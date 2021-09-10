https://uz.sputniknews.ru/20210910/stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok2-ofitsialno-zaversheno-20446152.html

Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено

Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T12:12+0500

2021-09-10T12:12+0500

2021-09-10T12:27+0500

россия

газпром

газопровод

северный поток - 2

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Строительство газопровода "Северный поток–2" полностью завершилось.Об этом в пятницу заявили в "Газпроме".Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября.В Кремле отметили, что проекту долгое время пытались помешать по-разному, однако не получилось.Москва рассчитывает, что миллионы потребителей в Европе уже совсем скоро начнут получать через "Северный поток–2" газ из России, подчеркнули в МИД РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/yushkov-smojet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-20439863.html

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газпром, газопровод, северный поток - 2