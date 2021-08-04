https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html

Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса

Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса

Пандемия COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Вирус мутирует, а эффективного лекарства еще нет. Единственный способ обезопасить себя - вакцинация. Однако... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T20:58+0500

2021-08-04T20:58+0500

2021-08-04T20:58+0500

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Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, каких специалистов стоит пройти, если есть проблемы со здоровьем, и как вести себя непосредственно в процессе вакцинации и в период до повторного укола.В частности. специалист рекомендует посоветоваться с лечащим врачом и провериться у профильного доктора, если у пациента есть хроническое заболевание. Помимо этого будет не лишним сдать анализ на биохимию, в том числе оценить уровень тромбоцитов в крови. Это позволит исключить нежелательные последствия и образование тромбоза при вакцинации. Также можно будет взять анализ ПЦР или даже на антитела, чтобы понять, была ли перенесена инфекция и если да, то насколько давно. Если болезнь протекала бессимптомно сравнительно недавно, то смысла в немедленной прививки нет, так как эффект будет схожим.В то же время врач заметил, что при прохождении профильных докторов и при проведении лабораторных исследований довольно высок риск столкнуться с инфицированными больными, поэтому перед вакцинацией нужно быть особенно осторожными и избегать контакта с большим количеством людей.В частности, вакцина в первое время существенно влияет на сосуды, поэтому нередки случаи, когда люди плохо себя чувствуют, сразу покинув врачебный кабинет и отправившись по своим делам или занимаясь тяжелыми нагрузками. Этот момент надо учитывать.Кроме того, инфекционист предостерег привитых пациентов от главной ошибки: после первой дозы препарата иммунитет еще не сформирован полностью, поэтому необходимо строго соблюдать дистанцию, масочный режим и другие профилактические меры.Он добавил, что ни одна вакцина и ни одно лекарство не дает стопроцентной гарантии, но минимизирует риски заболевания в тяжелой форме и летальный исход. Однако без коллективного иммунитета даже привитому человеку будет сложно бороться с инфекцией, если он не будет соблюдать меры предосторожности.Подробный комментарий специалиста о том, как подготовиться к вакцинации без ущерба для своего здоровья, смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html

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медицина, заболевания, вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане