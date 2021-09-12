https://uz.sputniknews.ru/20210912/ministr-selskogo-xozyaystva-vremenno-stal-rektorom-tashkentskogo-agrarnogo-universiteta-20463121.html
Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
Прежний ректор вуза Ботиржон Сулаймонов был освобожден от занимаемой должности. Его место временно занял министр. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T12:28+0500
2021-09-12T12:28+0500
2021-09-12T12:28+0500
общество
ректор
ташкентский государственный аграрный университет
министр
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Кабмин возложил на министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева обязанности ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает УзА.Мера временная и вынужденная в связи с переходом прежнего главы вуза Ботиржона Сулаймонова на другую работу.Это не первый случай, когда главы ведомств назначаются руководителями вузов. В начале года прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов был назначен ректором Национального университета Узбекистана.А летом прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков стал ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/na-69-m-godu-jizni-skonchalsya-rektor-irrigatsionnogo-instituta-uktam-umurzakov-19833631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ректор, ташкентский государственный аграрный университет, министр, министерство сельского и водного хозяйства
Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
Прежний ректор вуза Ботиржон Сулаймонов был освобожден от занимаемой должности. Его место временно занял министр.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Кабмин возложил на министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева обязанности ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщает
УзА.
Мера временная и вынужденная в связи с переходом прежнего главы вуза Ботиржона Сулаймонова на другую работу.
Это не первый случай, когда главы ведомств назначаются руководителями вузов. В начале года прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов был назначен
ректором Национального университета Узбекистана.
А летом прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков стал
ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий.