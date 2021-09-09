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После драки на заработки в РФ не ездят: советник МВД о том, как надо работать с мигрантами
После драки на заработки в РФ не ездят: советник МВД о том, как надо работать с мигрантами
Миграционная тема снова в центре внимания. С одной стороны, региональные и федеральные чиновники призывают к строгости в отношении нарушителей закона, с другой... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T20:44+0500
2021-09-09T20:44+0500
видео
узбекистан
мигранты
строительство
работа
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Мэр Москвы высказался за применение жестких мер против мигрантов, нарушающих законодательство России. Насколько критична ситуация с их правонарушениями, какие действия предпринимаются, а также какие условия нужны для ввоза узбекских рабочих в Россию рассказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, доктор политических наук, профессор ГУУ Владимир Волох.Нарушение и наказание: усмирят ли мигрантов-хулиганов штрафы?На этой неделе произошла очередная массовая драка мигрантов в Одинцовском округе, которая усилила общественные возмущения на поведение гостей столицы. Градоначальник Сергей Собянин заявил, что за нарушения мигранты будут привлекаться к уголовной ответственности, а также им грозит высылка и запрет на въезд и другие жесткие меры. Такое мнение прозвучало в интервью сайту "Комсомольская правда".Член Общественного совета при МВД России Владимир Волох отметил, что в процентном отношении по сравнению с общим количеством уголовных преступлений иностранные граждане совершают относительно небольшое количество — в среднем за год до 2% приходится на иностранцев. Тот же процент по административным делам.Тем не менее, политолог указал на напряженность ситуации и обозначил ряд причин, которые влияют на усугубление криминалистической ситуации в РФ в области миграции.Также он полагает, что не хватает активности со стороны посольств государств и диаспор, чьи граждане совершают преступления. Местные органы власти, в свою очередь, должны помогать иностранцам адаптироваться к российским реалиям.Ранее депутат Госдумы России Анатолий Выборный предложил увеличить сумму штрафа за драки с 500 до 5 тысяч рублей. По мнению Владимира Волоха такая мера может дать минимальный эффект, но вряд ли остановит нарушителей."Должна быть неотвратимость наказания за совершенное противоправное деяние, вплоть до выдворения. Это более действенная мера, чем штрафные санкции", — рассуждает политолог.Организационный набор иностранных работников — кому за это отвечать?Минстрой России планирует ввозить поездами узбекских мигрантов по запросу строительных и агропромышленных компаний. Определенные узбекское-российские договорённости на отбор и вакцинацию рабочих уже имеются.Владимир Волох поддерживает данную инициативу, отмечая ее позитивные пункты: соглашение по оргнабору будут реализовывать конкретные институты РФ и РУз, подбор кандидатов и оформление их документов будет проходить в стране исхода, но при активном участии работодателей.Важно также привлекать к участию в таком проекте и частные российские агентства занятости, у которых есть опыт в поставках рабочей силы в РФ, связи с заказчиками и работодателями. Кроме того, уверен эксперт, к этому процессу должны активно подключаться и другие профильные структуры и ведомства.Объемы по оргнабору Министерство строительства РФ предполагает достаточно солидные, отмечает Владимир Волох, поэтому если данная инициатива успешно пойдет в Узбекистане, то нужно ее развивать и с другими странами СНГ.За Уралом нужны рабочие рукиМинистр обороны РФ Сергей Шойгу также нашел потенциальное место работы для десятков тысяч иностранных специалистов. Он заявил о том, что нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, в том числе привлекая туда трудовые ресурсы из стран СНГ. Министр предложил выдавать приезжающим в эти регионы льготную ипотеку, а также создавать достойную инфраструктуру для проживания семей.Владимир Волох такой подход считает вполне логичным, приводя в пример советский опыт по переселению людей за Урал для освоения отдаленных территорий. Целые эшелоны из других союзных республик приходили в Амурскую и Четинскую области, Хабаровский край – люди получали жилье, работу и другие льготы.Для этого предстоит проделать масштабную работу по созданию четкой программы освоения и развития целых регионов, чтобы просчитать все затраты и выбрать наиболее оптимальное решение.Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, мигранты, строительство, работа

После драки на заработки в РФ не ездят: советник МВД о том, как надо работать с мигрантами

20:44 09.09.2021
174
© Sputnik
Миграционная тема снова в центре внимания. С одной стороны, региональные и федеральные чиновники призывают к строгости в отношении нарушителей закона, с другой — видят новые перспективы для рынка рабочей силы в РФ, предлагая прозрачные схемы трудоустройства и переезда.
Мэр Москвы высказался за применение жестких мер против мигрантов, нарушающих законодательство России. Насколько критична ситуация с их правонарушениями, какие действия предпринимаются, а также какие условия нужны для ввоза узбекских рабочих в Россию рассказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, доктор политических наук, профессор ГУУ Владимир Волох.

