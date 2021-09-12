Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210912/ministr-selskogo-xozyaystva-vremenno-stal-rektorom-tashkentskogo-agrarnogo-universiteta-20463121.html
Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
Прежний ректор вуза Ботиржон Сулаймонов был освобожден от занимаемой должности. Его место временно занял министр. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T12:28+0500
2021-09-12T12:28+0500
общество
ректор
ташкентский государственный аграрный университет
министр
министерство сельского и водного хозяйства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/84/5278487_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a8610f38333d6ff90da63ac6e4e54649.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Кабмин возложил на министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева обязанности ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает УзА.Мера временная и вынужденная в связи с переходом прежнего главы вуза Ботиржона Сулаймонова на другую работу.Это не первый случай, когда главы ведомств назначаются руководителями вузов. В начале года прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов был назначен ректором Национального университета Узбекистана.А летом прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков стал ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/na-69-m-godu-jizni-skonchalsya-rektor-irrigatsionnogo-instituta-uktam-umurzakov-19833631.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/84/5278487_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_2508ee1af0c425127a289cfd408b7e3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ректор, ташкентский государственный аграрный университет, министр, министерство сельского и водного хозяйства

Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета

12:28 12.09.2021
176
© Sputnik / Алексей ВитвицкийПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Прежний ректор вуза Ботиржон Сулаймонов был освобожден от занимаемой должности. Его место временно занял министр.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Кабмин возложил на министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева обязанности ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает УзА.
Мера временная и вынужденная в связи с переходом прежнего главы вуза Ботиржона Сулаймонова на другую работу.
Умер ректор ирригационного института Уктам Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
Общество
На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
26 июля, 21:04
5528
Это не первый случай, когда главы ведомств назначаются руководителями вузов. В начале года прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов был назначен ректором Национального университета Узбекистана.
А летом прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков стал ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
11:27В Узбекистан доставили 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca
11:02Афганских летчиков, находящихся в Узбекистане, перебросят на военную базу США
ВчераВ Ташкенте приступили к обустройству парка им. Абдуллы Кадыри
ВчераСтарт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”
ВчераВ Ташкенте произошел крупный пожар в кафе Grand Somsa
ВчераБоевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев
ВчераПочему так долго строится Союзное государство
ВчераЭто не мы: кто виноват в главной трагедии Америки
ВчераУзбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
ВчераВ Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
ВчераВ Андижанской области заработает новая малая ГЭС
ВчераУзбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
ВчераВ Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной
ВчераРоссийский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
ВчераПочему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год не за партами — ответ главы МНО
ВчераВ Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео
10 сентябряРеклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
10 сентябряОрганизованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан
10 сентябряЕще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы