https://uz.sputniknews.ru/20210909/svyazana-li-smert-mujchiny-pod-tashkentom-s-vaktsinatsiey-ot-covid--otvet-minzdrava--20428462.html

Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава

Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава

По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией узбекистанец прошел медицинский... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T13:01+0500

2021-09-09T13:01+0500

2021-09-09T13:02+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

коронавирус covid-19

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18069040_0:167:2962:1833_1920x0_80_0_0_8c35dbe68268a41e777baf330f65f8c2.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись матери покойного, в котором она сообщает, что ее сын был вакцинирован без предварительного медицинского обследования. Для детального изучения обстоятельства смерти 38-летнего мужчины, в Минздраве создали рабочую группу из судмедэкспертов, эпидемиологов и аллергологов. В ходе проведенного расследования выяснилось, что житель Уртачирчикского района Ташкентской области получил вакцину 10 августа этого года в семейном врачебном пункте "Туябугиз".По словам директора республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Искандарова, перед вакцинацией мужчина прошел медосмотр. Кроме того, пациент еще 20 минут после прививки находился под наблюдением медиков, которые не выявили у него никаких побочных явлений и отпустили домой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины, скончавшегося спустя три дня после введения ему препарата от COVID, не связана с вакцинацией. В документе отмечается, что в организме покойного не обнаружено никаких изменений, связанных с получением прививки. Клиническая лаборатория, работающая с химическими веществами, также не нашла ничего подозрительного в крови умершего. В Минздраве отметили, что состояние анафилактического шока и другие негативные последствия могут возникнуть у человека только в течение 30 минут после прививки.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане