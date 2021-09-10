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Узбекистанские строители будут сотрудничать с учеными Казахстана
Узбекистанские строители будут сотрудничать с учеными Казахстана
В рамках сотрудничества будут проводиться исследования и внедряться разработки в области сейсмостойкого строительства. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T20:07+0500
2021-09-10T20:07+0500
общество
узбекистан
казахстан
строительство
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Совместные узбекско-казахские временные научные коллективы будут создаваться для проведения научно-исследовательских работ в области сейсмостойкого строительства и проведения вибродинамических испытаний в Узбекистане. Меморандум об этом подписали Центр технического нормирования в строительстве при Министерстве строительства Узбекистана и Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА).Эксперты двух стран планируют также разрабатывать совместные учебные программы, проводить научные конференции, семинары и "круглые столы", обмениваться опытом и информацией по строительству зданий и сооружений, устойчивых к землетрясениям, сообщает пресс-служба КазНИИСА.Как сообщил генеральный директор института Бегман Кульбаев, КазНИИСА специализируется на исследованиях по строительству в регионах с частыми землетрясениями. С 2019 года он является базовой организацией в области сейсмостойкого строительства стран СНГ.В 2018 году специалисты КазНИИСА провели уникальное вибродинамическое испытание 9-этажного дома в Ташкенте. Впоследствии этот проект строительства был внедрен как типовой по программе "Доступное жилье в Узбекистане".Напомним, с этого года технические паспорта всех новостроек должны содержать сведения для оценки сейсмической уязвимости зданий. Электронные технические паспорта должны быть включены в Единую интегрированную платформу, и специалисты Минстроя и Академии наук будут проводить классификацию зданий и сооружений по сейсмической уязвимости. Это необходимо, чтобы оперативно принимать меры по укреплению зданий и сооружений, признанных сейсмически слабыми.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/uchenye-razrabatyvayut-seysmicheskuyu-kartu-uzbekistana-18032250.html
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узбекистан, казахстан, строительство, научные исследования

Узбекистанские строители будут сотрудничать с учеными Казахстана

20:07 10.09.2021
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© Foto : КазНИИСАПодписание меморандума между Министерством строительства Узбекистана и КазНИИСА
Подписание меморандума между Министерством строительства Узбекистана и КазНИИСА - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Foto : КазНИИСА
В рамках сотрудничества будут проводиться исследования и внедряться разработки в области сейсмостойкого строительства.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Совместные узбекско-казахские временные научные коллективы будут создаваться для проведения научно-исследовательских работ в области сейсмостойкого строительства и проведения вибродинамических испытаний в Узбекистане. Меморандум об этом подписали Центр технического нормирования в строительстве при Министерстве строительства Узбекистана и Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА).
Эксперты двух стран планируют также разрабатывать совместные учебные программы, проводить научные конференции, семинары и "круглые столы", обмениваться опытом и информацией по строительству зданий и сооружений, устойчивых к землетрясениям, сообщает пресс-служба КазНИИСА.
"В рамках сотрудничества, предполагается внедрение и дальнейшее развитие технологий сейсмоизоляции и других методов сейсмозащиты зданий и сооружений в Узбекистане", - говорится в сообщении.
Как сообщил генеральный директор института Бегман Кульбаев, КазНИИСА специализируется на исследованиях по строительству в регионах с частыми землетрясениями. С 2019 года он является базовой организацией в области сейсмостойкого строительства стран СНГ.
В 2018 году специалисты КазНИИСА провели уникальное вибродинамическое испытание 9-этажного дома в Ташкенте. Впоследствии этот проект строительства был внедрен как типовой по программе "Доступное жилье в Узбекистане".
Напомним, с этого года технические паспорта всех новостроек должны содержать сведения для оценки сейсмической уязвимости зданий. Электронные технические паспорта должны быть включены в Единую интегрированную платформу, и специалисты Минстроя и Академии наук будут проводить классификацию зданий и сооружений по сейсмической уязвимости. Это необходимо, чтобы оперативно принимать меры по укреплению зданий и сооружений, признанных сейсмически слабыми.
Сейсмография, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Общество
Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана
30 марта, 13:08
1114
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