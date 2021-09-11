https://uz.sputniknews.ru/20210911/20459229.html

Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев

Боевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что по оценкам спецслужб, в республике насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ*. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T18:06+0500

2021-09-11T18:06+0500

2021-09-11T18:06+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Десятки тысяч боевиков ИГ* насчитываются в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях. Об этом информируется в статье зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании "Газета.ру" по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.По мнению политика, последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны."Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане 1,5 триллиона долларов, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными", - отмечено в статье.Зампредседателя СБ РФ призвал Вашингтон извлечь уроки из его провальной политики по борьбе с терроризмом в Афганистане."Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы", - подчеркнул Медведев.В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили, что почти 20-летняя война в стране окончена. Ашраф Гани покинул республику, сложив с себя все полномочия главы государства.В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также полностью перешел под их контроль. * - Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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афганистан, радикальное движение "талибан"