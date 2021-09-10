https://uz.sputniknews.ru/20210910/snejnaya-koroleva-v-novosibirske-na-mogile-liny-cheryazovoy-ustanovili-pamyatnik-20448839.html

"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник

"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник

В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T14:43+0500

2021-09-10T14:43+0500

2021-09-10T14:43+0500

спорт

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лыжники

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Новосибирске на Клещихинском кладбище установлен памятник Олимпийской чемпионке из Узбекистана Лине Черязовой, сообщает пресс-служба НОК республики.В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта, Федерации лыжного спорта РУз, а также Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.Лина Черязова родилась 1 ноября 1968 года в Ташкенте. Она является мастером спорта СССР международного класса, бронзовым призером чемпионата Европы (1990), чемпионом мира (1993), обладательницей гран-при Кубка мира (1993, 1994), чемпионом XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере, Норвегия (1994).Спортсменке присвоено почетное звание "Гордость Узбекистана" за вклад, внесенный в развитие узбекского спорта. Она также является обладателем ордена "Трудовая слава".В 18 лет Лина решила попробовать свои силы в лыжном фристайле в зимних видах спорта. Осознавая всю сложность и опасность прыжков с трамплина, она научилась мягко приземляться на лыжи, выполняя серию упражнений на высоте 15-20 метров. Тогда, восемь лет спустя, никто не мог предположить, что 26-летняя узбекистанская девушка станет чемпионкой Зимних Олимпийских игр.Несмотря на травму в 1994 году Лина Черязова выступила на Олимпиаде в Лиллехаммере. Она успешно выполнила сложнейшую программу, поднявшись на пьедестал почета. Таким образом, фристайлистка стала первой в истории узбекского спорта, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр.Лина Черязова стала настоящей легендой мирового спорта. Ее прозвали "снежной королевой". Последние годы жизни спортсменка провела в российском Новосибирске. После продолжительной и тяжелой болезни ее сердце перестало биться 23 марта 2019 года. Черязову похоронили на Клещихинском кладбище.

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олимпиада, чемпионат, лыжники