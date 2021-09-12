Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210912/piloty-uzairways-budut-obuchatsya-pri-podderjke-aviakompanii-pakistana-20466152.html
Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана
Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана
В рамках партнерства Pakistan International Airlines с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways будут проводится обучение и тренировки пилотов. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T20:02+0500
2021-09-12T20:02+0500
общество
пакистан
авиакомпания uzbekistan airways
сотрудничество
пилоты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998241_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_99ad5f7dc57c0db34c026ea6159a23f1.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пакистан и Узбекистан приступили к совместной подготовке пилотов к полетам, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.Известно, что Pakistan International Airlines (PIA) будет сотрудничать с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways. В рамках этого партнерства будут проводится обучение и тренировки пилотов.Напомним, в мае этого года в Узбекистане разработали меры, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. В частности, в Ташкентском государственном транспортном университете будет создана Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998241_26:0:1094:801_1920x0_80_0_0_3b490cbe025c83bd9783cc808b28621d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пакистан, авиакомпания uzbekistan airways, сотрудничество, пилоты

Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана

20:02 12.09.2021
326
© Узбекистон хаво йуллариAirbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© Узбекистон хаво йуллари
В рамках партнерства Pakistan International Airlines с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways будут проводится обучение и тренировки пилотов.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пакистан и Узбекистан приступили к совместной подготовке пилотов к полетам, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.
Известно, что Pakistan International Airlines (PIA) будет сотрудничать с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways. В рамках этого партнерства будут проводится обучение и тренировки пилотов.
Для справки:

PIA - это лидирующая авиакомпания в Пакистане. Она совершает регулярные рейсы по всей территории Восточной, Центральной, Западной Азии и Европы.

Напомним, в мае этого года в Узбекистане разработали меры, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. В частности, в Ташкентском государственном транспортном университете будет создана Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).
Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".
020000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана
18:22Рассекречен один из документов по терактам 11 сентября
17:58Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа
16:17В Китае обнаружен новый очаг заражения коронавирусом
15:05Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы
14:13Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
14:03Президент разобрался в коронавирусе и уволил ученого
13:29Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в 2021 году в Ташкенте
12:28Министр сельского хозяйства временно стал ректором Ташкентского аграрного университета
11:27В Узбекистан доставили 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca
11:02Афганских летчиков, находящихся в Узбекистане, перебросят на военную базу США
ВчераВ Ташкенте приступили к обустройству парка им. Абдуллы Кадыри
ВчераСтарт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”
ВчераВ Ташкенте произошел крупный пожар в кафе Grand Somsa
ВчераБоевики ИГ* в Афганистане находятся вблизи границ со странами ЦА — Медведев
ВчераПочему так долго строится Союзное государство
ВчераЭто не мы: кто виноват в главной трагедии Америки
ВчераУзбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
ВчераВ Узбекистане появятся региональные представители омбудсмена
ВчераВ Андижанской области заработает новая малая ГЭС