https://uz.sputniknews.ru/20210912/piloty-uzairways-budut-obuchatsya-pri-podderjke-aviakompanii-pakistana-20466152.html

Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана

Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана

В рамках партнерства Pakistan International Airlines с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways будут проводится обучение и тренировки пилотов. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T20:02+0500

2021-09-12T20:02+0500

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общество

пакистан

авиакомпания uzbekistan airways

сотрудничество

пилоты

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пакистан и Узбекистан приступили к совместной подготовке пилотов к полетам, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.Известно, что Pakistan International Airlines (PIA) будет сотрудничать с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways. В рамках этого партнерства будут проводится обучение и тренировки пилотов.Напомним, в мае этого года в Узбекистане разработали меры, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. В частности, в Ташкентском государственном транспортном университете будет создана Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".

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пакистан, авиакомпания uzbekistan airways, сотрудничество, пилоты