https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-pristupili-k-obustroystvu-parka-im-abdully-kadyri-20460679.html
В Ташкенте приступили к обустройству парка им. Абдуллы Кадыри
В Ташкенте приступили к обустройству парка им. Абдуллы Кадыри
По данным администрации, в настоящее время в парке уже начали ремонтировать пешеходные дорожки и восстанавливать поливочную систему. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T19:43+0500
2021-09-11T19:43+0500
2021-09-11T19:45+0500
общество
ташкент
парк
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В столице приступили к реконструкции парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри, на территории которого расположится тихая зеленая зона без аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.По данным администрации, в настоящее время в парке уже начали ремонтировать пешеходные дорожки и восстанавливать поливочную систему. Отмечается, что обновление парка произойдет согласно пожеланиям жителей Ташкента. Для участия в его преображении местные власти приглашают к сотрудничеству художников, архитекторов, ремесленников, а также всех инициативных и творческих граждан.Также улучшить и озеленить парковую зону помогут эксперты из Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана.Ранее в Госкомэкологии заявляли, что согласно распоряжению главы государства, к 2023 году уровень озеленения Ташкента увеличится на 30%. Для этой цели в столице на площади 60 гектаров планируется открыть круглосуточные зеленые парки без аттракционов, а также небольшие дендрарии в каждом районе.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/jiteli-tashkenta-sami-reshat-chto-budet-s-byvshim-parkom-im-bobura--xokimiyat-18628867.html
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ташкент, парк, хокимият ташкента
В Ташкенте приступили к обустройству парка им. Абдуллы Кадыри
19:43 11.09.2021 (обновлено: 19:45 11.09.2021)
По данным администрации, в настоящее время в парке уже начали ремонтировать пешеходные дорожки и восстанавливать поливочную систему.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
В столице приступили к реконструкции парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри, на территории которого расположится тихая зеленая зона без аттракционов. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
По данным администрации, в настоящее время в парке уже начали ремонтировать пешеходные дорожки и восстанавливать поливочную систему.
Отмечается, что обновление парка произойдет согласно пожеланиям жителей Ташкента. Для участия в его преображении местные власти приглашают к сотрудничеству художников, архитекторов, ремесленников, а также всех инициативных и творческих граждан.
Также улучшить и озеленить парковую зону помогут эксперты из Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана.
Ранее в Госкомэкологии заявляли
, что согласно распоряжению главы государства, к 2023 году уровень озеленения Ташкента увеличится на 30%. Для этой цели в столице на площади 60 гектаров планируется открыть круглосуточные зеленые парки без аттракционов, а также небольшие дендрарии в каждом районе.