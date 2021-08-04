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Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
Пандемия COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Вирус мутирует, а эффективного лекарства еще нет. Единственный способ обезопасить себя - вакцинация. Однако... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T20:58+0500
2021-08-04T20:58+0500
видео
медицина
заболевания
вакцинация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, каких специалистов стоит пройти, если есть проблемы со здоровьем, и как вести себя непосредственно в процессе вакцинации и в период до повторного укола.В частности. специалист рекомендует посоветоваться с лечащим врачом и провериться у профильного доктора, если у пациента есть хроническое заболевание. Помимо этого будет не лишним сдать анализ на биохимию, в том числе оценить уровень тромбоцитов в крови. Это позволит исключить нежелательные последствия и образование тромбоза при вакцинации. Также можно будет взять анализ ПЦР или даже на антитела, чтобы понять, была ли перенесена инфекция и если да, то насколько давно. Если болезнь протекала бессимптомно сравнительно недавно, то смысла в немедленной прививки нет, так как эффект будет схожим.В то же время врач заметил, что при прохождении профильных докторов и при проведении лабораторных исследований довольно высок риск столкнуться с инфицированными больными, поэтому перед вакцинацией нужно быть особенно осторожными и избегать контакта с большим количеством людей.В частности, вакцина в первое время существенно влияет на сосуды, поэтому нередки случаи, когда люди плохо себя чувствуют, сразу покинув врачебный кабинет и отправившись по своим делам или занимаясь тяжелыми нагрузками. Этот момент надо учитывать.Кроме того, инфекционист предостерег привитых пациентов от главной ошибки: после первой дозы препарата иммунитет еще не сформирован полностью, поэтому необходимо строго соблюдать дистанцию, масочный режим и другие профилактические меры.Он добавил, что ни одна вакцина и ни одно лекарство не дает стопроцентной гарантии, но минимизирует риски заболевания в тяжелой форме и летальный исход. Однако без коллективного иммунитета даже привитому человеку будет сложно бороться с инфекцией, если он не будет соблюдать меры предосторожности.Подробный комментарий специалиста о том, как подготовиться к вакцинации без ущерба для своего здоровья, смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html
https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html
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медицина, заболевания, вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса

20:58 04.08.2021
599
© RIA Novosti
Пандемия COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Вирус мутирует, а эффективного лекарства еще нет. Единственный способ обезопасить себя - вакцинация. Однако не всем людям можно делать прививку. Как проверить организм перед процедурой — смотрите в нашем видео.
Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, каких специалистов стоит пройти, если есть проблемы со здоровьем, и как вести себя непосредственно в процессе вакцинации и в период до повторного укола.
В частности. специалист рекомендует посоветоваться с лечащим врачом и провериться у профильного доктора, если у пациента есть хроническое заболевание. Помимо этого будет не лишним сдать анализ на биохимию, в том числе оценить уровень тромбоцитов в крови. Это позволит исключить нежелательные последствия и образование тромбоза при вакцинации. Также можно будет взять анализ ПЦР или даже на антитела, чтобы понять, была ли перенесена инфекция и если да, то насколько давно. Если болезнь протекала бессимптомно сравнительно недавно, то смысла в немедленной прививки нет, так как эффект будет схожим.
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В то же время врач заметил, что при прохождении профильных докторов и при проведении лабораторных исследований довольно высок риск столкнуться с инфицированными больными, поэтому перед вакцинацией нужно быть особенно осторожными и избегать контакта с большим количеством людей.
"Следите за своим самочувствием непосредственно накануне планируемой процедуры. Если чувствуете легкое недомогание, насморк или кашель, или перепады давления, лучше отложить прививку на день-два, когда состояние стабилизируется. Кроме того, не пренебрегайте рекомендациям врачей: не спешите сразу покидать медучреждение, посидите минут 30, чтобы оценить свое состояние. А еще лучше прийти на процедуру с кем-то, чтобы он оказался рядом в случае непредвиденной ситуации", — советует Тимаков.
В частности, вакцина в первое время существенно влияет на сосуды, поэтому нередки случаи, когда люди плохо себя чувствуют, сразу покинув врачебный кабинет и отправившись по своим делам или занимаясь тяжелыми нагрузками. Этот момент надо учитывать.
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Кроме того, инфекционист предостерег привитых пациентов от главной ошибки: после первой дозы препарата иммунитет еще не сформирован полностью, поэтому необходимо строго соблюдать дистанцию, масочный режим и другие профилактические меры.
"К сожалению, многие люди расслабляются на этом этапе, считают, что уже защищены. А потом удивляются, почему заболевают коронавирусом уже после прививки", — сетует Евгений Тимаков.
Он добавил, что ни одна вакцина и ни одно лекарство не дает стопроцентной гарантии, но минимизирует риски заболевания в тяжелой форме и летальный исход. Однако без коллективного иммунитета даже привитому человеку будет сложно бороться с инфекцией, если он не будет соблюдать меры предосторожности.
Подробный комментарий специалиста о том, как подготовиться к вакцинации без ущерба для своего здоровья, смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
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