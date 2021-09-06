https://uz.sputniknews.ru/20210906/sibirskaya-ipoteka-i-podemnye-kak-planiruyut-privlekat-rabotnikov-v-sibir-20383442.html

"Сибирская" ипотека и подъемные: как планируют привлекать работников в Сибирь

"Сибирская" ипотека и подъемные: как планируют привлекать работников в Сибирь

Сергей Шойгу рассказал о проектах по развитию Сибирского и дальневосточного регионов и о том, как планируется привлекать приезжих, в том числе из стран СНГ. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T15:30+0500

2021-09-06T15:30+0500

2021-09-06T15:30+0500

общество

мигранты

сергей шойгу

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Министр Обороны Сергей Шойгу в интервью РБК поделился планами по развитию Сибири и способах привлечь мигрантов в регион. По словам генерала, приток рабочей силы обеспечит создание жилищных условий и льготы для переселенцев.Так, Сергей Шойгу предложил выдавать приезжающим работать в Сибирский и Дальневостойный регионы льготную ипотеку, подьемные, а также создавать достойную инфраструктуру для проживания семей.Относится это и к мигрантам из стран СНГ, уточнил генерал.Все эти социальные меры, по мнению Сергея Шойгу, создадут так называемый "эффект англомераций", когда приток людей приводит к развитию сферы услуг, от туризма и торговли до образования.Ранее мысль о привлечении мигрантов для работы в Сибири высказывал и депутат Владимир Жириновский. По мнению парламентария, отток приезжих из столичного региона поможет решить проблему этнических конфликтов. Об этом он заявил на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ".Напомним, в последнее время сообщалось о нескольких масштабных драках с участием мигрантов из Средней Азии. Участвующих в беспорядках мигрантов высылают из страны. Звучали предложения запретить таким нарушителям въезд в РФ пожизненно.Планируется, что с конца года мигранты, приезжающие в Россию на заработки, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и дактилоскопией. Создание единого документа с электронным носителем позволит облегчить мигрантам оформление на работу, а госорганам – контроль за приезжими.Кроме того, для обеспечения российских строек рабочей силой, могут быть организованы чартерные рейсы для работников из Узбекистана, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано в 2017-м. В январе-июне 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились свыше 22 тысяч узбекистанцев.Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин оценил дефицит работников на стройках в 1,2 миллиона человек. При этом 300 тысяч человек приходится на иностранных рабочих.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/pochti-170-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-na-stroyki-v-rossiyu--foto-20207929.html

https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-rf-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-protseduru-sdachi-ekzamenov-migrantami-20332913.html

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мигранты, сергей шойгу, трудовые мигранты