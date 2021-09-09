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В Самаркандской области расхитили природный газ почти на 3 млрд сумов
В Самаркандской области расхитили природный газ почти на 3 млрд сумов
Незаконно используя природный газ, всего за месяц предприятия расхитили здесь 2 млрд 825 млн сумов. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T17:55+0500
2021-09-09T17:55+0500
общество
самаркандская область
незаконные операции
газ
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники Департамента контроля поставок природного газа юридическим лицам, Департамента рационального использования материальных ресурсов и реализации антикоррупционной политики и регионального управление "Худудгаз Метрология" провели в Самаркандской области провели плановое контрольное мероприятие и выявили целый ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.Оказалось, что незаконно используя природный газ, всего за месяц предприятия расхитили здесь 2 млрд 825 млн сумов. По подсчетам примерно столько же в течение полугода хватило бы для потребления 24 000 домохозяйств.В результате проверок в августе было выявлено и отключено от сети 12 случаев незаконного подключения к газовой сети ряда производств. Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.Напомним, в начале года подобное хищение газа на 2,7 млрд сумов выявлено в Ташкентской и Бухарской областях.Также в январе 2021-го специалисты Минэнерго и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/prezident-poruchil-uvelichit-dobychu-prirodnogo-gaza-20017683.html
самаркандская область
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самаркандская область, незаконные операции, газ

В Самаркандской области расхитили природный газ почти на 3 млрд сумов

17:55 09.09.2021
202
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРезервуар для хранения сжиженного природного газа
Резервуар для хранения сжиженного природного газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Незаконно используя природный газ, всего за месяц предприятия расхитили здесь 2 млрд 825 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники Департамента контроля поставок природного газа юридическим лицам, Департамента рационального использования материальных ресурсов и реализации антикоррупционной политики и регионального управление "Худудгаз Метрология" провели в Самаркандской области провели плановое контрольное мероприятие и выявили целый ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Оказалось, что незаконно используя природный газ, всего за месяц предприятия расхитили здесь 2 млрд 825 млн сумов.
По подсчетам примерно столько же в течение полугода хватило бы для потребления 24 000 домохозяйств.
В результате проверок в августе было выявлено и отключено от сети 12 случаев незаконного подключения к газовой сети ряда производств. Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.
Нефтегазовое месторождение - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
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10 августа, 11:35
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Напомним, в начале года подобное хищение газа на 2,7 млрд сумов выявлено в Ташкентской и Бухарской областях.
Также в январе 2021-го специалисты Минэнерго и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.
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