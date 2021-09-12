Пилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пакистан и Узбекистан приступили к совместной подготовке пилотов к полетам, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.Известно, что Pakistan International Airlines (PIA) будет сотрудничать с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways. В рамках этого партнерства будут проводится обучение и тренировки пилотов.Напомним, в мае этого года в Узбекистане разработали меры, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. В частности, в Ташкентском государственном транспортном университете будет создана Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".
В рамках партнерства Pakistan International Airlines с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways будут проводится обучение и тренировки пилотов.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пакистан и Узбекистан приступили к совместной подготовке пилотов к полетам, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.
Известно, что Pakistan International Airlines (PIA) будет сотрудничать с учебно-тренировочным центром Uzbekistan Airways. В рамках этого партнерства будут проводится обучение и тренировки пилотов.
Для справки:
PIA - это лидирующая авиакомпания в Пакистане. Она совершает регулярные рейсы по всей территории Восточной, Центральной, Западной Азии и Европы.
Напомним, в мае этого года в Узбекистане разработали меры, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. В частности, в Ташкентском государственном транспортном университете будет создана Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).
Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".