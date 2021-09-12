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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
На сцене проекта Узбекистан представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T22:04+0500
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конкурс
ты супер
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На российском телеканале - очередной выпуск детского конкурса "Ты Супер!", информационным партнером которого традиционно выступает агентство и радио Sputnik. В нынешнем сезоне на сцене выступят более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Беларуси и Молдовы.Нашу страну представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.Прямую трансляцию выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/live-premera-yubileynogo-sezona-muzykalnogo-konkursa-ty-super--boleem-za-uzbekistan-20376917.html
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Ведущий телевизионного проекта "Ты супер!" Вадим Такменев
Съемки старта суперсезона вокального проекта "Ты Супер" в Главкино
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мультимедиа , конкурс, ты супер

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"

22:04 12.09.2021 (обновлено: 23:20 12.09.2021)
1158
© © Sputnik / Виталий Белоусов
На сцене проекта Узбекистан представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.
На российском телеканале - очередной выпуск детского конкурса "Ты Супер!", информационным партнером которого традиционно выступает агентство и радио Sputnik.
В нынешнем сезоне на сцене выступят более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Беларуси и Молдовы.
Нашу страну представит юная Ширин Абдуллаева. Ей всего 15 лет и она мечтает о победе.
Старт юбилейного сезона конкурса Ты Супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
Видео
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Премьера юбилейного сезона конкурса "Ты супер!"
5 сентября, 22:00
9836
Прямую трансляцию выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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