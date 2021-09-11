https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-uzbekistane-poyavyatsya-regionalnye-predstaviteli-ombudsmena-20457811.html

В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена

В Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена

Также в стране разработают законопроект об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T16:13+0500

2021-09-11T16:13+0500

2021-09-11T16:13+0500

общество

омбудсмен

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Узбекистане создадут должность постоянного регионального представителя омбудсмена. Об этом стало известно из указа президента от 10 сентября, сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, представители омбудсмена займутся мониторингом в области прав человека, а также будут следить за соблюдением прав, свобод и законных интересов людей. К тому же они начнут принимать и рассматривать жалобы граждан, чтобы помочь им восстановить их нарушенные права. Отмечается, что региональные представители будут напрямую подчиняться омбудсмену.Помимо этого, указом также предусмотрена разработка законопроекта об омбудсмене в новой редакции. Прежняя действует в стране с 2004 года.В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы предупреждения пыток. Документом предусмотрено создание общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмене.

https://uz.sputniknews.ru/20200507/Ombudsman-provedet-monitoring-uchrezhdeniy-ispolneniya-nakazaniya-14077848.html

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омбудсмен, министерство юстиции узбекистана