https://uz.sputniknews.ru/20210910/financial-times-upryamaya-problema-molodejnoy-bezrabotitsy-v-uzbekistane-20449444.html

Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане

Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане

Узбекистан успешно справляется с проблемой принудительного детского труда и повышения доступности образования, но удастся ли ему победить безработицу – покажет... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T15:07+0500

2021-09-10T15:07+0500

2021-09-10T15:07+0500

общество

молодежь

реформы

безработица

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Население Узбекистана сейчас самое молодое в истории страны – почти половина граждан моложе 30 лет. Это ставит страну перед серьезной проблемой молодежной безработицы, пишет британская газета Financial Times.Для решения этой проблемы нынешний год был объявлен "Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения". Еще в прошлом году внесены изменения в молодежную политику государства, включающие в себя бесплатное обучение, гранты для бизнеса и молодежных старт-апов, субсидии для молодежи, проживающей в сельской местности. По данным издания, с начала реформ на поддержку молодежи было потрачено 1,4 триллиона сумов.Реформы включают в себя повышение доступности и качества среднего и высшего образования, искоренение коррупции в высших учебных заведениях, а также принудительного традиционного детского труда по сбору хлопка. ООН сняло запрет на импорт узбекского хлопка лишь в прошлом году после мер, принимаемых правительством республики по искоренению старой традиции привлекать детей к работе на хлопковых полях. Как отмечает газета, принимаемые меры помогают улучшить ситуацию.Узбекистан выделяет значительные средства на поддержку молодежи. Так, только в августе из бюджета было выплачено по 500 тысяч сумов на каждого ребенка до 18 лет в малоимущих семьях, детям из таких семей государство оплачивает обучение в вузе, нуждающимся молодым семьям выдаются кредиты и субсидии на приобретение или строительство жилья, молодым ученым предусмотрены надбавки к заработной плате.

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молодежь, реформы, безработица