарата от COVID, не связана с вакцинацией. В документе отмечается, что в организме покойного не обнаружено никаких изменений, связанных с получением прививки. Клиническая лаборатория, работающая с химическими веществами, также не нашла ничего подозрительного в крови умершего. В Минздраве отметили, что состояние анафилактического шока и другие негативные последствия могут возникнуть у человека только в течение 30 минут после прививки.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава
13:01 09.09.2021 (обновлено: 13:02 09.09.2021)
По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией узбекистанец прошел медицинский осмотр.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В социальных сетях распространилась видеозапись матери покойного, в котором она сообщает, что ее сын был вакцинирован без предварительного медицинского обследования. Для детального изучения обстоятельства смерти 38-летнего мужчины, в Минздраве создали
рабочую группу из судмедэкспертов, эпидемиологов и аллергологов.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что житель Уртачирчикского района Ташкентской области получил вакцину 10 августа этого года в семейном врачебном пункте "Туябугиз".
По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией мужчина прошел медосмотр. Кроме того, пациент еще 20 минут после прививки находился под наблюдением медиков, которые не выявили у него никаких побочных явлений и отпустили домой.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины, скончавшегося спустя три дня после введения ему препарата от COVID, не связана с вакцинацией. В документе отмечается, что в организме покойного не обнаружено никаких изменений, связанных с получением прививки.
Клиническая лаборатория, работающая с химическими веществами, также не нашла ничего подозрительного в крови умершего.
В Минздраве отметили, что состояние анафилактического шока и другие негативные последствия могут возникнуть у человека только в течение 30 минут после прививки.