https://uz.sputniknews.ru/20210910/moskva-i-tashkent-obsujdayut-problemu-bejentsev-naplyv-budet-trudno-uderjat--posol-rf-20446415.html

Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ

Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ

Посол РФ в Узбекистане Мальгинов выступил в Ташкенте на узбекско-российской встрече по вопросам трудовой миграции. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T13:09+0500

2021-09-10T13:09+0500

2021-09-10T13:09+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

афганистан

москва

беженцы

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Проблема наплыва беженцев — одна из центральных в повестке Москвы и Ташкента.Стороны регулярно обсуждают этот вопрос, подчеркнул посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.Дипломат заявил, что сдержать поток беженцев будет почти невозможно, если они приедут "вдруг в массовом порядке".Мальгинов подчеркнул, что это "в том числе риски безопасности", и их "нужно будет учитывать".Пока обстановка в Афганистане остается не ясной и вызывает обеспокоенность. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В понедельник талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Затем боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-i-indoneziya-blizki-k-priznaniyu-pravitelstva-talibana--ekspert-20436656.html

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ташкент, афганистан, москва, беженцы, радикальное движение "талибан"