Нарушение и наказание: усмирят ли мигрантов-хулиганов штрафы?

На этой неделе произошла очередная массовая драка мигрантов в Одинцовском округе, которая усилила общественные возмущения на поведение гостей столицы. Градоначальник Сергей Собянин заявил, что за нарушения мигранты будут привлекаться к уголовной ответственности, а также им грозит высылка и запрет на въезд и другие жесткие меры. Такое мнение прозвучало в интервью сайту "Комсомольская правда".
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Член Общественного совета при МВД России Владимир Волох отметил, что в процентном отношении по сравнению с общим количеством уголовных преступлений иностранные граждане совершают относительно небольшое количество — в среднем за год до 2% приходится на иностранцев. Тот же процент по административным делам.
Тем не менее, политолог указал на напряженность ситуации и обозначил ряд причин, которые влияют на усугубление криминалистической ситуации в РФ в области миграции.
"Влияют международные недоговоренности, например, конфликт на таджикско-киргизской границе. Кроме того, среди мигрантов идет передел сфер и рынков влияния", - рассказал Владимир Волох.
Также он полагает, что не хватает активности со стороны посольств государств и диаспор, чьи граждане совершают преступления. Местные органы власти, в свою очередь, должны помогать иностранцам адаптироваться к российским реалиям.
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Ранее депутат Госдумы России Анатолий Выборный предложил увеличить сумму штрафа за драки с 500 до 5 тысяч рублей. По мнению Владимира Волоха такая мера может дать минимальный эффект, но вряд ли остановит нарушителей.
"Должна быть неотвратимость наказания за совершенное противоправное деяние, вплоть до выдворения. Это более действенная мера, чем штрафные санкции", — рассуждает политолог.

Организационный набор иностранных работников — кому за это отвечать?

Минстрой России планирует ввозить поездами узбекских мигрантов по запросу строительных и агропромышленных компаний. Определенные узбекское-российские договорённости на отбор и вакцинацию рабочих уже имеются.
Владимир Волох поддерживает данную инициативу, отмечая ее позитивные пункты: соглашение по оргнабору будут реализовывать конкретные институты РФ и РУз, подбор кандидатов и оформление их документов будет проходить в стране исхода, но при активном участии работодателей.
"Это огромная работа: нужно пройти медкомиссию, найти жилье, сдать комплексный экзамен. А при таком подходе узбекистанец после въезда в РФ сразу может приступить к служебным обязанностям", — аргументирует эксперт.
Важно также привлекать к участию в таком проекте и частные российские агентства занятости, у которых есть опыт в поставках рабочей силы в РФ, связи с заказчиками и работодателями. Кроме того, уверен эксперт, к этому процессу должны активно подключаться и другие профильные структуры и ведомства.
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Объемы по оргнабору Министерство строительства РФ предполагает достаточно солидные, отмечает Владимир Волох, поэтому если данная инициатива успешно пойдет в Узбекистане, то нужно ее развивать и с другими странами СНГ.

За Уралом нужны рабочие руки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также нашел потенциальное место работы для десятков тысяч иностранных специалистов. Он заявил о том, что нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, в том числе привлекая туда трудовые ресурсы из стран СНГ. Министр предложил выдавать приезжающим в эти регионы льготную ипотеку, а также создавать достойную инфраструктуру для проживания семей.
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Владимир Волох такой подход считает вполне логичным, приводя в пример советский опыт по переселению людей за Урал для освоения отдаленных территорий. Целые эшелоны из других союзных республик приходили в Амурскую и Четинскую области, Хабаровский край – люди получали жилье, работу и другие льготы.
"Идея очень хорошая, осталось от разговоров перейти к делу", - подводит итог Владимир Волох.
Для этого предстоит проделать масштабную работу по созданию четкой программы освоения и развития целых регионов, чтобы просчитать все затраты и выбрать наиболее оптимальное решение.
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Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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