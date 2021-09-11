Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210911/20459229.html
Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев
Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что по оценкам спецслужб, в республике насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ*. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T18:06+0500
2021-09-11T18:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/04/14699605_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_dc58071e1b99d8688eaf2e1fe25e0388.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Десятки тысяч боевиков ИГ* насчитываются в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях. Об этом информируется в статье зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании "Газета.ру" по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.По мнению политика, последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны."Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане 1,5 триллиона долларов, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными", - отмечено в статье.Зампредседателя СБ РФ призвал Вашингтон извлечь уроки из его провальной политики по борьбе с терроризмом в Афганистане."Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы", - подчеркнул Медведев.В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили, что почти 20-летняя война в стране окончена. Ашраф Гани покинул республику, сложив с себя все полномочия главы государства.В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также полностью перешел под их контроль. * - Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/amerika-podvodit-itogi-velikoy-voyny-million-ubityx-trilliony-ukrali-20382237.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandjshera--20402526.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/04/14699605_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d6b98a83bfc069cf58dc818bdab3a52d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, радикальное движение "талибан"

Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев

18:06 11.09.2021
342
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что по оценкам спецслужб, в республике насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ*.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Десятки тысяч боевиков ИГ* насчитываются в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях.
Об этом информируется в статье зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании "Газета.ру" по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

"По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ* и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство "Исламского государства"* прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион".

Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совета безопасности России
По мнению политика, последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны.
"Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане 1,5 триллиона долларов, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными", - отмечено в статье.
Флаг США - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Колумнисты
Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли
6 сентября, 14:28
457
Зампредседателя СБ РФ призвал Вашингтон извлечь уроки из его провальной политики по борьбе с терроризмом в Афганистане.
"Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы", - подчеркнул Медведев.
В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили, что почти 20-летняя война в стране окончена. Ашраф Гани покинул республику, сложив с себя все полномочия главы государства.
Провинция Панджшер Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
7 сентября, 18:52
1372
В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также полностью перешел под их контроль.
* - Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:06Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев
17:16Почему так долго строится Союзное государство
17:00Это не мы: кто виноват в главной трагедии Америки
16:32Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
16:13В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
13:55В Андижанской области появится новая малая ГЭС
13:14Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
12:29В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной
11:44Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
11:11Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО
10:29В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео
ВчераРеклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
ВчераОрганизованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан
ВчераЕще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
ВчераПариж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото
ВчераУзбекистанские строители будут сотрудничать с учеными Казахстана
ВчераШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены
ВчераВ Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
ВчераВ Узбекистане назначен новый посол Венгрии
ВчераВ Узбекистане появится экологическая полиция