https://uz.sputniknews.ru/20210912/ministr-selskogo-xozyaystva-vremenno-stal-rektorom-tashkentskogo-agrarnogo-universiteta-20463121.html

Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета

Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета

Прежний ректор вуза Ботиржон Сулаймонов был освобожден от занимаемой должности. Его место временно занял министр. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T12:28+0500

2021-09-12T12:28+0500

2021-09-12T12:28+0500

общество

ректор

ташкентский государственный аграрный университет

министр

министерство сельского и водного хозяйства

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Кабмин возложил на министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева обязанности ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает УзА.Мера временная и вынужденная в связи с переходом прежнего главы вуза Ботиржона Сулаймонова на другую работу.Это не первый случай, когда главы ведомств назначаются руководителями вузов. В начале года прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов был назначен ректором Национального университета Узбекистана.А летом прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков стал ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий.

https://uz.sputniknews.ru/20210726/na-69-m-godu-jizni-skonchalsya-rektor-irrigatsionnogo-instituta-uktam-umurzakov-19833631.html

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ректор, ташкентский государственный аграрный университет, министр, министерство сельского и водного хозяйства