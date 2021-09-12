https://uz.sputniknews.ru/20210912/vypusk-novogo-sezona-vokalnogo-konkursa-ty-super-20466320.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
На сцене проекта Узбекистан представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T22:04+0500
2021-09-12T22:04+0500
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видео
мультимедиа
конкурс
ты супер
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На российском телеканале - очередной выпуск детского конкурса "Ты Супер!", информационным партнером которого традиционно выступает агентство и радио Sputnik. В нынешнем сезоне на сцене выступят более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Беларуси и Молдовы.Нашу страну представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.Прямую трансляцию выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/live-premera-yubileynogo-sezona-muzykalnogo-konkursa-ty-super--boleem-za-uzbekistan-20376917.html
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Ведущий телевизионного проекта "Ты супер!" Вадим Такменев
Съемки старта суперсезона вокального проекта "Ты Супер" в Главкино
2021-09-12T22:04+0500
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мультимедиа , конкурс, ты супер
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
22:04 12.09.2021 (обновлено: 23:20 12.09.2021)
На сцене проекта Узбекистан представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.
На российском телеканале - очередной выпуск детского конкурса "Ты Супер!", информационным партнером которого традиционно выступает агентство и радио Sputnik.
В нынешнем сезоне на сцене выступят более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Беларуси и Молдовы.
Нашу страну представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.
Прямую трансляцию выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан
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