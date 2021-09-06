Общество
"Сибирская" ипотека и подъемные: как планируют привлекать работников в Сибирь
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Сергей Шойгу рассказал о проектах по развитию Сибирского и дальневосточного регионов и о том, как планируется привлекать приезжих, в том числе из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Министр Обороны Сергей Шойгу в интервью РБК поделился планами по развитию Сибири и способах привлечь мигрантов в регион. По словам генерала, приток рабочей силы обеспечит создание жилищных условий и льготы для переселенцев.
Так, Сергей Шойгу предложил выдавать приезжающим работать в Сибирский и Дальневостойный регионы льготную ипотеку, подьемные, а также создавать достойную инфраструктуру для проживания семей.
"Почему люди из Сибири уезжают ближе к Москве? Потому что вокруг столицы более привлекательные условия жизни, широкие возможности качественного образования и гарантий трудоустройства с достаточным уровнем заработной платы… Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - поделился он своими мыслями.
Относится это и к мигрантам из стран СНГ, уточнил генерал.
"Какой-то приток трудовых ресурсов на реализацию строительных проектов из наших бывших советских республик, наверное, должен быть", - сказал он.
Все эти социальные меры, по мнению Сергея Шойгу, создадут так называемый "эффект англомераций", когда приток людей приводит к развитию сферы услуг, от туризма и торговли до образования.
"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", подчеркнул Сергей Шойгу.
Ранее мысль о привлечении мигрантов для работы в Сибири высказывал и депутат Владимир Жириновский. По мнению парламентария, отток приезжих из столичного региона поможет решить проблему этнических конфликтов. Об этом он заявил на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ".
"Мигранты устраивают драки между собой, иногда и русских втягивают. Идеальный вариант - жить без мигрантов. Но если они и есть, то использовать их на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и Сибири. Они будут строить огромные объекты, заводы и дороги", - отметил Жириновский.
Напомним, в последнее время сообщалось о нескольких масштабных драках с участием мигрантов из Средней Азии. Участвующих в беспорядках мигрантов высылают из страны. Звучали предложения запретить таким нарушителям въезд в РФ пожизненно.
Планируется, что с конца года мигранты, приезжающие в Россию на заработки, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и дактилоскопией. Создание единого документа с электронным носителем позволит облегчить мигрантам оформление на работу, а госорганам – контроль за приезжими.
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Кроме того, для обеспечения российских строек рабочей силой, могут быть организованы чартерные рейсы для работников из Узбекистана, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано в 2017-м. В январе-июне 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились свыше 22 тысяч узбекистанцев.
Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин оценил дефицит работников на стройках в 1,2 миллиона человек. При этом 300 тысяч человек приходится на иностранных рабочих.
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