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"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник
"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник
В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T14:43+0500
2021-09-10T14:43+0500
спорт
олимпиада
чемпионат
лыжники
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Новосибирске на Клещихинском кладбище установлен памятник Олимпийской чемпионке из Узбекистана Лине Черязовой, сообщает пресс-служба НОК республики.В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта, Федерации лыжного спорта РУз, а также Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.Лина Черязова родилась 1 ноября 1968 года в Ташкенте. Она является мастером спорта СССР международного класса, бронзовым призером чемпионата Европы (1990), чемпионом мира (1993), обладательницей гран-при Кубка мира (1993, 1994), чемпионом XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере, Норвегия (1994).Спортсменке присвоено почетное звание "Гордость Узбекистана" за вклад, внесенный в развитие узбекского спорта. Она также является обладателем ордена "Трудовая слава".В 18 лет Лина решила попробовать свои силы в лыжном фристайле в зимних видах спорта. Осознавая всю сложность и опасность прыжков с трамплина, она научилась мягко приземляться на лыжи, выполняя серию упражнений на высоте 15-20 метров. Тогда, восемь лет спустя, никто не мог предположить, что 26-летняя узбекистанская девушка станет чемпионкой Зимних Олимпийских игр.Несмотря на травму в 1994 году Лина Черязова выступила на Олимпиаде в Лиллехаммере. Она успешно выполнила сложнейшую программу, поднявшись на пьедестал почета. Таким образом, фристайлистка стала первой в истории узбекского спорта, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр.Лина Черязова стала настоящей легендой мирового спорта. Ее прозвали "снежной королевой". Последние годы жизни спортсменка провела в российском Новосибирске. После продолжительной и тяжелой болезни ее сердце перестало биться 23 марта 2019 года. Черязову похоронили на Клещихинском кладбище.
https://uz.sputniknews.ru/20190326/Nikimbaev-o-Line-Cheryazovoy-do-sikh-por-stydno-chto-podralsya-s-ney-v-shkole-11088110.html
https://uz.sputniknews.ru/20190325/Zolotoy-pryzhok-Liny-Cheryazovoy-arkhivnye-kadry-v-pamyat-ob-ushedshey-chempionke-11087740.html
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олимпиада, чемпионат, лыжники

"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник

14:43 10.09.2021
1481
© Министерство туризма и спорта Республики УзбекистанВ Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой
В Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан
В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта, Федерации лыжного спорта РУз, а также Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Новосибирске на Клещихинском кладбище установлен памятник Олимпийской чемпионке из Узбекистана Лине Черязовой, сообщает пресс-служба НОК республики.
В мероприятии приняли участие представители Министерства туризма и спорта РУз, Национального олимпийского комитета, Республиканской школы зимних видов спорта, Федерации лыжного спорта РУз, а также Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.
© Министерство туризма и спорта Республики УзбекистанВ Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой
В Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
В Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой
© Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан
Лина Черязова родилась 1 ноября 1968 года в Ташкенте. Она является мастером спорта СССР международного класса, бронзовым призером чемпионата Европы (1990), чемпионом мира (1993), обладательницей гран-при Кубка мира (1993, 1994), чемпионом XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере, Норвегия (1994).
Спортсменке присвоено почетное звание "Гордость Узбекистана" за вклад, внесенный в развитие узбекского спорта. Она также является обладателем ордена "Трудовая слава".
© Министерство туризма и спорта Республики УзбекистанВ Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой
В Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
В Новосибирске установили памятник на могиле Лины Черязовой
© Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан
В 18 лет Лина решила попробовать свои силы в лыжном фристайле в зимних видах спорта. Осознавая всю сложность и опасность прыжков с трамплина, она научилась мягко приземляться на лыжи, выполняя серию упражнений на высоте 15-20 метров. Тогда, восемь лет спустя, никто не мог предположить, что 26-летняя узбекистанская девушка станет чемпионкой Зимних Олимпийских игр.
Олимпийская чемпионка из Узбекистана Лина Черязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2019
Спорт
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Несмотря на травму в 1994 году Лина Черязова выступила на Олимпиаде в Лиллехаммере. Она успешно выполнила сложнейшую программу, поднявшись на пьедестал почета. Таким образом, фристайлистка стала первой в истории узбекского спорта, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр.
Единственная зимняя олимпийская чемпионка Узбекистана Лина Черязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2019
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Золотой прыжок Лины Черязовой: архивное видео в память об ушедшей чемпионке
25 марта 2019, 21:41
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Лина Черязова стала настоящей легендой мирового спорта. Ее прозвали "снежной королевой". Последние годы жизни спортсменка провела в российском Новосибирске. После продолжительной и тяжелой болезни ее сердце перестало биться 23 марта 2019 года. Черязову похоронили на Клещихинском кладбище.
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