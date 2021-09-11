https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-uzbekistane-poyavyatsya-regionalnye-predstaviteli-ombudsmena-20457811.html
В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
Также в стране разработают законопроект об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T16:13+0500
2021-09-11T16:13+0500
2021-09-11T16:13+0500
общество
омбудсмен
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Узбекистане создадут должность постоянного регионального представителя омбудсмена. Об этом стало известно из указа президента от 10 сентября, сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, представители омбудсмена займутся мониторингом в области прав человека, а также будут следить за соблюдением прав, свобод и законных интересов людей. К тому же они начнут принимать и рассматривать жалобы граждан, чтобы помочь им восстановить их нарушенные права. Отмечается, что региональные представители будут напрямую подчиняться омбудсмену.Помимо этого, указом также предусмотрена разработка законопроекта об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года.В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы предупреждения пыток. Документом предусмотрено создание общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмене.
https://uz.sputniknews.ru/20200507/Ombudsman-provedet-monitoring-uchrezhdeniy-ispolneniya-nakazaniya-14077848.html
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омбудсмен, министерство юстиции узбекистана
В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
Также в стране разработают законопроект об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik.
В Узбекистане создадут должность постоянного регионального представителя омбудсмена. Об этом стало известно из указа президента от 10 сентября, сообщает
пресс-служба Минюста.
Согласно документу, представители омбудсмена займутся мониторингом в области прав человека, а также будут следить за соблюдением прав, свобод и законных интересов людей. К тому же они начнут принимать и рассматривать жалобы граждан, чтобы помочь им восстановить их нарушенные права. Отмечается, что региональные представители будут напрямую подчиняться омбудсмену.
Помимо этого, указом также предусмотрена разработка законопроекта об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года.
В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
постановление о совершенствовании системы предупреждения пыток. Документом предусмотрено создание общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмене.