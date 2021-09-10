https://uz.sputniknews.ru/20210910/financial-times-upryamaya-problema-molodejnoy-bezrabotitsy-v-uzbekistane-20449444.html
Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане
Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане
Узбекистан успешно справляется с проблемой принудительного детского труда и повышения доступности образования, но удастся ли ему победить безработицу – покажет... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T15:07+0500
2021-09-10T15:07+0500
2021-09-10T15:07+0500
общество
молодежь
реформы
безработица
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Население Узбекистана сейчас самое молодое в истории страны – почти половина граждан моложе 30 лет. Это ставит страну перед серьезной проблемой молодежной безработицы, пишет британская газета Financial Times.Для решения этой проблемы нынешний год был объявлен "Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения". Еще в прошлом году внесены изменения в молодежную политику государства, включающие в себя бесплатное обучение, гранты для бизнеса и молодежных старт-апов, субсидии для молодежи, проживающей в сельской местности. По данным издания, с начала реформ на поддержку молодежи было потрачено 1,4 триллиона сумов.Реформы включают в себя повышение доступности и качества среднего и высшего образования, искоренение коррупции в высших учебных заведениях, а также принудительного традиционного детского труда по сбору хлопка. ООН сняло запрет на импорт узбекского хлопка лишь в прошлом году после мер, принимаемых правительством республики по искоренению старой традиции привлекать детей к работе на хлопковых полях. Как отмечает газета, принимаемые меры помогают улучшить ситуацию.Узбекистан выделяет значительные средства на поддержку молодежи. Так, только в августе из бюджета было выплачено по 500 тысяч сумов на каждого ребенка до 18 лет в малоимущих семьях, детям из таких семей государство оплачивает обучение в вузе, нуждающимся молодым семьям выдаются кредиты и субсидии на приобретение или строительство жилья, молодым ученым предусмотрены надбавки к заработной плате.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/ssha-vpervye-vnesli-uzbekistan-v-spisok-stran-boryuschixsya-s-prinujdeniem-k-trudu-19513863.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html
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молодежь, реформы, безработица
Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане
Узбекистан успешно справляется с проблемой принудительного детского труда и повышения доступности образования, но удастся ли ему победить безработицу – покажет время.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik
. Население Узбекистана сейчас самое молодое в истории страны – почти половина граждан моложе 30 лет. Это ставит страну перед серьезной проблемой молодежной безработицы, пишет британская газета Financial Times
.
"К 2046 году количество трудоспособного населения увеличится до 27 миллионов, и для него нужно найти работу. Но эта проблема еще более насущная: молодежная безработица сейчас достигает 15,2% - это в 1,5 раза выше среднего. Многие молодые люди уезжают из страны в поисках лучшей работы", - пишет газета.
Для решения этой проблемы нынешний год был объявлен "Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения". Еще в прошлом году внесены изменения в молодежную политику государства, включающие в себя бесплатное обучение, гранты для бизнеса и молодежных старт-апов, субсидии для молодежи, проживающей в сельской местности. По данным издания, с начала реформ на поддержку молодежи было потрачено 1,4 триллиона сумов.
Реформы включают в себя повышение доступности и качества среднего и высшего образования, искоренение коррупции в высших учебных заведениях, а также принудительного традиционного детского труда по сбору хлопка. ООН сняло запрет на импорт узбекского хлопка лишь в прошлом году после мер, принимаемых правительством республики по искоренению старой традиции привлекать детей к работе на хлопковых полях. Как отмечает газета, принимаемые меры помогают улучшить ситуацию.
"Садуллаев [глава Агентства по делам молодежи – прим. ред.] говорит, что "Год молодежи" должен помочь решить упрямую проблему молодежной безработицы. Будущая статистика рынка труда покажет, принесли ли эти усилия плоды", - заключает британское издание.
Узбекистан выделяет значительные средства на поддержку молодежи. Так, только в августе из бюджета было выплачено по 500 тысяч сумов на каждого ребенка до 18 лет в малоимущих семьях, детям из таких семей государство оплачивает обучение в вузе, нуждающимся молодым семьям выдаются кредиты и субсидии на приобретение или строительство жилья, молодым ученым предусмотрены надбавки к заработной плате.