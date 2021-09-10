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Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено
Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T12:12+0500
2021-09-10T12:27+0500
россия
газпром
газопровод
северный поток - 2
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Строительство газопровода "Северный поток–2" полностью завершилось.Об этом в пятницу заявили в "Газпроме".Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября.В Кремле отметили, что проекту долгое время пытались помешать по-разному, однако не получилось.Москва рассчитывает, что миллионы потребителей в Европе уже совсем скоро начнут получать через "Северный поток–2" газ из России, подчеркнули в МИД РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/yushkov-smojet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-20439863.html
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газпром, газопровод, северный поток - 2

Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено

12:12 10.09.2021 (обновлено: 12:27 10.09.2021)
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© Foto : Nord Stream 2 Специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» после сварки последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток ‑ 2»
Специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» после сварки последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток ‑ 2» - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Foto : Nord Stream 2
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Строительство газопровода "Северный поток–2" полностью завершилось.
Об этом в пятницу заявили в "Газпроме".
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что "Северный поток–2" запустят уже 1 октября.
В Кремле отметили, что проекту долгое время пытались помешать по-разному, однако не получилось.
"Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", —сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва рассчитывает, что миллионы потребителей в Европе уже совсем скоро начнут получать через "Северный поток–2" газ из России, подчеркнули в МИД РФ.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
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