Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
Третья партия Узбекистана сдала подписные листы
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаЭкспертная группа ЦИК проверяет подписные листы кандидатов в президенты Узбекистана
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Эксперты Центральной избирательной комиссии должны в пятидневный срок проверить все документы и подписи.
ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Еще одна партия – Народно-демократическая партия Узбекистана – сдала в Центральную избирательную комиссию необходимые документы и подписные листы за своего кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК. Он НДПУ баллотируется в президенты 60-летняя Максуда Варисова.
Накануне подписи за своих кандидатов сдали также Экологическая партия и Демократическая партия "Миллий тикланиш". Социал-демократическая партия "Адолат" также накануне утвердила на съезде своего кандидата – Бахрома Абдухалимова, и приступила к сбору подписей с его поддержку. Последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева, утвердила на съезде 9 сентября партия УзЛиДеп.
По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.
"Если будет установлено, что более четверти подписных листов, отобранных Центральной избирательной комиссией, составлено с нарушением закона, подписные листы возвращаются уполномоченному представителю политической партии и дается два дня для устранения недостатков. Если количество подписей сторонников (избирателей) меньше установленного минимального количества, подписные листы считаются недействительными. В этом случае Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата", - уточняется в сообщении пресс-службы.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.