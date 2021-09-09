https://uz.sputniknews.ru/20210909/tretya-partiya-uzbekistana-sdala-podpisnye-listy-20427980.html

Третья партия Узбекистана сдала подписные листы

Третья партия Узбекистана сдала подписные листы

Эксперты Центральной избирательной комиссии должны в пятидневный срок проверить все документы и подписи. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:51+0500

2021-09-09T12:51+0500

2021-09-09T12:51+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

ндпу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20427922_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_add0a71c1370d15e596a381f6b9ee935.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Еще одна партия – Народно-демократическая партия Узбекистана – сдала в Центральную избирательную комиссию необходимые документы и подписные листы за своего кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК. Он НДПУ баллотируется в президенты 60-летняя Максуда Варисова.Накануне подписи за своих кандидатов сдали также Экологическая партия и Демократическая партия "Миллий тикланиш". Социал-демократическая партия "Адолат" также накануне утвердила на съезде своего кандидата – Бахрома Абдухалимова, и приступила к сбору подписей с его поддержку. Последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева, утвердила на съезде 9 сентября партия УзЛиДеп.По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/dve-partii-sdali-v-tsik-podpisnye-listy-za-kandidatov-v-prezidenty-20417860.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/desyatyy-sezd-partii-uzlidep-s-uchastiem-shavkata-mirziyoeva-startoval-v-tashkente-20425106.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цик узбекистана, ндпу